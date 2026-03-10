86 éves lett a színész, aki elszámolt a végtelenig. Kétszer! – Ezeket biztos nem tudtad Chuck Norrisról

A legenda szerint 1940. március 10-én született Carlos Ray Norris, méghozzá egy olyan faházban, melyet ő maga épített fel a saját két kezével. Akinek esetleg nem mondana ez a név semmit, segítünk, természetesen a tévétörténelem egyik legismertebb akcióhőséről, Chuck Norrisról van szó. A számos küzdősportban jártas, több mesterfokozatot is megszerző amerikai akár a harcművészeti filmek egy mára már elfeledett legendája is lehetett volna könnyedén, hacsak az internet nem forgatja fel fenekestől az életét. A legendás pofonosztó 86. születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet a rezzenéstelen arcú texasi kopó pályafutásáról, amelyekről talán még a Chuck Norris-filmek és sorozatok legnagyobb rajongói sem hallottak.
Ki gondolta volna, hogy a tévétörténelem egyik legnagyobb pofonosztó showmanje, gyerekként még kifejezetten visszahúzódó természetű volt. Életének nagy fordulópontja akkor következett be, mikor tanulmányai után belépett a seregbe. Itt ismerkedett meg a keleti harcművészetekkel, sőt, a később világszerte ismertté váló Chuck becenevet is ekkor kapta meg.
Az 1993 és 2001 között futó, összesen kilenc évadot megélt Walker, a texasi kopó című sorozatban nyújtott alakításának elismeréseként 2010-ben Rick Perry, Texas akkori kormányzója tiszteletbeli rangerré nevezte ki.
Kevesen tudják, de a harcművészből lett színész könyveket is írt: Chuck Norris életrajzi kötete bestseller lett, The Secret Power Within című műve pedig még a Walker, a texasi kopó egyik epizódjában is feltűnt.
A koreai háborúból hazatérve Hollywoodban karatét oktatott színészeknek és hírességeknek. Tanítványai között pedig olyan nevek szerepeltek, mint Priscilla Presley, Elvis Presley felesége, vagy az amerikai televíziózás legendája, Bob Barker. Legjelentősebb tanítványa azonban Steve McQueen, A nagy szökés és a Le Mans – A 24 órás verseny sztárja volt, aki elsőként biztatta Norrist arra, hogy próbálja ki magát színészként.
Norris végül hallgatott a tanácsra, és 1968-ban debütált első mozifilmjében. A Bontóbrigád című akció-vígjátékban egy kidobót alakított, ami meglehetősen testhezálló szerepnek bizonyult számára.
Chuck Norris még rajzfilmsorozat-hősként is jeleskedett. 1986-ban készült el a Chuck Norris: Karate Kommandos című animációs sorozat, amelyben a színész egy különleges képességekkel rendelkező csapat vezetőjét alakította.
Mint azt tudjuk, Magyarországon is különösen népszerű. Méghozzá olyannyira, hogy közel húsz évvel ezelőtt például kis híján hidat neveztek el róla. A mai Megyeri híd nevéről szóló internetes szavazáson ugyanis rengetegen támogatták, hogy Chuck Norrisról kapja a nevét az átkelőhely, ám ez végül nem valósult meg. Nem sokkal odébb viszont mégis megszületett a Chuck Norris híd: Tudniillik a Szlovákiát és Ausztriát összekötő, a térképeken Szabadság hídként jelölt átkelőt a köznyelvben sokan így emlegetik.
A 2000-es évek internetén elterjedő Chuck Norris-viccek természetesen magához a színészhez is eljutottak. Kezdetben nem igazán rajongott azért, hogy kifigurázzák, ám idővel megbékélt a jelenséggel. Sőt annyira megszerette a róla szóló poénokat, hogy még ő maga is elsütött egyet az Expendables – A feláldozhatók 2 című akciófilmben, amelyben Sylvester Stallone és Jason Statham oldalán szerepelt.
