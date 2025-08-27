Megvan az év legjobb mozifilmje! Austin Butler óriási bajban, de Zoé Kravitz vetkőzése mindent visz – Rajtakapva kritika

Érkezik a mozikba a Darren Aronofsky rendezésében készült Rajtakapva. A főszerepben Lenny Kravitz lánya, Zoe Kravitz és az Elvis film sztárja, Austin Butler keverednek kétes ügyletekbe New Yorkban. Darren Aronofsky nevéhez olyan filmek fűződnek, mint a balettos thriller, a Fekete hattyú, vagy a kritikai elismerések tömkelegét bezsebelő A bálna. A rendező korábbi filmjeihez képest ismeretlen terepre merészkedett az akciófilm műfajával, de kellemes csalódást okozhat a legszkeptikusabb nézőknek is.
Elvis Presley megtestesítője ezúttal egy fiatal baseball-rajongó csapost játszik. Hank első ránézésre átlagos fiatal new york-i srácnak tűnik. Barátnője Yvonne, akit a legújabb Batman filmben is játszó Zoe Kravitz alakít, mentőtisztként dolgozik. A duó közötti kémia vitathatatlan, nem is véletlen, hogy a kapcsolatuk minőségét firtató pletykák kaptak szárnyra az elmúlt hetekben. A párocska hétköznapjait feldúlja Hank barátja, Russ (Matt Smith), amikor váratlanul megjelenik a fiú lakásán és rábízza a macskáját, hogy vigyázzon rá, amíg ő elutazik. A bonyodalmat később valóban a macska okozza, de előtte még premierplánban élvezhetjük Zoe Kravitz vetkőzését és megtudjuk, hogy Hank reggeli rutinjához hozzátartoznak a rémálmok és a bajnokok reggelijeként elfogyasztott sör. A rémálomról kiderül, hogy valójában Hank múltjának sötét emlékképe és köze van a fiú baseball iránti rajongásához.
Aronofsky zseniálisan megoldotta, hogy egy olyan banális dologból, mint vigyázni a haver macskájára, életveszélyes kalandot gyártson. Emiatt lehet némi Guy Ritchie-féle utánérzése a nézőnek, de szerencsére a rendező szorosan a kezében tartotta az irányítást és nem engedte elhatalmasodni a filmen a Blöff rendezőjének kézjegyeit. Erőszakból, vérből és akcióból ugyan jut bőven, de az Aronofsky-ra jellemző lélektani mélyelemzés sem marad el. Hank karaktere egy gazdagon kidolgozott figura. Minden gyengesége, motivációja és démonja a felszínre kerül, fejlődése pedig szemmel látható, a film végére nem maradnak bennünk kérdések.
A Matt Smith által alakított Russ valóságos tisztelgés és megemlékezés a londoni és a new york-i punkszcéna előtt. Talán már sztereotipikussá is válik a tarajos figura, de pont ettől lesz nagyon is szerethető. A zenék az alvilági hangulathoz híven lettek összeválogatva, a The Idles névre hallgató brit post-punk együttes több alkalommal képviselteti magát, de olyan klasszikusok is felcsendülnek, mint a Scorpions Rock You Like A Hurricane című száma, vagy az Iggy Pop sláger Lust for Life. A bálna rendezője ezzel a mozival akár felkerülhet a korábban említett Guy Ritchie mellé az igényes akciófilmek polcára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.