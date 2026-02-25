Megkopaszodott a Kingsman-filmek szépfiúja – Sokkoló videón Taron Egerton!

A férfiak életében három dolog elkerülhetetlen: a halál, az adózás és a kopaszodás. Bár utóbbi csak a férfitársadalom kétharmadát érinti, de a tar sors nem válogat, legyen az áldozat átlagember vagy világsztár. Noha többeket már csillogó kobakkal szoktunk meg a vásznon - elég csak Bruce Willisre vagy Jason Stathamre gondolni - de most úgy néz ki, újabb nagy névvel bővül a kopasz filmcsillagok listája. A Kingsman-filmek és a Netflix történetének 3. legnézettebb mozija, a Kézipoggyász szépfiújának, Taron Egertonnak is úgy tűnik, hogy végleg el kellett köszönnie szeretett fürtjeitől.
Nagy port kavart az interneten a napokban készült felvétel a korábban Eltont Johnt is megtestesítő Taron Egertonról. A Rocketman sztárja ugyanis láthatóan ugyanazzal a problémával küzd, mint az általa alakított brit popikon: a feje búbja egyik pillanatról a másikra teljesen felfedte magát.
A vörös szőnyeges eseményen készült interjú láttán persze rögvest bepöccent a kommentgépezet, és a rajongók intenzív találgatásokba kezdtek. Vannak, akik úgy gondolják, szó sincs genetikai bakiról, Egerton csupán egy szerep miatt lett a modern kori Telly Savalas. Míg mások már le mernénk fogadni, hogy a Kigsman Tökije Kis-Ázsia felé veszi az irányt, és már a repülőjegyet is megvette a hajbeültetés Mekkájának számító Törökországba.
Viszont akadtak kevésbé visszafogott kommentelők is, akik vitriolos stílusban fogalmazták meg, mit is kellene csinálnia a Netflix közkedvelt akcióhősének:
Személy szerint én úgy gondolom, hajjal sokkal jobban néz ki. Ha az ő helyében lennék, így inkább nem is mennék utcára, de ez csak én vagyok…
− írta az egyik hozzászóló TikTokon.
Hollywoodban egyébként sokkal gyakoribb férfifrizura helyrepofozása, mint azt gondolnánk. Vezető, A-listás nevek is kés, vagy inkább tű alá feküdtek, hogy hátraszaladt hajvonalukat kicsit előrébb csalogassák.
Egyik első neves képviselője a hajbeültetés nem ciki-kampánynak Matthew McConaughey volt, aki még a ’90-es évek végén tüntette el Mickey egér frizkóját, azóta pedig olyan pályatársai csapódtak hozzá mint Tom Hanks, Nicolas Cage vagy a BAFTA-botrányon teljesen kiakadó Jamie Foxx.
Hozzájuk csatlakozhat hamarosan Taron Egerton, aki felismerhetetlen új külseje ellenére is igen foglalkoztatott része a filmipar egészének. Idén érkezik Netflixre a Charlize Theronnal és Eric Banával készített Csúcsragadozó című akcióthrillere, ezen felül pedig még jön további három mozija, köztük egy újabb Kingsman-felvonás is.
