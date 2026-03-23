A Csillagkapu sztárja kitálalt: ezt gondolja a magyarokról – Exkluzív interjú Christopher Judge-dzsal!

A Budapest Comic Con 2026-os eseményére több más világsztár mellett Christopher Judge is becsekkolt. A 61 éves színészt a közönség az 1997 és 2007 között sugárzott Csillagkapu című sci-fi sorozatból ismerheti, ahol Teal’c-et a Chulak bolygóról származó jaffa harcost játszotta több mint 200 epizódon keresztül. A tévé világa mellett Judge ráadásul a videójátékok mezején is letette a névjegyét, hiszen ő adta a hangját a gamingtörténelem egyik legkedveltebb figurájának, a God of War nevű játék Kratosának is. A Bors az említett szerepei mellett arról kérdezte a hamisítatlan tévésztárt, mi a véleménye a magyar rajongók fogadtatásáról, milyennek látja Budapestet és láthatjuk-e még újra a hazánkban.
Bors: Ha jól tudom, most látogatta meg először Magyarországot. Milyen fogadtatásban részesült a magyar rajongóktól, illetve mennyit látott eddig Budapestből?
Christopher Judge: Sajnos csak annyit, amennyit a reptérről a hotelbe, majd onnan idefelé menet láttam. Szóval nagyon zsúfolt napjaim voltak, de az emberek... Milyen csodálatos emberek élnek itt! Tudod, mikor egy új helyre mész, nem tudod, mire számíts, de az itteni rajongók hihetetlenül szenvedélyesek, ugyanakkor nagyon kedvesek is. Melengetik a szívemet!
Bors: A ’90-es és a 2000-es években is nagy sikere volt a Csillagkapunak. A sorozatnak szerte a világon, így Magyarországon is hatalmas rajongótábora van a mai napig. Mit gondol, mi tette ezt a sorozatot ilyen sikeressé?
C.J.: Leginkább az időzítés volt a kulcsa, mert akkoriban nem volt olyan sok sci-fi sorozat, és a sci-fi lényege épp az, hogy elrugaszkodik a valóságtól. A miénk ráadásul egy igen vicces sci-fi széria volt, ami ötvözte a kalandot a humorral, és akkor, mikor ez megjelent, talán pont erre volt az embereknek a legnagyobb szükségük.
Bors: Az Amazon jóvoltából jelenleg egy új Csillagkapu-sorozat készül. Elgondolkodott azon, hogy esetleg visszaérjen Teal’c szerepében?
C.J.: Már találkoztam Martin Geróval, aki a sorozatot készíti, és már beszélgettünk egy jót. Nekem egyáltalán nem lenne ellenemre, hogy visszatérjek, de azt kell éreznem, hogy az eredmény jó lesz. Háttérszereplőnek biztos nem mennék, csak azért, hogy a háttérben kiszúrhassanak a rajongók, hogy „Hé, ott van Teal’c!”. Viszont, ha jó szerepet írnak, mindenképp visszatérek, mert hiányzik a karakter, és érdekel, mi lehet vele most. Emellett persze az is fontos, hogy a show megálljon a maga lábán. A sorozat célja az, hogy nemcsak a régi rajongókra támaszkodjon, hanem újakat is vonzzon be.
Bors: Egy másik szerepe, ami miatt imádják a rajongók, az Kratos hangja a God of War című videójátékban. Gyakran előfordul, hogy a fanok megállítják nyilvános helyen és azt kérik, Kratos hangján mondjon valamit?
C.J.: Mindenhol! Egyszerűen mindenhol azt kell mondanom, hogy „Boy!”. (nevet) Ezzel viszont nekem semmi bajom. Én sose értettem, azokat a színészeket, akik sikeresek lesznek, majd aztán idegesíti őket, ha az emberek szeretik a munkájukat. Számomra ez sokkal inkább a hízelgés legnagyszerűbb formája. Minden alkalommal nagyra értékelem, és minden alkalommal örömmel mondom, hogy „Boy!”.
Bors: A Csillagkapu-szériához hasonlóan a God of Warról is készül egy sorozat, mi több, már forgatják is. Az érdekelne, korábban felmerült annak a lehetősége, hogy Ön alakítsa azt a Kratost, akinek már többször kölcsönözte a hangját a videójátékokban?
C.J: Beszéltünk róla, de először nemet mondtam. Majd mégis azon kaptam magam, hogy a dolog elkezdte mozgatni a fantáziámat. Sőt, már el is kezdtem edzeni a szerepre, de aztán jött a hirtelen felismerés: amikor anno a Csillagkaput kezdtük, 33 éves voltam, és napi 14-16-18 órát dolgoztam, ami még annyi idősen is megterhelő volt. Idén már 62 esztendős leszek, és rá kellett jönnöm, ez a főszerep egy fiatalembernek való, nem nekem. Úgy érzem, megtalálták a szerepre a tökéletes jelentkezőt, Ryan [Hurst] egy fantasztikus színész és emellett egy csodálatos ember is, szóval a világ összes sikerét kívánom neki.
Bors: Az utóbbi években, vagy inkább évtizedekben Magyarország a hollywoodi filmesek egyik legnépszerűbb célpontja lett. Önt érdekelné egy magyarországi filmforgatás lehetősége?
C.J.: Ó, igen! Egy másodpercet se gondolkodnék rajta! Több hely is van, ahol még forgatni szeretnék a jövőben, és Magyarország egyértelműen közöttük van!
