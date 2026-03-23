Micsoda lányok, őrületes jelmezek: mutatjuk a Comic Con legdögösebb csajait – Fotók

A múlt hétvégén egy belépőjegy áráért bárki átléphette a fantáziabirodalom kapuját, a Budapest Comic Con 2026-os eseményén. A számtalan izgalmas program, a rajongók által kiállított megannyi LEGO-szett és játékfigura, valamint a Trónok harca Hegye, azaz Hafþór Júlíus Björnssont, a Csillagkapuból ismert Christopher Judge-ot vagy a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodját, Evanna Lynch-et felvonultató sztárparádé mellett természetesen idén is a szemkápráztató vagy éppen lélegzetelállító jelmezeké volt a főszerep.

(Fotó: Bors)

A K-pop démonvadászai taroltak 2026-os Budapest Comic Conon

Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt esztendő egyik vagy talán legnépszerűbb animációs filmje, a Netflix-filmek toplistáján hónapok óta bérelt helyet élvező, valamint az Oscar-gálán két díjat is bezsebelő K-pop démonvadászok volt. A nem mindennapi titkos életet élő és pokoli teremtményekre vadászó lánybanda tagjai pedig szemmel látható módon a Comic Con 2026-os budapesti közönségét is megihlették, így az egyik leggyakrabban látott jelmezek ehhez az Oscar-nyertes alkotáshoz kötődtek.

A K-pop démonvadászok Rumija mellett persze voltak kifejezett cosplay-klasszikusok is, így a Comic Conon a közkedvelt anime-karaktereken kívül könnyedén bele lehetett botlani az olyan figurákba mint az X-Men-képregények Vadócába, Ryan Reynolds Deadpooljának női változatába vagy a Star Wars-filmek és sorozatok világának Ahsokájába.