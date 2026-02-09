Mit lehet tudni a Super Bowl fellépőjéről? Itt van minden Bad Bunny híres barátnőiről és brutális vagyonáról

A Grammy 2026 gála óta a csapból is ő folyik. Bad Bunny napjaink egyik legsikeresebb latin előadója, aki még az idei Super Bowl Halftime Show-n is tarolt a fényűző műsorával, és akinek a neve egyet jelent a latin zenével, a telt házas turnékkal és a folyamatos médiavisszhanggal. De hogy valójában mi is rejlik a hatalmas hírnév mögött, azt csak kevesen tudják.
Bad Bunny nem csupán egy latin előadó, hanem globális popkulturális jelenség, akinek a védjegye az egyediség, a kulturális hitelesség és a tudatosság. Legyen szó zenéről, divatról vagy nyilvános szereplésekről, minden megjelenése tudatosan építi a márkáját. Mindezek mellett azonban híresen zárkózott, ha a magánéletéről van szó. Amikor például 2023 szeptemberében a Vanity Fair interjújában a kapcsolati státuszáról kérdezték, a Grammy-díjas művész csak szűkszavúan válaszolt.
Az emberek nem tudják, hogy érzel, nem tudják, hogy élsz, semmit sem tudnak, és én tényleg nem akarom, hogy tudjanak bármit is.
A Puerto Ricó-i rappert, akinek valódi neve Benito Antonio Martínez Ocasio, csak néhány nővel hozták összefüggésbe, amióta hirtelen híressé vált. De azok között is akad valaki, aki még nála is híresebb. Kendall Jenner és Bad Bunny kapcsolata 2023 egyik legmeglepőbb románc volt Hollywoodban.
Bad Bunny első komoly kapcsolata Carliz De La Cruz Hernández ügyvéddel volt, akivel még Puerto Ricóban ismerkedett meg 2011-ben. A kapcsolat éveken át tartott, sőt, eljegyzésig is eljutottak, mielőtt 2017-ben szakítottak volna. A szakítás után pár évvel azonban jogi vita is kialakult közöttük, amikor az ügyvédnő 40 millió dolláros pert indított Bad Bunny ellen. A per tárgya pedig egy hangfelvétel volt, amelyet Carliz még 2015-ben rögzített a telefonján, és amelyet állítólag Bad Bunny engedély nélkül használt olyan világslágerekben, mint a 'Pa Ti' és a 'Dos Mil 16', valamint promóciós anyagokban és koncerteken. Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan hol tart az ügy.
A következő meghatározó kapcsolat Gabriela Berlingeri nevéhez fűződik, aki nemcsak Bad Bunny párja volt, hanem kreatív társa is. Több zenei projektben dolgoztak együtt, kapcsolatuk pedig hosszú ideig stabilnak tűnt. A pár azonban 2022-ben szakított egymással, de később mindketten tisztelettel beszéltek a másikról, ami ritkaságnak számít Hollywoodban.
A Bad Bunny Kendall Jenner kapcsolat 2023-ban robbantotta fel a bulvársajtót. És bár a viszonyuk nem bizonyult tartósnak, mégis Bad Bunny egyik legnagyobb nyilvánosságot kapott románca lett. A két híresség először 2023 februárjában került kapcsolatba, amikor Justin Bieber és felesége társaságában látták őket egy vacsoráról távozni Los Angelesben. Néhány nappal később a PEOPLE magazinnak nyilatkozó ismerős árult el részleteket a kapcsolatukról.
Barátok mutatták be őket egymásnak. Kendall kedveli őt, és jól érzi magát vele. Ő más, mint azok a fiúk, akikkel korábban járt.
Ezt követően többször is látták őket együtt, többek között a Coachella fesztiválon, a Met Gala afterparty-ján és a Los Angeles Lakers kosárlabda-meccsén. Majd közel egy évnyi randizás után a pár 2023 decemberében szakított egymással, mondván, más életúton járnak.
2025-ben Bad Bunny Taylor Swift és The Weeknd mellé csatlakozott a világ legjobban fizetett zenészei közé. 2026-ban pedig történelmet írt a Grammy 2026 gálán azzal, hogy spanyol albumával elnyerte az Év albuma díjat, mint első latin előadó. Továbbá a Super Bowl Halftime Show 2026 főszereplője is volt, ami szintén növelte a hírnevét. És bár teljes nettó vagyona nem ismert, a Forbes becslése szerint 2025-ben körülbelül 66 millió dollárt, 2022-ben pedig 88 millió dollárt keresett. Ebből pedig több milliót adományozott a Good Bunny Foundation-on keresztül, amelyet még 2018-ban hozott létre, hogy támogassa a szülőhazájában élő gyermekek művészeti és sporttevékenységeit. Hatalmas vagyona azonban nemcsak a zenei sikereinek köszönhető.
Bad Bunny vagyonának alapját a zene adja. Albumai sorra vezetik a streaming listákat, miközben világkörüli turnéi rekordbevételt termelnek. A jegyeladások, a digitális jogdíjak és a streaming bevételek együttesen több tízmillió dollárt hoznak neki évente.
A Bad Bunny márka túlmutat a zenén. A világsztár olyan globális cégekkel működött eddig együtt, mint az Adidas, a Pepsi vagy a Crocs. Ezek a reklámszerződések jelentős mértékben növelték Bad Bunny nettó vagyonát, miközben tovább erősítették nemzetközi jelenlétét.
Bad Bunny vagyonának részét képezi továbbá több luxusingatlan is, köztük Los Angelesben és Puerto Ricóban.
Bad Bunny azonban nem beszél gyakran a vagyonáról, de amikor mégis megteszi, nem fogja vissza magát. Egy 2024 szeptemberi interjúban őszintén megnyílt arról, hogy a pénz nem befolyásolja az ő általános boldogságát.
A boldogság nem a pénzről szól. És igen, ha kapsz 50 000 dollárt, akkor megőrülsz az örömtől, de eljön az az idő, amikor ez a boldogság nem tart örökké. A szomorúság, az érzelmek, a depresszió, a boldogság... ez az egész világra vonatkozik, pénzzel vagy pénz nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.