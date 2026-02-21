Holttestet találtak a forgatáson, összeveszett a két magyar filmes: ez az elátkozott filmsorozat uralta le a Disney+-t

2025 egyik abszolút slágerfilmjének számító, Elle Fanning főszereplésével bemutatott Predator: Halálbolygó végre megérkezett a Disney+-ra. A közel 40 éves Ragadozó-franchise-ba új életet lehelő akcióhorror pedig rögtön a nézettségi rangsor élén találta magát. Az egykor szebb napokat is megélt szörnyfilmszéria streaming-trónfosztása apropóján csokorbaszedtünk 10 olyan kulisszatitkot a franchise-ról, melyek még akár a legnagyobb fanatikusokat is meglephetik.

Arnold Schwarzenegger Predator-filmjei ellepték a Disney+-t (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

10 érdekesség, amit nem tudtál a Disney+ csúcsfilmjeiről:

1. Titánok karja

Az első rész szereplőinek karjánál már csak az egójuk volt nagyobb. Ezt bizonyítja az az eset is, hogy Jesse Ventura fogadást kötött Arnold Schwarzeneggerrel: amelyiküknek nagyobb bicepsze van, az kap a másiktól egy üveg pezsgőt. Az ötlettel Ventura állt elő, mert a jelmezesektől úgy hallotta, neki van a legnagyobb. Azonban ez hazugság volt, amire maga Schwarzenegger kérte meg a kellékeseket, hogy megnyerje a fogadást, és övé lehessen a pezsgő.

2. Szexuális ragadozó

John McTiernan Ragadozójának véréről sokáig az a pletyka járta, hogy egy közkedvelt, amerikai ital, a Mountain Dew egy átdolgozott változata, de végül ezt cáfolták. Az igazság az, hogy többnyire síkosító csordogál a veszélyes űrlény ereiben, melyet elkevertek egy kis bányászatban használatos folyadékkal.

Schwarzie-ra itt még fenyegetően néz a Predator, ám a film végén az osztrák-amerikai színészlegenda nevetett (Fotó: NORTHFOTO)

3. Balhé a forgatáson

A Ragadozó 2. sikátorjelenetének forgatása igen problémás volt a filmesek számára a környék zordsága miatt. A sikátor ugyanis tele volt szeméttel, amelynek nagy részét a filmben is felhasználták, és hatalmas patkányok lepték el. Ráadásul a lakók, akiket feldühített a stáb által keltett zaj, üvegeket és ürülékkel teli papírzacskókat dobáltak le az ablakokból az alattuk dolgozó stábra. A legrosszabb viszont most jön: a filmesek még egy holttestet is találtak a szemét közé rejtve.

4. Cameo helyett kormányzás

Az eredeti tervek szerint a kozmikus szörnyűségeket összeeresztő Alien vs. Predator-filmek első felvonásának végén maga Arnold Schwarzenegger is feltűnt volna Dutch szerepében. Az „Osztrák Tölgy” viszont csak abban az esetben szerepelt volna a moziban, ha elbukja a 2003-as kormányzóválasztást. Mint azt tudjuk, Schwarzenegger végül nyert, és ki is maradt a filmből.