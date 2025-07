Rá sem lehet ismerni, horrorisztikus szerepben tér vissza Johnny Depp! Mutatjuk a legőrültebb szerepeit

Johnny Depp az a fajta színész, aki - némi vizuális varázslat segítségével - azzá válik akivé és amivé szeretne. Újfent Ridley Scott-al dolgozik együtt egy átértelmezett Dr. Jekyll és Mr. Hyde sztorival. A közelgő képregényben az eredeti sztorival ellentétben Mr. Hyde legyőzi Dr. Jekyllt, az őrület felülkerekedik a józan észen. A kétkötetes Hyde első része október 31-én érkezik. Az eddigi képek alapján Depp elég amorf külsőt kapott a műben, miért is ne tekintenénk át a színészóriás hasonlóan szanaszét maszkírozott szerepeit? Mutatjuk a Johnny Depp filmek legsokkolóbb szerepeit.

Johnny Depp felismerhetetlen, még klasszikus szerepeiben is (Fotó: 20th Century Fox)

Ollókezű Edward - Johnny Depp bizarr kezdete

Egyik legbizarrabb szerepe pont egy igen korai darab. Az Ollókezű Edward az a film volt, ahol Tim Burton meglátta a színészben a potenciált és később további hét filmben is elválaszthatatlanok voltak. A címszereplő kinézete pedig önmagáért beszél: vékony test, sötét smink és szószerinti ollók az ujjai helyén. A különleges forma egyben szimbólum is, egy olyan karaktert játszik, aki fél megélni az érzéseit, mert árthat vele másoknak. (Ahogy az egyébként meg is történik a filmben)

Alice Csodaországban

A csendes goth karaktertől az abszolút örületig igen nagy a skála és Depp remekel mindkettőben. Szintén Tim Burton kezei egy igazán vibráló, szinte ízléstelenül színes és jobb szó híján őrült karaktert formáltak a színészből, ő az Őrült Kalapos. Hogy mit beszél azt persze mi is csak részben értjük, azt viszont végképp nem, hogy „mi a különbség egy holló és egy íróasztal között.”

A magányos lovas

Bár nem a legerősebb film ezek közül, de ez nem Johnny Depp-en múlott. Itt Tontot, a magányos lovas, John Reid szövetségesét alakítja. Egy különös, misztikus figura, meglepő és szórakoztató, eltér a klasszikus western trope-októl. Már indiánként sminkelve is mosolyognunk kell rajta.

Fekete mise

Johnny Depp ebben a filmben Whitey Bulgart, egy valós 70-es évekbeli bostoni bűnözőt játszott és a sminkesek eléggé sokáig mentek a hitelesség terén. Depp szinte teljesen felismerhetetlen ebben a szerepben, a haját előre lekopaszították, arcára speciális latexrétegeket helyeztek el hogy a bőrhibákat, dudorokat és hegeket kihangsúlyozzák.

Vadregény