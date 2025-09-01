29 éves lett Zendaya! Vajon Budapesten ünnepel a bombázó szupersztár?

Zendaya (jelentése: „hálát adni” sona nyelven) a mai filmes világ egyik legsokoldalúbb színésznője. Mind mozifilmekben, mind sorozatokban képes mély érzelmeket átadni, legyen szó könnyedebb vagy drámaibb szerepekről. A filmezésen kívül pedig az a sztártípus, aki hitelesen adja önmagát az interjúkon és megkapó stílusa, divatérzéke kiharcolja a címlapot a legnagyobb bulvárlapok kiadásain és aktívan kiáll a rasszizmus ellen, valamint a fenntartható fejlődés és a nők jogai mellett. A fiatal ikon múlt hónapban Budapesten forgatott, legutóbb pedig Skóciában látták, ahol a Christopher Nolan Odüsszeia filmjét forgatta jegyesével Tom Hollanddal, ahol a munka mellett volt némi idejük kettesben is lenni a skót lankákon. A színészt a mai nap 29. születésnapján köszönthetjük!

A divatos és tehetséges Zendaya (Fotó: Fabio Frustaci)

Zendaya dalolva kezdte a karrierjét

A színésznő az amerikai Oakland-ben született 1996. szeptember 1-én. Szülei Kazembe Ajamu Coleman és Claire Stoermer. Valójában Zendaya Maree Stoermer Coleman névvel született, de ezt később lerövidítette, szimplán mert menőbbnek gondolta így — csak úgy, mint Cher. A színjátszás iránti érdeklődés minden bizonnyal édesanyja felől jött, aki a California Shakespeare Theater-ben dolgozott. Itt a lánynak lehetősége volt ifjúsági programokban tanulni, sőt gyakorolni a színpadi jelenlétet.

Zendaya is a Disney által kinevelt alkotók közé tartozik — hasonlóan mint Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande és Sabrina Carpenter. Az instant világhírt is innen szerezte az Indul a risza (Shake it Up) című sitcom sorozattal, ahol a játékos szerepe mellett a zenei tehetségét is kamatoztatni tudta.

Ahogy annak lennie kell, a lelki érésével párhuzamosan Zendaya már komolyabb szerepekre volt hivatott. Az első ilyen áttörése az HBO Eufória című drámasorozat volt, ahol egy 17 éves drogfüggő lányt alakít. A mélyen érzelmes dráma egyébként igazi szenvedélyprojektje volt a színésznőnek, aki elmondása szerint nem szeret forgatókönyveket olvasni, ezt viszont alig tudta letenni.

A Tom Holland Zendaya páros 2021 óta vállalják nyilvánosan kapcsolatukat (Fotó: PA)

Nagyvászon, világsiker, Pókember