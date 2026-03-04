Bad Bunny meghódítja a filmszakmát is: Ebben a filmben kapott főszerepet

Bad Bunny nem elég, hogy történelmet írt az idei Grammy-díjátadón, imádják a fiatalok és napjaink egyik leghallgatottabb előadója, most úgy tűnik a filmiparba is betörne. Nincs több pletyka és találgatás: már egészen biztos, hogy a Puerto Ricó-i származású zenész főszerepet kapott René Pérez Joglar első rendezésében, a Porto Rico című moziban.

Bad Bunny-nak határ a csillagos ég, a filmipart is meghódítja (Fotó: Ramon Tonito Zayas)

Bad Bunny nem áll le

A Bad Bunny művésznéven ismert Benito Antonio Martínez Ocasio történelmet írt a 2026-os Grammy-gálán, amikor elhozta az év albuma díjat Debí Tirar Más Fotos című, teljes mértékben spanyolul íródott albumáért. Emellett még két további kategóriában is díjazott lett, így a jelenlegi nemzetközi populáris zenei szcéna legismertebb és legkedveltebb alkotójává vált.

Bad Bunny történelmet írt a 2026-os Grammy-díjátadón (Fotó: Javier Rojas)

Bad Bunny filmjei

Filmes karrierjét nem Pérez Joglar rendezésével kezdi majd, azonban ez lesz az első olyan mozi, amiben főszerepet alakíthat. Korábban láthattuk a Brad Pitt és Aaron Taylor-Johnson főszereplésével készült A gyilkos járatban, ahol Wolf, egy mexikói bérgyilkos szerepét alakította, nem is rosszul. Egy meglehetősen intenzív késes-verekedős jelenetbe került magával Brad Pittel. A tavaly debütált Darren Aronofsky rendezte Rajtakapva című moziban már egy fokkal több szerepe volt. Az Austin Butler és Zoe Kravitz főszereplésével készült filmben a Colorado névre hallgató egyik főgonoszt alakította. Sokkal több szöveges jelenete volt és aktív része volt a cselekménynek, különösen, amikor hátborzongató módszerekkel megkínozta Austin Butlert.

A Rajtakapva című filmben már megmutatta, hogy nem idegen terület számára a színészkedés (Fotó: RW)

Porto Rico film: Izgalmas karibi western sztárparádéval

A René Pérez Joglar rendezésében készülő Porto Rico című filmben is igazi mozis óriások mellett szerepel majd. A castingban már egészen biztos, hogy szerepelni fog Javier Bardem, Edward Norton és A Gyűrűk Ura sztárja, Viggo Mortensen is. Pérez Joglar, aki maga is rapperként tevékenykedett eddig, első rendezésében egy „epikus karibi westernt” ígér, ami valódi eseményeken alapszik és Puerto Rico eredettörténetét is beleszövi a cselekménybe. Ennél hivatalosabb leírás még nem érkezett a filmhez. A forgatókönyvet Alexander Dinevalis-szal közösen jegyzi a rendező. Dinevalis Oscar-díjas forgatókönyvíró, aki olyan legendás mozikat jegyez, mint a Birdman, avagy a mellőzés meglepő ereje, és a Leonardo DiCaprio főszereplésével készült A visszatérő. Alejandro González Innaritu, aki a Birdman és A visszatérő rendezői székét foglalta el, ezúttal producerként lesz jelen a Porto Rico forgatásán.