Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

86 éves lett a színész, aki elszámolt a végtelenig. Kétszer! – Ezeket biztos nem tudtad Chuck Norrisról

Chuck Norris
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 18:25
születésnapérdekesség
Ma ünnepli születésnapját az a színész, akiről szinte mindenkinek eszébe jut legalább egy jó poén. A mémek és viccek mögött azonban egy kifejezetten érdekes életút és karrier húzódik. A 86. életévébe lépő Chuck Norris születésnapját néhány izgalmas érdekességgel szeretnénk megünnepelni.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A legenda szerint 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris, méghozzá egy olyan faházban, melyet ő maga épített fel a saját két kezével. Akinek esetleg nem mondana ez a név semmit, segítünk, természetesen a tévétörténelem egyik legismertebb akcióhőséről, Chuck Norrisról van szó. A számos küzdősportban jártas, több mesterfokozatot is megszerző amerikai akár a harcművészeti filmek egy mára már elfeledett legendája is lehetett volna könnyedén, hacsak az internet nem forgatja fel fenekestől az életét. A legendás pofonosztó 86. születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet a rezzenéstelen arcú texasi kopó pályafutásáról, amelyekről talán még a Chuck Norris-filmek és sorozatok legnagyobb rajongói sem hallottak.

Chuck Norris Motorsports 2016 - NASCAR AAA Texas 500
A 86 éves Chuck Norris élete nemcsak egy jó poén, hanem attól sokkal több (Fotó: Dan Wozniak)

Szólítsátok Chuck Norrisnak!

Ki gondolta volna, hogy a tévétörténelem egyik legnagyobb pofonosztó showmanje, gyerekként még kifejezetten visszahúzódó természetű volt. Életének nagy fordulópontja akkor következett be, mikor tanulmányai után belépett a seregbe. Itt ismerkedett meg a keleti harcművészetekkel, sőt, a később világszerte ismertté váló Chuck becenevet is ekkor kapta meg.

Az igazi ranger

Az 1993 és 2001 között futó, összesen kilenc évadot megélt Walker, a texasi kopó című sorozatban nyújtott alakításának elismeréseként 2010-ben Rick Perry, Texas akkori kormányzója tiszteletbeli rangerré nevezte ki.

Az íróasztal mögött is ász

Kevesen tudják, de a harcművészből lett színész könyveket is írt: Chuck Norris életrajzi kötete bestseller lett, The Secret Power Within című műve pedig még a Walker, a texasi kopó egyik epizódjában is feltűnt.

'Return of the Dragon' Movie Stills
A legnagyobbakkal, így Bruce Lee-vel is volt lehetősége megütközni a vásznon (Fotó: Golden Harvest Company Ltd.)

Steve McQueennek köszönhette karrierjét

A koreai háborúból hazatérve Hollywoodban karatét oktatott színészeknek és hírességeknek. Tanítványai között pedig olyan nevek szerepeltek, mint Priscilla Presley, Elvis Presley felesége, vagy az amerikai televíziózás legendája, Bob Barker. Legjelentősebb tanítványa azonban Steve McQueen, A nagy szökés és a Le Mans – A 24 órás verseny sztárja volt, aki elsőként biztatta Norrist arra, hogy próbálja ki magát színészként.

Debütálás

Norris végül hallgatott a tanácsra, és 1968-ban debütált első mozifilmjében. A Bontóbrigád című akció-vígjátékban egy kidobót alakított, ami meglehetősen testhezálló szerepnek bizonyult számára.

Chuck Norris, a mesehős

Chuck Norris még rajzfilmsorozat-hősként is jeleskedett. 1986-ban készült el a Chuck Norris: Karate Kommandos című animációs sorozat, amelyben a színész egy különleges képességekkel rendelkező csapat vezetőjét alakította.

2012 - The Expendables 2 - Movie Set
Egyik utolsó nagy dobása a 2010-es Expendables 2 volt (Fotó: Millennium Films)

Chuck Norris híd

Mint azt tudjuk, Magyarországon is különösen népszerű. Méghozzá olyannyira, hogy közel húsz évvel ezelőtt például kis híján hidat neveztek el róla. A mai Megyeri híd nevéről szóló internetes szavazáson ugyanis rengetegen támogatták, hogy Chuck Norrisról kapja a nevét az átkelőhely, ám ez végül nem valósult meg. Nem sokkal odébb viszont mégis megszületett a Chuck Norris híd: Tudniillik a Szlovákiát és Ausztriát összekötő, a térképeken Szabadság hídként jelölt átkelőt a köznyelvben sokan így emlegetik.

Chuck Norris is szereti a Chuck Norris-vicceket

A 2000-es évek internetén elterjedő Chuck Norris-viccek természetesen magához a színészhez is eljutottak. Kezdetben nem igazán rajongott azért, hogy kifigurázzák, ám idővel megbékélt a jelenséggel. Sőt annyira megszerette a róla szóló poénokat, hogy még ő maga is elsütött egyet az Expendables – A feláldozhatók 2 című akciófilmben, amelyben Sylvester Stallone és Jason Statham oldalán szerepelt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu