Megkopaszodott a Kingsman-filmek szépfiúja – Sokkoló videón Taron Egerton!

A férfiak életében három dolog elkerülhetetlen: a halál, az adózás és a kopaszodás. Bár utóbbi csak a férfitársadalom kétharmadát érinti, de a tar sors nem válogat, legyen az áldozat átlagember vagy világsztár. Noha többeket már csillogó kobakkal szoktunk meg a vásznon - elég csak Bruce Willisre vagy Jason Stathamre gondolni - de most úgy néz ki, újabb nagy névvel bővül a kopasz filmcsillagok listája. A Kingsman-filmek és a Netflix történetének 3. legnézettebb mozija, a Kézipoggyász szépfiújának, Taron Egertonnak is úgy tűnik, hogy végleg el kellett köszönnie szeretett fürtjeitől.

Taron Egertont dús, barna tincsekkel szokhatták meg a rajongói, ám ez a külső már a múlté (Fotó: Darren Brade / eyevin)

Filmszerep vagy irány Törökország?

Nagy port kavart az interneten a napokban készült felvétel a korábban Eltont Johnt is megtestesítő Taron Egertonról. A Rocketman sztárja ugyanis láthatóan ugyanazzal a problémával küzd, mint az általa alakított brit popikon: a feje búbja egyik pillanatról a másikra teljesen felfedte magát.

Taron Egerton 2026-ra már csak árnyéka lett egykori önmagának az internet népe szerint (Fotó: TikTok)

A vörös szőnyeges eseményen készült interjú láttán persze rögvest bepöccent a kommentgépezet, és a rajongók intenzív találgatásokba kezdtek. Vannak, akik úgy gondolják, szó sincs genetikai bakiról, Egerton csupán egy szerep miatt lett a modern kori Telly Savalas. Míg mások már le mernénk fogadni, hogy a Kigsman Tökije Kis-Ázsia felé veszi az irányt, és már a repülőjegyet is megvette a hajbeültetés Mekkájának számító Törökországba.

Viszont akadtak kevésbé visszafogott kommentelők is, akik vitriolos stílusban fogalmazták meg, mit is kellene csinálnia a Netflix közkedvelt akcióhősének:

Személy szerint én úgy gondolom, hajjal sokkal jobban néz ki. Ha az ő helyében lennék, így inkább nem is mennék utcára, de ez csak én vagyok…

− írta az egyik hozzászóló TikTokon.

Nem Taron Egerton lenne az első

Hollywoodban egyébként sokkal gyakoribb férfifrizura helyrepofozása, mint azt gondolnánk. Vezető, A-listás nevek is kés, vagy inkább tű alá feküdtek, hogy hátraszaladt hajvonalukat kicsit előrébb csalogassák.

Egyik első neves képviselője a hajbeültetés nem ciki-kampánynak Matthew McConaughey volt, aki még a ’90-es évek végén tüntette el Mickey egér frizkóját, azóta pedig olyan pályatársai csapódtak hozzá mint Tom Hanks, Nicolas Cage vagy a BAFTA-botrányon teljesen kiakadó Jamie Foxx.