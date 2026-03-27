"Többet kellett volna csinálnunk" – Hollywood világsztárja megszólalt a Borsnak a kukázott Harry Potter-filmekről – Exkluzív interjú

Különös kosztümöt viselő alakok lepték el Budapestet az előző hétvégén. Ez annyira nem meglepő annak ismeretében, hogy idén is megrendezték a popkultúra fesztiválját, a Comic Cont! Az eseményen több világsztár is részt vett, például a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch, a Csillagkapu Jaffa harcosa, Christopher Judge, a Sárkányok házából ismert Fabien Frankel, a Trónok harca vérfagyasztó Gregor Cleganejét alakító Hafþór Júlíus Björnsson, illetve A Legendás állatok közönségkedvence, Dan Fogler. A Jacob Kowalskit megszemélyesítő, Tony-díjas színész hollywoodi lazasággal válaszolt a Bors kérdéseire.

A Harry Potter-filmek előzményeiben kiemelt szerepet kapott Dan Fogler (Fotó: Warner Bros Pictures)

Dan Fogler exkluzív interjút adott a Borsnak

Úgy tudom, a Harry Potter előzményfilmekben alakított karaktered, Jacob Kowalski a dédapád miatt különösen fontos a számodra, mivel ő tényleg pékként dolgozott. A nagypapád miatt vállaltad el a szerepet?

– Ez jó! (nevet) Nem... én ezt csak azután tudtam meg, hogy megkaptam a szerepet. De amire utalsz, az tényleg őrületes. Megkaptam Jacob Kowalski szerepét, a pékét, és amikor megérkeztem a forgatásra, ott állt felépítve Manhattan. Csak annyit mondtam: „Ó, istenem!” Én New York-i vagyok, szóval elhagytam New Yorkot, aztán megint New Yorkban kötöttem ki. Tényleg szürreális volt.

Úton voltam az első forgatási napomra, amikor az apám azt mondta: „Tudod, hogy a dédapád pék volt, igaz?”

Fogalmam sem volt róla... Volt egy péksége a Stanton és a Rivington sarkán Manhattanben. Szóval megérkeztem a forgatásra, és azt mondtam: „Látni akarom a pékséget.” Odavezettek, felnéztem a helyre, amit bárhová tehettek volna. Ember... Hát hol találtak neki helyet? Persze, hogy a Stanton és a Rivington sarkán, ahol a dédapámé is volt. Hát nem őrület? Ez nem lehetett véletlen. Varázslatos volt, hogy visszamehettem és beléphettem ebbe a tisztelgésbe a dédapám előtt.

Egy varázslókról szóló filmben úgy tudtál közönségkedvencé válni, hogy te voltál az egyetlen mugli karakter. Ez milyen érzés volt?

– Han Solo sem volt Jedi... (kacsint) Nem is tudom, haver. Remek szerepet kaptam! Azt hiszem, az emberek azért azonosulnak vele, mert olyan átlagos fickó, és tulajdonképpen ő maga a közönség, aki belép abba a világba. Olyan, mint a közönség, aki belép abba a helyzetbe, és áhítattal reagál az összes lényre, a varázslatokra és az emberekre. Így ott ülnek, és azt mondják: „Ó, én is így reagáltam volna.” És így azonosulnak Jacobbal.