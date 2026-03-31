Alec Baldwin visszatér: a gyilkos lövés után újra a vásznon a színész, aki megúszta a börtönt

Az utóbbi évek talán legmegosztóbb botránya kétségkívül Alec Baldwin nevéhez köthető. Történt ugyanis még 2021-ben, a Rust című western forgatásán, hogy a háromszoros Golden Globe-díjas színész egy jelenet felvétele közben véletlen lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst. A stáb úgy tudta, Baldwin kezébe preparált fegyver került, viszont miután elsült a pisztoly, a kamera túlsó végén álló filmes holtan esett össze.

Alec Baldwin még 2021-ben, saját hibáján kívül, egy tragikus baleset miatt került Hollywood perifériájára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az egészen 2024-ig elhúzódó eljárás végül azzal zárult, hogy Alec Baldwint ártatlannak nyilvánították, a film stábjának fegyvermeseterét viszont 18 hónap börtönre ítélték. Az eset egész Hollywoodot megrázta, voltak, akik végig támogatták Baldwint, míg mások rásütötték a gyilkos billogot. Így nem is szívesen válogatták be nevesebb stúdiók nagyobb projektekre, mert féltek a retorziótól. Ám, most úgy fest, a 67 éves színész végre lekerült a fekete listáról.

Hamarosan a Kockroach című krimivel bővül az Alec Baldwin-filmek száma (Fotó: Lev Radin)

Alec Baldwin visszatér a fatális fals lövés után

Az Alec Baldwin karrierjét a mélyből visszarántó produkció a Kockroach címre hallgat és egy vérbeli krimi-drámára számíthatunk, mely egy New York-i bűnbanda főnökének felemelkedéstörténetét lesz hivatott elmesélni. A sztori mellett a rendező székben helyet foglaló személy is rengeteg izgalmat tartogat, miután az Ál/Arcban, az Amerikai pszichóban vagy az Aviátorban is színészként szerepet vállaló Matt Ross fogja dirigálni a produkciót.

És kiket fog Alec Baldwin mellett igazgatni az újdonsült rendező? Csupa sztárokat: Chris Hemsworth miután az új Bosszúállókban „kiszuperhősködte” magát, beleveti magát a maffiasztoriba, ráadásul főszerepben, Thor mellett pedig még olyan nevek bukkannak fel az eddig foghíjasnak számító stáblistán mint Zazie Beetz, Channing Tatum vagy a teljesen megkopaszodó Taron Egerton.

Alec Baldwin Rust című westernjét végül bemutatták, ám ez nagyon nem volt jó döntés (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ez lehet Alec Baldwin utolsó dobása

Minden bizonnyal Alec Baldwin összes bizalma ebben a filmben nyugszik, hiszen az elmúlt években nagyon nem állt jól a szénája. Ha az nem lenne elég, hogy kizárólag olyan rettentő gagyi és alacsony költségvetésű B-filmekben merték alkalmazni mint a Szupercella vagy a magyar címekkel meg sem tisztelt Clear Cut vagy Crescent City, tavaly úgy döntöttek a feje fölött, hogy mozikba küldik a pályafutását derékba törő Rustot is.