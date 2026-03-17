15 éve teljesen eltűnt a hollywoodi szépfiú: mi történt Chad Allennel?

Neil Patrick Harris mellett az 51 éves színész volt a nyolcvanas-kilencvenes évek egyik legnépszerűbb gyereksztárja. Chad Allen sorozatai között olyan híres szériák találhatók, mint az Our House, az Egy kórház magánélete vagy a My Two Dads című szitkom. Korának szépfiúja azonban egy botrányos fotó miatt nem tudott igazi mozisztárrá válni, ezért végül úgy döntött: teljesen hátat fordít Hollywoodnak.

Chad Allen a kilencvenes évek legnagyobb tinisztárja volt (Fotó: ZUMA Press)

Chad Allen Quinn doktornő oldalán lett világsztár

A fenti szériák után 1993-ban, 19 éves korában figyeltek fel rá igazán, amikor a hazánkban is népszerű Quinn doktornő egyik főszerepét bízták rá. A kosztümös szériában a címszereplő, Jane Seymour fogadott fiát, Matthew Coopert alakította 146 epizódon keresztül. A történet szerint Allen eredetileg csak a pilot epizódban akart szerepelni, hogy legyen elég pénze az egyetemi tanulmányaira, azonban a nézők annyira megkedvelték a karakterét, hogy hat évadon keresztül a sorozat állandó szereplője maradt, és az évtized egyik legjobban fizetett tinisztárja lett.

A Quinn doktornő hozta meg a sztárságot számára (Fotó: imdb.com)

A sorozat vége után sokan azt gondolták, Allen is csatlakozik a kilencvenes évek végi új nemzedékhez, mint Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe vagy a nemrégiben elhunyt James Van Der Beek. Allen azonban igazi partiarc hírében állt Hollywoodban. Ezzel még nem is lett volna gond, ám az évtized végén készült róla egy paparazzi fotó, amelyen egy jakuzziban vadul csókolózott a partnerével. A dolog pikantériáját az adta, hogy a partnere férfi volt. Allent szétszedte a média, a korabeli televíziós ipar pedig még nem volt olyan elfogadó, mint manapság, így a színész gyakorlatilag elbukta a nagy áttörés lehetőségét. A kétezres években kapott még kisebb sorozatszerepeket és néhány tévéfilmet, de az a bizonyos kép örökre megbélyegezte a karrierjét.

Allen 15 éve visszavonult, pszichológus lett és író (Fotó: Chase Rollins)

Utolsó filmjét 2011-ben mutatták be, vagyis immár 15 éve, hogy hátat fordított a filmezésnek, bár a visszavonulását hivatalosan csak 2015-ben jelentette be. Az 51 éves egykori színész időközben képzett pszichológus lett, mára az USA egyik elismert mentálhigiénés szakembere, és számos könyvet is írt.