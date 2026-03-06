Horrorbaleset Nyíregyházánál: ötéves gyermekkel rohantak kórházba a mentők

Szirénazaj töltötte meg a szerda estét Nyíregyháza környékén, miután egy autó az árokba csapódott azt követően, hogy egy másik jármű belement. A balesetben egy gyermek is megsérült.
Mint arról korábban beszámoltunk, a 4-es főút 269-es kilométerszelvényénél, Nyíregyháza térségében történt a két kocsit érintő baleset, amely során a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével, a napfénytetőn keresztül emelték ki az árokban kikötött roncsból a három utas egyikét.
"Egy hölgy és egy férfi könnyebb zúzódások és horzsolások miatt szorult a mentők segítségére, továbbá bajtársaim megvizsgáltak illetve elláttak egy gyermeket, akit további vizsgálatok céljából azonnal baleseti osztályra szállítottak" - árulta el a Tények kamerái előtt Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa. Úgy tudni, a balesetet a belső sávban haladó autós okozta. A kétszer két sávos útszakaszon épp kisorolt a külső sávba, ahol az ott szabályosan haladó család kocsijába belecsapódott
