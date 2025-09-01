29 éves lett Zendaya! Vajon Budapesten ünnepel a bombázó szupersztár?

Zendaya (jelentése: „hálát adni” sona nyelven) a mai filmes világ egyik legsokoldalúbb színésznője. Mind mozifilmekben, mind sorozatokban képes mély érzelmeket átadni, legyen szó könnyedebb vagy drámaibb szerepekről. A filmezésen kívül pedig az a sztártípus, aki hitelesen adja önmagát az interjúkon és megkapó stílusa, divatérzéke kiharcolja a címlapot a legnagyobb bulvárlapok kiadásain és aktívan kiáll a rasszizmus ellen, valamint a fenntartható fejlődés és a nők jogai mellett. A fiatal ikon múlt hónapban Budapesten forgatott, legutóbb pedig Skóciában látták, ahol a Christopher Nolan Odüsszeia filmjét forgatta jegyesével Tom Hollanddal, ahol a munka mellett volt némi idejük kettesben is lenni a skót lankákon. A színészt a mai nap 29. születésnapján köszönthetjük!
A színésznő az amerikai Oakland-ben született 1996. szeptember 1-én. Szülei Kazembe Ajamu Coleman és Claire Stoermer. Valójában Zendaya Maree Stoermer Coleman névvel született, de ezt később lerövidítette, szimplán mert menőbbnek gondolta így — csak úgy, mint Cher. A színjátszás iránti érdeklődés minden bizonnyal édesanyja felől jött, aki a California Shakespeare Theater-ben dolgozott. Itt a lánynak lehetősége volt ifjúsági programokban tanulni, sőt gyakorolni a színpadi jelenlétet.
Zendaya is a Disney által kinevelt alkotók közé tartozik — hasonlóan mint Miley Cyrus, Selena Gomez, Ariana Grande és Sabrina Carpenter. Az instant világhírt is innen szerezte az Indul a risza (Shake it Up) című sitcom sorozattal, ahol a játékos szerepe mellett a zenei tehetségét is kamatoztatni tudta.
Ahogy annak lennie kell, a lelki érésével párhuzamosan Zendaya már komolyabb szerepekre volt hivatott. Az első ilyen áttörése az HBO Eufória című drámasorozat volt, ahol egy 17 éves drogfüggő lányt alakít. A mélyen érzelmes dráma egyébként igazi szenvedélyprojektje volt a színésznőnek, aki elmondása szerint nem szeret forgatókönyveket olvasni, ezt viszont alig tudta letenni.
Nagyvászon, világsiker, Pókember
Zendaya lendülete csak ekkor indult meg igazán. 2017-ben ugyanis csatlakozott a képregényfilmek végeláthatatlan rostájába. A Pókember: Hazatérésben Tom Holland mellett tűnt fel pár jelenetben, a későbbi epizódokban pedig már a főhős szerelmét alakította. A dinamika köztük olyannyira működik, hogy a bulvár világa mai napig követi a cuki jegyespár kapcsolatát. Eddig három Pókember filmben játszottak együtt, a negyedik rész jövőre érkezhet.
A Marvel debütálás után a következő nagy durranás ami a közeljövőben érkezik az a fremenek és harkonnenek visszatérése a Budapesten forgatott Denis Villeneuve Dűne harmadik felvonásában. Zendaya ugyanis ebben a filmsorozatban is remek alakítást nyújt Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Jason Momoa és Oscar Isaac mellett. Zendaya az egyik legfiatalabb színésznő, akit Oscar-díjra jelöltek a Dűnében nyújtott alakításáért.
Zendaya tartalmas karriert tudhat eddig maga mögött és megannyin dolgozik jelenleg is egyszerre — amíg várjuk a filmjeit, tekintsük át karrierjének legkiemelkedőbb filmjeit!
