Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Évtizedekig ellenezte ezt a filmet Bruce Springsteen: jóképű sorozatszínész miatt adta be a derekát a zenész!

Bruce Springsteen
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 11:45
Jeremy Allen WhiteéletrajzigitársztárdalNebraskafilm
Október 23-án került a hazai mozikba a legendás zenész életrajzi filmje. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől, ami a rockzene egyik legnagyobb sztárjának, Bruce Springsteen életéből mesél el egy különleges epizódot. Összegyűjtöttük a filmről a legérdekesebb tudnivalókat.
Bors
A szerző cikkei

Újabb nagyformátumú zenész kapott látványos életfilmet. Bruce Springsteen évtizedek óta a csúcson van, de hosszú idő volt, mire megtalálták Jeremy Allen White-ot, akiről a legenda is úgy gondolta, méltó utódja lesz a vásznon. 

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen évtizedeket várt Jeremy Allen White-ra Fotó: imdb.com

15 érdekesség a Bruce Springsteen filmről

1. Bruce Springsteen évtizedek óta a világ egyik leghíresebb sztárzenésze, és legalább ugyanennyi ideje szeretnének róla Hollywoodban életrajzi filmet forgatni, ő azonban ezt mindig visszautasította, egészen idáig. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől esetében azért tett kivételt, mert a film koncepciója nem egy hagyományos életrajzi filmé.

2. A filmet rendező Scott Cooper elárulta, hogy ő egy Bruce nevű fickóról akart filmet készíteni, nem pedig a Főnökről (ez Bruce Springsteen beceneve a rajongói között), ez pedig találkozott a világsztár elképzelésével. Scott Cooper rendezői karrierje épp egy zenés filmmel indult (Őrült szív), de aztán ő is nemet mondott jó néhány életrajzi film ajánlatára, míg rá nem talált a megfelelő alapanyagra.

3. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől egy könyv alapján készült. Warren Zanes író a 2023-as Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska című dokumentumregényében azt a történetet dolgozta fel, hogyan született meg a zenész legendás, 1982-es Nebraska című albuma, és milyen magánéleti és művészi folyamatok zajlottak közben a háttérben.

White maga énekelte fel a zenész dalait, gitározni is megtanult a film kedvéért Fotó: imdb.com

4. Bruce Springsteen ebben az időszakban depresszióval, családi- és anyagi problémákkal küzdött, és a New Jersey-i házába vonult el a világ elől. Ennek a háznak a hálószobájában játszotta fel aztán a megszülető Nebraska album dalait egy négysávos magnóra.

5. Bruce Springsteen azt az eredeti jegyzetfüzetet is odaadta a stábnak, amibe annak idején először írta le a Nebraska dalait.

6. A zenész a forgatásra is rendszeresen kilátogatott, egyedül akkor maradt szándékosan távol, amikor az igazán személyes, érzelmes pillanatokat vettek fel a sztoriból. 

7. A fiatal Bruce Springsteent az a Jeremy Allen White alakítja a filmben, aki Hollywood egyik legtehetségesebb feltörekvő sztárja manapság az olyan filmjeinek és sorozatainak köszönhetően, mint A mackó, vagy a Vaskarom. A színész maga énekli a Springsteen-dalokat is a filmben, és gitározni is megtanult a szerep kedvéért. 

Springsteen: Deliver Me From Nowhere - BFI London Film Festival
A két sztár jó barátságot kötött egymással a forgatás alatt Fotó: PA

8. Jeremy Allen White a forgatás kezdetén még bizonytalannak érezte magát, és tele volt szorongással a nagy feladat kapcsán, de aztán az álmatlan éjszakákon Bruce Springsteentől kapott bátorító üzenetek segítettek neki.

9. A filmben Bruce Springsteen édesanyját játszó Gaby Hoffman mindössze 9 évvel idősebb Jeremy Allen White-nál.

10.  A színészek életkora más szereplők esetében sem stimmelt: a legendás menedzser Jon Landau például 35 éves volt a film történéseinek idején, míg az őt alakító Jeremy Strong már 46-nál jár.

11. Bruce Springsteen egykori háza még mindig megtalálható New Jersey-ben, de már új tulajdonosok lakják, akik teljesen át is alakították. Így a filmesek egy hasonló házat kerestek a környéken a forgatáshoz, és végül egy olyan idős pár otthonában zajlottak a felvételek, akik alig változtattak rajta valamit az elmúlt évtizedekben.

Nem egy klasszikus életrajzi film a Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől Fotó: imdb.com

12. A rendező Scott Cooper számára több okból is személyes ügynek számított ez a film. Az édesapja a forgatás kezdete előtt egyetlen nappal hunyt el, és korábban ő mutatta meg neki Springsteen zenéjét, sőt a Nebraska albumot is. 

13. A forgatás idején zajlott a Los Angelest részben felperzselő tűzvész, ennek pedig a rendező otthona is áldozata lett. Hirtelen fedél nélkül maradtak a családjával, és a hírt meghalló Bruce Springsteen nem hagyta, hogy hotelbe menjenek, hanem a saját házában szállásolta el őket. 

14. Scott Cooper lányának a gitárja is odaveszett a tűzvészben, de helyette kapott Bruce Springsteentől egy másikat, amit a zenész a Born in the USA turnén használt. 

15. A Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől világpremierjét az amerikai Telluride filmfesztiválon tartották augusztus végén. A hazai mozik október 23-a óta játsszák. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu