Micsoda lányok, őrületes jelmezek: mutatjuk a Comic Con legdögösebb csajait – Fotók

A múlt hétvégén egy belépőjegy áráért bárki átléphette a fantáziabirodalom kapuját, a Budapest Comic Con 2026-os eseményén. A számtalan izgalmas program, a rajongók által kiállított megannyi LEGO-szett és játékfigura, valamint a Trónok harca Hegye, azaz Hafþór Júlíus Björnssont, a Csillagkapuból ismert Christopher Judge-ot vagy a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodját, Evanna Lynch-et felvonultató sztárparádé mellett természetesen idén is a szemkápráztató vagy éppen lélegzetelállító jelmezeké volt a főszerep.
Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt esztendő egyik vagy talán legnépszerűbb animációs filmje, a Netflix-filmek toplistáján hónapok óta bérelt helyet élvező, valamint az Oscar-gálán két díjat is bezsebelő K-pop démonvadászok volt. A nem mindennapi titkos életet élő és pokoli teremtményekre vadászó lánybanda tagjai pedig szemmel látható módon a Comic Con 2026-os budapesti közönségét is megihlették, így az egyik leggyakrabban látott jelmezek ehhez az Oscar-nyertes alkotáshoz kötődtek.
A K-pop démonvadászok Rumija mellett persze voltak kifejezett cosplay-klasszikusok is, így a Comic Conon a közkedvelt anime-karaktereken kívül könnyedén bele lehetett botlani az olyan figurákba mint az X-Men-képregények Vadócába, Ryan Reynolds Deadpooljának női változatába vagy a Star Wars-filmek és sorozatok világának Ahsokájába.
Akik lemaradtak, hogy személyesen vehessék szemügyre a 2026-os Comic Con jelmezmustráját, a legdögösebb kosztümöket tartalmazó galériánkra kattintva rögtön bepótolhatja, miből maradt ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.