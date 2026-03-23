A Csillagkapu sztárja kitálalt: ezt gondolja a magyarokról – Exkluzív interjú Christopher Judge-dzsal!

A Budapest Comic Con 2026-os eseményére több más világsztár mellett Christopher Judge is becsekkolt. A 61 éves színészt a közönség az 1997 és 2007 között sugárzott Csillagkapu című sci-fi sorozatból ismerheti, ahol Teal’c-et a Chulak bolygóról származó jaffa harcost játszotta több mint 200 epizódon keresztül. A tévé világa mellett Judge ráadásul a videójátékok mezején is letette a névjegyét, hiszen ő adta a hangját a gamingtörténelem egyik legkedveltebb figurájának, a God of War nevű játék Kratosának is. A Bors az említett szerepei mellett arról kérdezte a hamisítatlan tévésztárt, mi a véleménye a magyar rajongók fogadtatásáról, milyennek látja Budapestet és láthatjuk-e még újra a hazánkban.

A Csillagkapu sztárja a Comic Conon: „A magyarok melengetik a szívemet!”

Bors: Ha jól tudom, most látogatta meg először Magyarországot. Milyen fogadtatásban részesült a magyar rajongóktól, illetve mennyit látott eddig Budapestből?

Christopher Judge: Sajnos csak annyit, amennyit a reptérről a hotelbe, majd onnan idefelé menet láttam. Szóval nagyon zsúfolt napjaim voltak, de az emberek... Milyen csodálatos emberek élnek itt! Tudod, mikor egy új helyre mész, nem tudod, mire számíts, de az itteni rajongók hihetetlenül szenvedélyesek, ugyanakkor nagyon kedvesek is. Melengetik a szívemet!

A Christopher Judge-filmek és sorozatok szerelmesei képesek voltak órákig sorban állni, hogy találkozhassanak kedvencükkel

Teal'c visszatér? Itt a válasz!

Bors: A ’90-es és a 2000-es években is nagy sikere volt a Csillagkapunak. A sorozatnak szerte a világon, így Magyarországon is hatalmas rajongótábora van a mai napig. Mit gondol, mi tette ezt a sorozatot ilyen sikeressé?

C.J.: Leginkább az időzítés volt a kulcsa, mert akkoriban nem volt olyan sok sci-fi sorozat, és a sci-fi lényege épp az, hogy elrugaszkodik a valóságtól. A miénk ráadásul egy igen vicces sci-fi széria volt, ami ötvözte a kalandot a humorral, és akkor, mikor ez megjelent, talán pont erre volt az embereknek a legnagyobb szükségük.

Bors: Az Amazon jóvoltából jelenleg egy új Csillagkapu-sorozat készül. Elgondolkodott azon, hogy esetleg visszaérjen Teal’c szerepében?