Villám McQueen, Ricky Bobby, Enzo Ferrari és a többiek: kedvenc autóversenyzőink a moziban

Gran Turismo (2023)

Autókkal versenyezni nem csak az igazi pályákon, de a videojátékok világában is rendkívüli móka, pláne amikor a két világ találkozik! Az autós videojátékok egyik ikonikus darabjának mozifeldolgozása csavart egyet a megszokott adaptációs módszereken, és egy játékost helyezett a története középpontjába. Egy olyan játékost, aki annyira jól vezet a Gran Turismóban, hogy esélyt kap valódi autóversenyzésre is. A részben hazánkban forgatott filmben Orlando Bloom és a Stranger Things sztárja, David Harbour is látható.

F1 (2025)

Minden idők egyik legdrágább mozifilmje, amiben felvonul a komplett jelenlegi Formula-1, ráadásul részben a Hungaroringen forgatták, és még Brad Pitt is szerepel benne – jöhet, ugye? Június 26-tól a hazai filmvásznakon is megtekinthetjük, mit tud a pályán az idei év egyik hollywoodi szuperprodukciója.