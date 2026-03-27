"Megsértette az édesanyámat" – A Trónok harca Hegye kifakadt a magyaroknak – Exkluzív interjú

Különös kosztümöt viselő alakok lepték el Budapestet az előző hétvégén. Ez annyira nem meglepő annak ismeretében, hogy idén is megrendezték a popkultúra fesztiválját, a Comic Cont! Az eseményen több világsztár is részt vett, például a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch, a Csillagkapu Jaffa harcosa, Christopher Judge, a Sárkányok házából ismert Fabien Frankel, A Legendás állatok közönségkedvence, Dan Fogler, illetve a Trónok harca vérfagyasztó Gregor Cleganejét alakító Hafþór Júlíus Björnsson. A Hegy megszemélyesítője meglepő őszinteséggel válaszolt a kérdéseinkre!

A Hegy (Hafþór Júlíus Björnsson) Oberyn Martell (Pedro Pascal) elleni küzdelme a Trónok harca egyik legemlékezetesebb jelenete (Fotó: IMDb)



„Túl fiatal vagyok, nem vagyok elég magas” – Hafþór Júlíus Björnsson, A Hegy őszintén vallott a magyar interjúban

A te helyzeted különösen érdekes volt a Trónok harcában. Már többen is alakították előtted a karaktert. Milyen érzés volt így belépni a sorozatba?

– Semmi gond nem volt vele, engem egyáltalán nem zavart. Csak megtiszteltetésnek éreztem, hogy lehetőséget kaptam és rámbízták A Hegy szerepét. Viszont emlékszem, amikor először bejelentették, hogy én fogom játszani, a rajongók elégedetlenek voltak. Azt mondták, túl fiatal vagyok, nem vagyok elég magas ahhoz, hogy én alakítsam a karaktert. Aztán, miután ténylegesen eljátszottam, megnyugodtak az emberek, elégedettek voltak a teljesítményemmel. Szóval örülök, úgy gondolom, hogy jól végeztem a munkámat. Ha a rajongók boldogok miattam, az mindig nagyon boldoggá tesz.

A Pedro Pascal elleni harcjeleneted a sorozat egyik legemlékezetesebb pillanata. Hogyan készültetek fel rá?

– Hűha. Pedro Pascallal hetekig készültünk erre a jelenetre. Saját tanárral gyakoroltuk kifejezetten a harcot. És remek tanárunk volt, nagyon keményen edzettünk, így nagyon jól tudtunk teljesíteni, és minden olyan szépen és olyan természetesen jött össze. Amikor harcolsz egy jellegű nagy harci jelenetben, ismerned kell az ellenfeled mozdulatait, de ismerned kell a saját mozdulataidat is. Szinte olyan, mintha táncolnál. Szeretem ezt a hasonlatot, mert a partnereddel együtt kell mozognod, hogy ne kövess el hibákat.