Újabb botrány Alec Baldwin körül: teljesen elfordultak tőle a rajongói

Több millió dollár veszteség éri ismét a szebb napokat látott színészt, akit lassan az ág is húz. A 67 éves Alec Baldwin évek óta dobozban senyvedő Rust című filmjét múlt héten bemutatták a mozik, de a premierhétvégében nem volt köszönet: mindössze alig 1000 ember nézhette meg a westernt, aminek a forgatásán a színész véletlenül lelőtte a film operatőrét, aki a helyszínen életét vesztette. Baldwin évekig küzdött az igazáért, ám számos felkérést bukott el, megviselte az idegrendszerét és a családi életét is a tragédia és akkor a pénztárcájáról ne is beszéljünk: a Rust egyik producereként több milliót is bukhat a a filmen.

Alec Baldwin hiába ártatlan, az emberek nagy ívben kerülték a filmjét Fotó: Faye Sadou

Alec Baldwin botránya folytatódik

Úgy tűnik, hogy a közvéleményt nem érdekelte, hogy Alec Baldwin ártatlan Halyna Hutchins halálában, a filmet szinte teljes egészében bojkottálták az USA-ban. Kezdetben csupán 114 moziban indították el a 7 millió dollárból készült alkotást, ami 3 nap alatt 25.000 dollárt vagyis körülbelül 10 millió forintot hozott csupán. A forgalmazó azonnal le is állította a film vetítéseit, és kivonták az érintett filmszínházakból, ugyanis a mozis vetítéseknél közel a fele az intézményeknél marad, így nagyjából 12.500 dollár volt csak a valódi bevétele a filmnek. Nem segít az sem, hogy az imdb.com-on lepontozták 5,1 csillagra. A kritikusok azonban nem voltak ilyen kegyetlenek, a rottentomatoes.com-on 51 százalékon áll Alec Baldwin új filmje, sok helyen a színész alakítását emelik ki, mint a film legfőbb pozitívuma. Mindenesetre innentől csak a streamerek és a házimozizókon múlik, mennyit is bukik a producerként is közreműködő Alec Baldwin botrányos filmjével.

Újabb milliókat bukik a Rust-on a színész Fotó: JLPPA / Bestimage

Alec Baldwin ártatlan

Mint ismert, a Rust 2021-es forgatásán Alec Baldwin egy jelenet felvétele közben véletlenül lelőtte a film operatőrét, Halyna Hutchinst. A stáb úgy tudta, preparált fegyvert kapott a színész a kezébe, ám amikor elsült a ravasz, a 42 éves filmes holtan esett össze. 2024 júliusában az Új-Mexikó állambeli Santa Féban tartott büntetőtárgyalás utolsó napján a bíró döntött, hogy eleget tesz a védők kérésének, akik bizonyíték visszatartására hivatkozva kezdeményezték a vád ejtését és az eljárás megszüntetését. Baldwin az ítélet kihirdetésénél zokogott. A film fegyvermesterét a bíróság bűnösnek találta és 18 hónap börtönre ítélte.