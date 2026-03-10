86 éves lett a színész, aki elszámolt a végtelenig. Kétszer! – Ezeket biztos nem tudtad Chuck Norrisról

A legenda szerint 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris, méghozzá egy olyan faházban, melyet ő maga épített fel a saját két kezével. Akinek esetleg nem mondana ez a név semmit, segítünk, természetesen a tévétörténelem egyik legismertebb akcióhőséről, Chuck Norrisról van szó. A számos küzdősportban jártas, több mesterfokozatot is megszerző amerikai akár a harcművészeti filmek egy mára már elfeledett legendája is lehetett volna könnyedén, hacsak az internet nem forgatja fel fenekestől az életét. A legendás pofonosztó 86. születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet a rezzenéstelen arcú texasi kopó pályafutásáról, amelyekről talán még a Chuck Norris-filmek és sorozatok legnagyobb rajongói sem hallottak.

A 86 éves Chuck Norris élete nemcsak egy jó poén, hanem attól sokkal több (Fotó: Dan Wozniak)

Szólítsátok Chuck Norrisnak!

Ki gondolta volna, hogy a tévétörténelem egyik legnagyobb pofonosztó showmanje, gyerekként még kifejezetten visszahúzódó természetű volt. Életének nagy fordulópontja akkor következett be, mikor tanulmányai után belépett a seregbe. Itt ismerkedett meg a keleti harcművészetekkel, sőt, a később világszerte ismertté váló Chuck becenevet is ekkor kapta meg.

Az igazi ranger

Az 1993 és 2001 között futó, összesen kilenc évadot megélt Walker, a texasi kopó című sorozatban nyújtott alakításának elismeréseként 2010-ben Rick Perry, Texas akkori kormányzója tiszteletbeli rangerré nevezte ki.

Az íróasztal mögött is ász

Kevesen tudják, de a harcművészből lett színész könyveket is írt: Chuck Norris életrajzi kötete bestseller lett, The Secret Power Within című műve pedig még a Walker, a texasi kopó egyik epizódjában is feltűnt.

A legnagyobbakkal, így Bruce Lee-vel is volt lehetősége megütközni a vásznon (Fotó: Golden Harvest Company Ltd.)

Steve McQueennek köszönhette karrierjét

A koreai háborúból hazatérve Hollywoodban karatét oktatott színészeknek és hírességeknek. Tanítványai között pedig olyan nevek szerepeltek, mint Priscilla Presley, Elvis Presley felesége, vagy az amerikai televíziózás legendája, Bob Barker. Legjelentősebb tanítványa azonban Steve McQueen, A nagy szökés és a Le Mans – A 24 órás verseny sztárja volt, aki elsőként biztatta Norrist arra, hogy próbálja ki magát színészként.