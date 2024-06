A világhírű énekesnő vallomása: "Minden barátomat elveszítettem, amikor híres lettem"

Billie Eilish, azaz Billie Eilish Pirate Baird O'Conell talán a világ legfiatalabb világhírű énekesnője lett, amikor 14 évesen kiadta 2015-ben az Ocean Eyes című kislemezét. A dalt testvérével Finneas O'Connellel közösen írta, akivel egész életében együtt dolgoztak a slágereiken, azonban a férfi távol tartja magát a rivaldafénytől, ami így minden szépségével és minden árnyoldalával együtt Eilishen csapódik le. A következő éveiben nem volt megállás, sorra érkeztek az énekesnő lemezei és új dalai, amik nagy része több száz milliós hallgatottságra tett szert a különböző zenei platformokon. Most az énekesnő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a baráti körét teljesen elveszítette, miközben egyre híresebb lett.

Billie Eilish a testvérével Finneassal írja és készíti a dalait /Fotó: Northfoto

A Life.hu számolt be róla, hogy a legutóbbi interjújában Eilish elárulta a sikere árnyoldalát.

Az összes barátomat elveszítettem, amikor híres lettem. Hirtelen ismertté váltam és senkivel nem tudtam azonosulni. Elég kemény volt. Nehezen dolgoztam fel

- kezdte az énekesnő a BBC Miss Me? nevű podcastjében. Majd hozzátette -

Elékeztünk a 20. születésnapomhoz és emlékszem, hogy amikor körbenéztem, csak olyan emberek vettek körül, akiket én alkalmaztam. Mind 15 évvel vagy még többel voltak idősebbek nálam.

A már Grammy-díjas, de még mindig csak 22 éves Billie Eilishnek nem lehetett könnyű dolga, ugyanis nagyon korán kellett átélnie a sikernek a csillogó, és a sötét oldalát is.

Az egyik legrosszabb dolog, ami velem történt az volt, amikor az egyik alkalmazottam felmondott. Akkor jöttem rá, hogy ja igen, tulajdonképpen ez csak a munkája, egy állás. Ha otthagynak engem, akkor soha többé nem találkozunk egymással

- árulta el az énekesnő, akinek emiatt lett az egyik legnagyobb félelme a magány. Az egyébként is depresszióban és Tourette-szindrómában is szenvedő fiatalnak így rengeteg energiájába, és küzdelmébe került, hogy az utóbbi néhány hónapban újra magára találhasson, és felvegye a kapcsolatot régi barátaival. Állítása szerint mostanra sikerült végre egy olyan baráti kört kialakítani, akikkel a hírnév ellenére is tudnak minőségi idő együtt tölteni.