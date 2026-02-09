Mit lehet tudni a Super Bowl fellépőjéről? Itt van minden Bad Bunny híres barátnőiről és brutális vagyonáról

A Grammy 2026 gála óta a csapból is ő folyik. Bad Bunny napjaink egyik legsikeresebb latin előadója, aki még az idei Super Bowl Halftime Show-n is tarolt a fényűző műsorával, és akinek a neve egyet jelent a latin zenével, a telt házas turnékkal és a folyamatos médiavisszhanggal. De hogy valójában mi is rejlik a hatalmas hírnév mögött, azt csak kevesen tudják.

Bad Bunny volt a főszereplője a Super Bowl Halftime Show 2026-nak

(Fotó: Charles Baus/Northfoto)

A Bad Bunny jelenség: több mint zenész

Bad Bunny nem csupán egy latin előadó, hanem globális popkulturális jelenség, akinek a védjegye az egyediség, a kulturális hitelesség és a tudatosság. Legyen szó zenéről, divatról vagy nyilvános szereplésekről, minden megjelenése tudatosan építi a márkáját. Mindezek mellett azonban híresen zárkózott, ha a magánéletéről van szó. Amikor például 2023 szeptemberében a Vanity Fair interjújában a kapcsolati státuszáról kérdezték, a Grammy-díjas művész csak szűkszavúan válaszolt.

Az emberek nem tudják, hogy érzel, nem tudják, hogy élsz, semmit sem tudnak, és én tényleg nem akarom, hogy tudjanak bármit is.

Bad Bunny történelmet írt azzal, hogy latin előadóként a spanyol albuma kapta az Év albuma díjat a Grammy 2026 gálán

(Fotó: Javier Rojas/Northfoto)

Bad Bunny párkapcsolati ABC-je

A Puerto Ricó-i rappert, akinek valódi neve Benito Antonio Martínez Ocasio, csak néhány nővel hozták összefüggésbe, amióta hirtelen híressé vált. De azok között is akad valaki, aki még nála is híresebb. Kendall Jenner és Bad Bunny kapcsolata 2023 egyik legmeglepőbb románc volt Hollywoodban.

Carliz De La Cruz Hernández

Bad Bunny első komoly kapcsolata Carliz De La Cruz Hernández ügyvéddel volt, akivel még Puerto Ricóban ismerkedett meg 2011-ben. A kapcsolat éveken át tartott, sőt, eljegyzésig is eljutottak, mielőtt 2017-ben szakítottak volna. A szakítás után pár évvel azonban jogi vita is kialakult közöttük, amikor az ügyvédnő 40 millió dolláros pert indított Bad Bunny ellen. A per tárgya pedig egy hangfelvétel volt, amelyet Carliz még 2015-ben rögzített a telefonján, és amelyet állítólag Bad Bunny engedély nélkül használt olyan világslágerekben, mint a 'Pa Ti' és a 'Dos Mil 16', valamint promóciós anyagokban és koncerteken. Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan hol tart az ügy.