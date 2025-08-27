Megvan az év legjobb mozifilmje! Austin Butler óriási bajban, de Zoé Kravitz vetkőzése mindent visz – Rajtakapva kritika

Érkezik a mozikba a Darren Aronofsky rendezésében készült Rajtakapva. A főszerepben Lenny Kravitz lánya, Zoe Kravitz és az Elvis film sztárja, Austin Butler keverednek kétes ügyletekbe New Yorkban. Darren Aronofsky nevéhez olyan filmek fűződnek, mint a balettos thriller, a Fekete hattyú, vagy a kritikai elismerések tömkelegét bezsebelő A bálna. A rendező korábbi filmjeihez képest ismeretlen terepre merészkedett az akciófilm műfajával, de kellemes csalódást okozhat a legszkeptikusabb nézőknek is.

A Rajtakapva lehet az idei év egyik legnagyobb dobása (Fotó: TheImageDirect.com)

Rajtakapva Austin Butlerrel

Elvis Presley megtestesítője ezúttal egy fiatal baseball-rajongó csapost játszik. Hank első ránézésre átlagos fiatal new york-i srácnak tűnik. Barátnője Yvonne, akit a legújabb Batman filmben is játszó Zoe Kravitz alakít, mentőtisztként dolgozik. A duó közötti kémia vitathatatlan, nem is véletlen, hogy a kapcsolatuk minőségét firtató pletykák kaptak szárnyra az elmúlt hetekben. A párocska hétköznapjait feldúlja Hank barátja, Russ (Matt Smith), amikor váratlanul megjelenik a fiú lakásán és rábízza a macskáját, hogy vigyázzon rá, amíg ő elutazik. A bonyodalmat később valóban a macska okozza, de előtte még premierplánban élvezhetjük Zoe Kravitz vetkőzését és megtudjuk, hogy Hank reggeli rutinjához hozzátartoznak a rémálmok és a bajnokok reggelijeként elfogyasztott sör. A rémálomról kiderül, hogy valójában Hank múltjának sötét emlékképe és köze van a fiú baseball iránti rajongásához.

Austin Butler és Zoe Kravitz között teljes volt az összhang (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

A macska az oka

Aronofsky zseniálisan megoldotta, hogy egy olyan banális dologból, mint vigyázni a haver macskájára, életveszélyes kalandot gyártson. Emiatt lehet némi Guy Ritchie-féle utánérzése a nézőnek, de szerencsére a rendező szorosan a kezében tartotta az irányítást és nem engedte elhatalmasodni a filmen a Blöff rendezőjének kézjegyeit. Erőszakból, vérből és akcióból ugyan jut bőven, de az Aronofsky-ra jellemző lélektani mélyelemzés sem marad el. Hank karaktere egy gazdagon kidolgozott figura. Minden gyengesége, motivációja és démonja a felszínre kerül, fejlődése pedig szemmel látható, a film végére nem maradnak bennünk kérdések.