Démonvadász pop idolok tarolnak a Netflixen

A Netflixen csendben megjelent egy fiktív koreai lánybanda és kezükbe vették az irányítást. Ha két hete azt mondták volna, hogy a démonvadász pop idolok ötlete ekkora siker lesz, lehet kinevettük volna, de mint kiderült, a Pókverzum-filmeket is ápoló Sony Pictures Animation hatalmasat robbantott a Kpop Demon Hunters-szel. Stílusosan főztünk egy koreai csípős ramyunt és utánajártunk, honnan jön ez a hype - írta az Origo.
A sztoriban az emberi történelem óta démonok törnek az emberek életére, akik lelkeket rabolnak, életben tartva a veszedelmes Gwi-Mát, a démonok urát. Itt jönnek képbe a varázshangú démonvadászok, akik megóvják a népet a gonosztól. Ezek a mágikus harcosnők a hangjukkal egy védőréteget generálnak a démonvilág és a Föld között, hogy a gonosz ne törhessen uralomra. A démonokkal való küzdelem generációról generációra a legtehetségesebb női énekesek feladata marad, akik napjainkban a k-pop zenészek, kvázi újragondolt Pindúr pandúrok: Rumi a vezető, Zoey a cuki és Mira a fekete bárány.
A lánybandájuk, a HUNTR/X - beszédesen a nevükbe csempészve a hunter (vadász) szót - a modern világ legnagyobb pop fenomenája nappal, éjjel pedig pokoli lényeket kaszabolnak halomra. A démonvilág reakciója pedig kézenfekvőnek tűnik. Megalkotják a rivális fiúbandát, a Saja Boyst - ez szintén egy szójáték, a koreai folklórból származó halálfigurára utal. Ördögi tervük, hogy magukhoz csatolják a lányok rajongói bázisát, hogy tömegesen szállíthassák a lelkeket Gwi-Mának. A konfliktust árnyalják még a karakterek belső konfliktusai, a kötelező szerelmi szál és egy apró titok, amit meghagynék azoknak, akik meg akarják nézni a filmet.
A film abban erős, ami az előzetesből is jól látszik. Az animációs stílus nem fél újító lenni. A koncertjeleneteket koreai pop producerek bevonásával hiteles tánckoreográfiák ihlették, a harcjelenetek kivitelezése pedig mer elborult lenni anélkül, hogy túltelítené a képernyőt vagy követhetetlen massza lenne az egész. A film sajátos vizuális nyelve ingergazdag, kifejező, vicces és mégsem disszonáns. A kvázi Sony védjegyévé vált Pókverzumos ál-stopmotion animáció itt is megjelenik és bizonyítottan nem fáradt még ki.
Mivel fiataloknak szól elsősorban, a forgatókönyv eléggé kimond mindent, akár olyan dolgokat is amiket konkrétan magunk előtt látunk. Ettől függetlenül volt miből merítenie a történetnek, amitől mégsem érezhető hogy keveset várna el tőlünk a film. Több utalás van a koreai népkultúrára és a kortárs kelet-ázsiai trendekre, idolokra, animékre. Ezek közül néhány finoman van elrejtve a filmben, néhány mémjelleggel kiemelve, mint önironikus vizuális gagek.
A Kpop Demon Hunters mint musical jól működik, a sztori és zene megfelelő egyensúlyban van. Nyilván ízlésfüggő, de tulajdonképp nincs rossz zeneszám benne és mind jól alkalmazkodik a történethez és - ami fontosabb - az akcióhoz. Hőseink zenére darálják a démonokat, miközben erősnek és menőnek látszanak.
Egy tipikusan modern problémába ez a projekt is belefutott, ez pedig a pacing. A cselekmény néhol snittenként akár heteket ugrik, az egyébként szerethető karakterek nem tudnak úgy elmélyülni, hogy jobban megértsük a bennük lévő konfliktusokat. Nehéz is lenne másfél órás játékidővel, aminek egy nagyrészét a zenés és harcos jelenetek teszik ki. Vitathatóan persze ez lehet nem is volt annyira szándékuk, mintsem hogy egy zenés hangulatfilm maradjon.
A film ott működik, ahol egy Pixar például elakadt az utóbbi években. Vegyük példának az Disney-Pixar Elio című filmjét - egy általánosított karakter, egy történet ami igazából nem hoz be sok újdonságot és ahelyett hogy valakinek szólna, mindenkinek akar szólni. Nincs kísérletezés, csak az első tesztvetítések utáni biztonsági játék. A Disney-Pixar Elio június 19 óta van nagyvásznon, de miután a Pixar történetének legrosszabb nyitását produkálta, a bukása már most előrevetíthető.
