Így még a legnagyobb rajongói sem láthatták Ákost: Ember maradj – Kritika

Az énekesekről, zenészlegendákról szóló életrajzi filmek az elmúlt években aranykorukat élik Hollywoodban. Ám ez a trend hazánkban nem tudta megvetni a lábát, egészen mostanáig. Ugyanis a héten kerül mozikba a Kossuth-díjas énekes-dalszerző, Kovács Ákos életének eddigi 57 évét felölelő Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig., ami noha nem követte szorosan a külföldi gigaprojektek mintáját, és játékfilm helyett dokumentarista irányt képviseli. Ezt viszont mégis a lehető legszórakoztatóbb módon teszi, aminek láttán a moziszék karfájába kell kapaszkodnunk, hogy ne pattanjunk fel onnan egy-egy katartikus pillanatban. Igen, ennyire jó lett az Ákos-film.

Ákos és az Ember maradj alkotói az Ákos-film premier előtti vetítése után (Fotó: Gábor Zoltán / Bors)

Noha a filmet már elöljáróban megtalálta az a kritika az internetes kommentelők tollából, hogy „Ugyan minek készítenek életrajzi filmet valakiről, aki még él?”, de ez egyáltalán nem ritka a nemzetközi porondon sem, hiszen nemrég készült ilyen alkotás Elton Johnról vagy az új frizurát villantó Timothée Chalamet főszereplésével Bob Dylanről, de minden bizonnyal a negatív hozzászólók aligha jártak moziban tavaly karácsonykor, mikor az Ákosnál évekkel fiatalabb Robbie Williams Better Man-je debütált a vásznon.

Nem túlzunk, mikor azt mondjuk, hogy az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. már az első perctől nyomon követi Ákos életét, hiszen valódi és kreált archív felvételek segítségével a Kossuth-díjas zenész születésétől kezdve, a kisdobos korszakon át, a gimnazista éveken keresztül, a Bonanza Banzai megalakulásáig, részletesen, játékfilmes elemekkel tarkítva mutatja be ennek a legendás karriernek az előzményeit. A java pedig csak ezután jön: Egy közel 40 éves pályafutás majdnem minden fontos állomása említést kap, de a közönség mégsem érzi, hogy egy száraz és monoton dokumentumfilmre váltott volna jegyet.

Egy egész élet két órában

Az Ember maradj készítésébe maga Ákos egyetlen dolgot leszámítva (az ő tanácsára került bele a címbe az „Eddig” szó) egyáltalán nem szólt bele, így a direktor és társai teljesen objektíven tudták vászonra festeni, hogy ők hogyan is látják ezt a terebélyes életutat.