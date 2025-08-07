Démonvadász pop idolok tarolnak a Netflixen

A Netflixen csendben megjelent egy fiktív koreai lánybanda és kezükbe vették az irányítást. Ha két hete azt mondták volna, hogy a démonvadász pop idolok ötlete ekkora siker lesz, lehet kinevettük volna, de mint kiderült, a Pókverzum-filmeket is ápoló Sony Pictures Animation hatalmasat robbantott a Kpop Demon Hunters-szel. Stílusosan főztünk egy koreai csípős ramyunt és utánajártunk, honnan jön ez a hype - írta az Origo.

A Kpop Demon Hunters tele van menő zenékkel (Fotó: Netflix)

Kpop Demon Hunters: a ritmus harcosai a sötétség ellen a Netflixen

A sztoriban az emberi történelem óta démonok törnek az emberek életére, akik lelkeket rabolnak, életben tartva a veszedelmes Gwi-Mát, a démonok urát. Itt jönnek képbe a varázshangú démonvadászok, akik megóvják a népet a gonosztól. Ezek a mágikus harcosnők a hangjukkal egy védőréteget generálnak a démonvilág és a Föld között, hogy a gonosz ne törhessen uralomra. A démonokkal való küzdelem generációról generációra a legtehetségesebb női énekesek feladata marad, akik napjainkban a k-pop zenészek, kvázi újragondolt Pindúr pandúrok: Rumi a vezető, Zoey a cuki és Mira a fekete bárány.

A lánybandájuk, a HUNTR/X - beszédesen a nevükbe csempészve a hunter (vadász) szót - a modern világ legnagyobb pop fenomenája nappal, éjjel pedig pokoli lényeket kaszabolnak halomra. A démonvilág reakciója pedig kézenfekvőnek tűnik. Megalkotják a rivális fiúbandát, a Saja Boyst - ez szintén egy szójáték, a koreai folklórból származó halálfigurára utal. Ördögi tervük, hogy magukhoz csatolják a lányok rajongói bázisát, hogy tömegesen szállíthassák a lelkeket Gwi-Mának. A konfliktust árnyalják még a karakterek belső konfliktusai, a kötelező szerelmi szál és egy apró titok, amit meghagynék azoknak, akik meg akarják nézni a filmet.

Vicces, mégsem disszonáns

A film abban erős, ami az előzetesből is jól látszik. Az animációs stílus nem fél újító lenni. A koncertjeleneteket koreai pop producerek bevonásával hiteles tánckoreográfiák ihlették, a harcjelenetek kivitelezése pedig mer elborult lenni anélkül, hogy túltelítené a képernyőt vagy követhetetlen massza lenne az egész. A film sajátos vizuális nyelve ingergazdag, kifejező, vicces és mégsem disszonáns. A kvázi Sony védjegyévé vált Pókverzumos ál-stopmotion animáció itt is megjelenik és bizonyítottan nem fáradt még ki.