Holttestet találtak a forgatáson, összeveszett a két magyar filmes: ez az elátkozott filmsorozat uralta le a Disney+-t

2025 egyik abszolút slágerfilmjének számító, Elle Fanning főszereplésével bemutatott Predator: Halálbolygó végre megérkezett a Disney+-ra. A közel 40 éves Ragadozó-franchise-ba új életet lehelő akcióhorror pedig rögtön a nézettségi rangsor élén találta magát. Az egykor szebb napokat is megélt szörnyfilmszéria streaming-trónfosztása apropóján csokorbaszedtünk 10 olyan kulisszatitkot a franchise-ról, melyek még akár a legnagyobb fanatikusokat is meglephetik.
Az első rész szereplőinek karjánál már csak az egójuk volt nagyobb. Ezt bizonyítja az az eset is, hogy Jesse Ventura fogadást kötött Arnold Schwarzeneggerrel: amelyiküknek nagyobb bicepsze van, az kap a másiktól egy üveg pezsgőt. Az ötlettel Ventura állt elő, mert a jelmezesektől úgy hallotta, neki van a legnagyobb. Azonban ez hazugság volt, amire maga Schwarzenegger kérte meg a kellékeseket, hogy megnyerje a fogadást, és övé lehessen a pezsgő.
John McTiernan Ragadozójának véréről sokáig az a pletyka járta, hogy egy közkedvelt, amerikai ital, a Mountain Dew egy átdolgozott változata, de végül ezt cáfolták. Az igazság az, hogy többnyire síkosító csordogál a veszélyes űrlény ereiben, melyet elkevertek egy kis bányászatban használatos folyadékkal.
A Ragadozó 2. sikátorjelenetének forgatása igen problémás volt a filmesek számára a környék zordsága miatt. A sikátor ugyanis tele volt szeméttel, amelynek nagy részét a filmben is felhasználták, és hatalmas patkányok lepték el. Ráadásul a lakók, akiket feldühített a stáb által keltett zaj, üvegeket és ürülékkel teli papírzacskókat dobáltak le az ablakokból az alattuk dolgozó stábra. A legrosszabb viszont most jön: a filmesek még egy holttestet is találtak a szemét közé rejtve.
Az eredeti tervek szerint a kozmikus szörnyűségeket összeeresztő Alien vs. Predator-filmek első felvonásának végén maga Arnold Schwarzenegger is feltűnt volna Dutch szerepében. Az „Osztrák Tölgy” viszont csak abban az esetben szerepelt volna a moziban, ha elbukja a 2003-as kormányzóválasztást. Mint azt tudjuk, Schwarzenegger végül nyert, és ki is maradt a filmből.
A 2010-es Ragadozók igazi magyar projekt volt, hiszen Pados Gyula operatőrködése mellett a rendezői székben egy bizonyos Antal Nimród foglalt helyet. A két magyar szakember saját maguk szórakoztatására a forgatáson többször is megviccelte a stábot azzal, hogy „vitatkozni” kezdtek magyarul. Bár kívülről úgy tűnt, sértő dolgokat vágtak egymás fejéhez egy ismeretlen nyelven, de igazából csak ehhez hasonló mondatok hangzottak el: „És te mit ettél ma? Igen? És finom volt?”.
A Ragadozók forgatókönyve valahogy Danny Trejo kezébe került, aki meglepődve tapasztalta, hogy az egyik karakterhez annyit írtak jellemzésként, hogy „úgy néz ki, mint Danny Trejo”. A mexikói színész rögtön fel is hívta Robert Rodríguezt, aki a film producere volt, hogy ő pont úgy néz ki, mint Danny Trejo, övé lehet-e a szerep. Végül az övé lett.
A 2018-as Predator – A ragadozó című filmhez nagy reményeket fűztek a fanok, miután a mozi nem is kerülhetett volna autentikusabb alkotói kezekbe. Tudniillik a rendezői pozíciót az a Shane Black töltötte be, aki a legelső Ragadozóban még színészként játszotta el Hawkins karakterét.
Az őslakosok életét megkeserítő földöntúli csúcsragadozó sztorija több szempontból is rendhagyó mozi, de a legkülönlegesebb tulajdonsága az, hogy két nyelven zajlott párhuzamosan a forgatás. Így a 2022-es Prédát az angol mellett ugyanis komancs nyelven is megtekinthetjük.
A rajongók évek, sőt évtizedek óta követelték Danny Glover és Arnold Schwarzenegger visszatérését a franchise-ba, amit végül a 2025-ös Predator: Gyilkosok gyilkosa adott meg nekik. Dutch és Harrigan nyomozó ugyanis egyaránt feltűnnek egy pillanatra a film legvégén.
A Disney+ kínálatába frissen felkerülő Predator: Halálbolygó főszereplőpárosa kísértetiesen emlékeztet a Star Wars V. felvonásában látott Chewbacca-C-3PO duóra, mikor a vuki a hátán cipeli a szétszerelt droidot. Az egybeesés nem puszta véletlen, maguk az alkotók árulták el, hogy a főhősök közötti dinamikát George Lucas klasszikusa ihlette.
