Alec Baldwin visszatér: a gyilkos lövés után újra a vásznon a színész, aki megúszta a börtönt

Az utóbbi évek talán legmegosztóbb botránya kétségkívül Alec Baldwin nevéhez köthető. Történt ugyanis még 2021-ben, a Rust című western forgatásán, hogy a háromszoros Golden Globe-díjas színész egy jelenet felvétele közben véletlen lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst. A stáb úgy tudta, Baldwin kezébe preparált fegyver került, viszont miután elsült a pisztoly, a kamera túlsó végén álló filmes holtan esett össze.
Az egészen 2024-ig elhúzódó eljárás végül azzal zárult, hogy Alec Baldwint ártatlannak nyilvánították, a film stábjának fegyvermeseterét viszont 18 hónap börtönre ítélték. Az eset egész Hollywoodot megrázta, voltak, akik végig támogatták Baldwint, míg mások rásütötték a gyilkos billogot. Így nem is szívesen válogatták be nevesebb stúdiók nagyobb projektekre, mert féltek a retorziótól. Ám, most úgy fest, a 67 éves színész végre lekerült a fekete listáról.
Az Alec Baldwin karrierjét a mélyből visszarántó produkció a Kockroach címre hallgat és egy vérbeli krimi-drámára számíthatunk, mely egy New York-i bűnbanda főnökének felemelkedéstörténetét lesz hivatott elmesélni. A sztori mellett a rendező székben helyet foglaló személy is rengeteg izgalmat tartogat, miután az Ál/Arcban, az Amerikai pszichóban vagy az Aviátorban is színészként szerepet vállaló Matt Ross fogja dirigálni a produkciót.
És kiket fog Alec Baldwin mellett igazgatni az újdonsült rendező? Csupa sztárokat: Chris Hemsworth miután az új Bosszúállókban „kiszuperhősködte” magát, beleveti magát a maffiasztoriba, ráadásul főszerepben, Thor mellett pedig még olyan nevek bukkannak fel az eddig foghíjasnak számító stáblistán mint Zazie Beetz, Channing Tatum vagy a teljesen megkopaszodó Taron Egerton.
Minden bizonnyal Alec Baldwin összes bizalma ebben a filmben nyugszik, hiszen az elmúlt években nagyon nem állt jól a szénája. Ha az nem lenne elég, hogy kizárólag olyan rettentő gagyi és alacsony költségvetésű B-filmekben merték alkalmazni mint a Szupercella vagy a magyar címekkel meg sem tisztelt Clear Cut vagy Crescent City, tavaly úgy döntöttek a feje fölött, hogy mozikba küldik a pályafutását derékba törő Rustot is.
A botrányos körülmények közepetette készített cowboy-mozi óriási vihart kavart, pedig csak maréknyi mennyiségű filmszínházban merték műsorra tűzni még tavaly májusban, hogy aztán onnan villámgyorsan le is kapják.
