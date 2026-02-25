Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megkopaszodott a Kingsman-filmek szépfiúja – Sokkoló videón Taron Egerton!

Taron Egerton
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 17:25
NetflixkézipoggyászKingsman: A titkos szolgálatkopaszodás
Emlékszel még a Kingsman-filmek Tökijére? Ma már szinte biztos nem ismernéd fel az egykori szerethető kémcsemetét, Taron Egertont, akinek külseje drasztikus változáson esett át, miután utolérte a kegyetlen férfisors: a kopaszodás.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A férfiak életében három dolog elkerülhetetlen: a halál, az adózás és a kopaszodás. Bár utóbbi csak a férfitársadalom kétharmadát érinti, de a tar sors nem válogat, legyen az áldozat átlagember vagy világsztár. Noha többeket már csillogó kobakkal szoktunk meg a vásznon - elég csak Bruce Willisre vagy Jason Stathamre gondolni - de most úgy néz ki, újabb nagy névvel bővül a kopasz filmcsillagok listája. A Kingsman-filmek és a Netflix történetének 3. legnézettebb mozija, a Kézipoggyász szépfiújának, Taron Egertonnak is úgy tűnik, hogy végleg el kellett köszönnie szeretett fürtjeitől.

Rocketman photo call. Taron Egerton
Taron Egertont dús, barna tincsekkel szokhatták meg a rajongói, ám ez a külső már a múlté (Fotó: Darren Brade / eyevin)

Filmszerep vagy irány Törökország?

Nagy port kavart az interneten a napokban készült felvétel a korábban Eltont Johnt is megtestesítő Taron Egertonról. A Rocketman sztárja ugyanis láthatóan ugyanazzal a problémával küzd, mint az általa alakított brit popikon: a feje búbja egyik pillanatról a másikra teljesen felfedte magát.

Taron Egerton 2026-ra már csak árnyéka lett egykori önmagának az internet népe szerint (Fotó: TikTok)

A vörös szőnyeges eseményen készült interjú láttán persze rögvest bepöccent a kommentgépezet, és a rajongók intenzív találgatásokba kezdtek. Vannak, akik úgy gondolják, szó sincs genetikai bakiról, Egerton csupán egy szerep miatt lett a modern kori Telly Savalas. Míg mások már le mernénk fogadni, hogy a Kigsman Tökije Kis-Ázsia felé veszi az irányt, és már a repülőjegyet is megvette a hajbeültetés Mekkájának számító Törökországba.

Viszont akadtak kevésbé visszafogott kommentelők is, akik vitriolos stílusban fogalmazták meg, mit is kellene csinálnia a Netflix közkedvelt akcióhősének:

Személy szerint én úgy gondolom, hajjal sokkal jobban néz ki. Ha az ő helyében lennék, így inkább nem is mennék utcára, de ez csak én vagyok…

− írta az egyik hozzászóló TikTokon.

@hairgurulondon The internet's buzzing about Taron Egerton's thinning hair. But experts say it's classic hair fiber territory, with signs of a transplant. Buzz cut or fibers - what's your pick? #hairloss #TaronEgerton #HairTransformation #CelebrityHair #HairJourney ♬ original sound - hairgurulondon

Nem Taron Egerton lenne az első

Hollywoodban egyébként sokkal gyakoribb férfifrizura helyrepofozása, mint azt gondolnánk. Vezető, A-listás nevek is kés, vagy inkább tű alá feküdtek, hogy hátraszaladt hajvonalukat kicsit előrébb csalogassák.

Egyik első neves képviselője a hajbeültetés nem ciki-kampánynak Matthew McConaughey volt, aki még a ’90-es évek végén tüntette el Mickey egér frizkóját, azóta pedig olyan pályatársai csapódtak hozzá mint Tom Hanks, Nicolas Cage vagy a BAFTA-botrányon teljesen kiakadó Jamie Foxx.

Amíg a világhálót Taron Egerton haja foglalkoztatja, addig a sztár továbbra sem áll le a filmezéssel (Fotó: Christopher Khoury)

Hozzájuk csatlakozhat hamarosan Taron Egerton, aki felismerhetetlen új külseje ellenére is igen foglalkoztatott része a filmipar egészének. Idén érkezik Netflixre a Charlize Theronnal és Eric Banával készített Csúcsragadozó című akcióthrillere, ezen felül pedig még jön további három mozija, köztük egy újabb Kingsman-felvonás is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu