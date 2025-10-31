Évtizedekig ellenezte ezt a filmet Bruce Springsteen: jóképű sorozatszínész miatt adta be a derekát a zenész!

Újabb nagyformátumú zenész kapott látványos életfilmet. Bruce Springsteen évtizedek óta a csúcson van, de hosszú idő volt, mire megtalálták Jeremy Allen White-ot, akiről a legenda is úgy gondolta, méltó utódja lesz a vásznon.
1. Bruce Springsteen évtizedek óta a világ egyik leghíresebb sztárzenésze, és legalább ugyanennyi ideje szeretnének róla Hollywoodban életrajzi filmet forgatni, ő azonban ezt mindig visszautasította, egészen idáig. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől esetében azért tett kivételt, mert a film koncepciója nem egy hagyományos életrajzi filmé.
2. A filmet rendező Scott Cooper elárulta, hogy ő egy Bruce nevű fickóról akart filmet készíteni, nem pedig a Főnökről (ez Bruce Springsteen beceneve a rajongói között), ez pedig találkozott a világsztár elképzelésével. Scott Cooper rendezői karrierje épp egy zenés filmmel indult (Őrült szív), de aztán ő is nemet mondott jó néhány életrajzi film ajánlatára, míg rá nem talált a megfelelő alapanyagra.
3. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől egy könyv alapján készült. Warren Zanes író a 2023-as Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska című dokumentumregényében azt a történetet dolgozta fel, hogyan született meg a zenész legendás, 1982-es Nebraska című albuma, és milyen magánéleti és művészi folyamatok zajlottak közben a háttérben.
4. Bruce Springsteen ebben az időszakban depresszióval, családi- és anyagi problémákkal küzdött, és a New Jersey-i házába vonult el a világ elől. Ennek a háznak a hálószobájában játszotta fel aztán a megszülető Nebraska album dalait egy négysávos magnóra.
5. Bruce Springsteen azt az eredeti jegyzetfüzetet is odaadta a stábnak, amibe annak idején először írta le a Nebraska dalait.
6. A zenész a forgatásra is rendszeresen kilátogatott, egyedül akkor maradt szándékosan távol, amikor az igazán személyes, érzelmes pillanatokat vettek fel a sztoriból.
7. A fiatal Bruce Springsteent az a Jeremy Allen White alakítja a filmben, aki Hollywood egyik legtehetségesebb feltörekvő sztárja manapság az olyan filmjeinek és sorozatainak köszönhetően, mint A mackó, vagy a Vaskarom. A színész maga énekli a Springsteen-dalokat is a filmben, és gitározni is megtanult a szerep kedvéért.
8. Jeremy Allen White a forgatás kezdetén még bizonytalannak érezte magát, és tele volt szorongással a nagy feladat kapcsán, de aztán az álmatlan éjszakákon Bruce Springsteentől kapott bátorító üzenetek segítettek neki.
9. A filmben Bruce Springsteen édesanyját játszó Gaby Hoffman mindössze 9 évvel idősebb Jeremy Allen White-nál.
10. A színészek életkora más szereplők esetében sem stimmelt: a legendás menedzser Jon Landau például 35 éves volt a film történéseinek idején, míg az őt alakító Jeremy Strong már 46-nál jár.
11. Bruce Springsteen egykori háza még mindig megtalálható New Jersey-ben, de már új tulajdonosok lakják, akik teljesen át is alakították. Így a filmesek egy hasonló házat kerestek a környéken a forgatáshoz, és végül egy olyan idős pár otthonában zajlottak a felvételek, akik alig változtattak rajta valamit az elmúlt évtizedekben.
12. A rendező Scott Cooper számára több okból is személyes ügynek számított ez a film. Az édesapja a forgatás kezdete előtt egyetlen nappal hunyt el, és korábban ő mutatta meg neki Springsteen zenéjét, sőt a Nebraska albumot is.
13. A forgatás idején zajlott a Los Angelest részben felperzselő tűzvész, ennek pedig a rendező otthona is áldozata lett. Hirtelen fedél nélkül maradtak a családjával, és a hírt meghalló Bruce Springsteen nem hagyta, hogy hotelbe menjenek, hanem a saját házában szállásolta el őket.
14. Scott Cooper lányának a gitárja is odaveszett a tűzvészben, de helyette kapott Bruce Springsteentől egy másikat, amit a zenész a Born in the USA turnén használt.
15. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől világpremierjét az amerikai Telluride filmfesztiválon tartották augusztus végén. A hazai mozik október 23-a óta játsszák.
