"Mintha a barátaim lennétek" – Chuck Norris imádta Magyarországot, még a TEK-esekkel is bunyózott

A film és a sport világának égboltját ellepték a koromfekete gyászfelhők. Életének 86. évében elhunyt Chuck Norris, kinek harcművészfilmjein generációk hada cseperedett fel, akit szinte minden délután láthattunk a televízióban, ahogy Walkerként rendet tesz Texasban, és akiről annyi vicc született, melyeket ő maga is imádott. Chuck Norrist imádták az emberek, és ő ezt mindig igyekezett megköszönni. Magyarországi rajongóbázisát egyszer személyesen is meglátogatta, ezt az eseményt pedig azóta sem feledte senki!

Chuck Norris meghalt, de emléke, filmjei és sorozati által örökké élni fognak (Fotó: Entertainment Pictures)

Ő volt Chuck Norris, akinek pofonjainál csak a szíve volt nagyobb

Bruce Lee legendás filmbéli ellenfelének Magyarországi látogatására nyolc esztendővel ezelőtt, 2018-ban került sor. Ekkor Chuck Norris a Baptista Szeretetszolgálat felkérésére érkezett hazánkba, hogy a karácsonyi szezonban tartott jótékonysági eseményen tegye tiszteletét. A magát szintén baptistának valló színészt és feleségét Gena O’Kelley-t hatalmas ováció fogadta a Papp László Budapest Sportarénában, a rendezvényen elkelt jegyekből befolyó bevételt pedig jótékony célokra fordították, ami mellett maga Norris is teljes vállszélességgel állt ki.

Egészen fiatal korom óta odafigyelek az elesettekre, segítek annak, akinek tudok. A Baptista Szeretetszolgálat nagyköveteként is fontosnak tartom, hogy felemeljem a hangom a szegényekért, rá­szorulókért. Aki teheti, adjon, ez a legnemesebb dolog, amit tehet

– nyilatkozta még 2018-ban a Borsnak a színész.

Az esemény ráadásul a Chuck Norris-filmek és sorozatok szerelmesei számára is szolgált egy jó hírrel, hiszen Norris hazánkban jelentette be, hogy hosszas kihagyás után visszatér a vászonra, ugyanis igent mondott egy versenyautós mozi felkérésére. Igaz, a filmből végül később mégsem lett semmi, de Chuck Norris 2024-ben mégis tiszteletét tette utoljára, stílusosan A szuperkatona című produkcióban.

Chuck Norris-viccek aligha, de nagy bejelentések annál inkább hangzottak el a színész 2018-as magyarországi látogatása során (Fotó: Robert Szaniszlo)

Chuck Norris és a TEK keményfiúi

A jótékonysági gála mellett a texasi kopó még arra is tudott időt szakítani itt tartózkodása alatt, hogy Orbán Viktor társaságában meglátogassa a Terrorelhárítási Központot is, ahová Magyarország miniszterelnöke személyesen fuvarozta el. Itt egy látványos bemutató rendeztek Chuck Norris tiszteletére, mely olyannyira jól sikerült, hogy a legendás pofonosztó azt mondta, életében nem látott még ilyen látványos demonstrációt, ami tőle különösen nagy dicséret volt a TEK magyar szakemberei számára:

Olyanok vagytok, mintha a barátaim lennétek! Én a világ minden táján láttam már edzéseket, de ez volt a legjobb bemutató, amit valaha láttam. A legjobb!

– dicsérte a TEK munkatársait Norris.