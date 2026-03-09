Közeleg a békülés? Majkával közös képpel osztotta meg a hírt Curtis

Nagy bejelentést tett a minap a közösségi oldalán Széki Attila, avagy Curtis. A rapper a karrierje során több sikert is elkönyvelhetett, az egyik legnagyobb sláger pedig kétségtelenül a Belehalok című dal lett, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend, és aminek a videóklipjét éppen 14 évvel ezelőtt forgatták.
Pontosan 14 éve ezen a napon készült a BELEHALOK videóklipje… A klipet 86 milliószor hallgattátok meg azóta. Megváltozott azóta minden, de ezzel a dallal örökre beírtuk magunkat a magyar könnyűzene könyvébe!
- írta a posztjában a rapper, egy Majkával és BLR-rel közös fotó társaságában.
Megváltozott minden valóban. Megmutattad, hogy egyedül is megállod a helyed és csináltál egy fantasztikus zenekart és csináljátok a hatalmas slágereket és bulikat, így tovább!
- reagált erre az egyik rajongó a kommentszekcióban, ezt a véleményt pedig többen is osztották.
