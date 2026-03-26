A Netflix kirúgta Adam Sandlert: a színész a családjának se merte bevallani

Adam Sandler tartja magát ahhoz a szokásához, hogy a temérdek komédia közepette, szökőévente egyszer előáll valami merőben más hangvételű művel. A következő ilyen szerepe egy Netflixre készülő drámában, a Time out-ban lesz látható, amiben Sandler egy családapát játszik, akit hirtelen elbocsátanak a munkahelyéről. Ám ő ezt képtelen elmondani szeretteinek, és ehelyett egy hazugságcunamit indít el, amiben aztán szép lassan megfullad. A filmet Scott Cooper rendezi, a színész-komikus mellett pedig olyan nagy nevek lesznek fellelhetők a stáblistán, mint Willem Dafoe vagy F. Murray Abraham. Ahogyan említettük, Adam Sandlertől nem áll távol a nézőket szüntelen zokogásra kényszerítő figurák megtestesítése, cikkünkben össze is gyűjtöttük, melyek voltak ezek közül a legemlékezetesebbek!

Öt film, amiben Adam Sandler a komolyabb arcát mutatta:

Távkapcs

Az évszázad egyik legbecsapósabb mozija a Távkapcs, mely egy szokásos Adam Sandler-filmnek indul, de lassacskán egy lélektipró tanítómesévé alakul át. Az elején még jókat röhögünk azon, ahogy Christopher Walken és Sandler együtt hülyéskednek, majd egyre jobban szomorítanak el és dühítenek fel bennünket a munkamániás protagonista önsorsrontó döntései. A katarzis pedig egyenesen könnyfakasztó, ember legyen a talpán, aki nem kérdezi meg magától a finálé láttán: „Én tényleg egy Adam Sandler-filmen bőgtem el magam?”

Ki nevet a végén?

Nem összekeverendő Sandler 2003-ban megjelent, Jack Nicholsonnal közösen készített Ki nevel a végén? című komédiájával! Noha, annak is megvannak a maga momentumai, a hat évvel később megjelent Ki nevet a végén? már jóval komolyabb mélységeket súrol. Bár a Magyarországon tartózkodó Rob Schneider barátja itt is kvázi saját magát alakítja, hiszen egy komikust alakít, viszont van egy orbitális különbség: Sandler karaktere gyógyíthatatlan betegséggel küzd, és csak egy éve van hátra, hogy átértékelje az életét, és eldöntse, mit hagy örökül az utókornak.

Üres város

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások évtizedeken át tartó traumaként épült az egész amerikai nemzet lelkébe. Nem csoda, hogy már több filmkészítőt is megihletett a tragédia napja, valamint az azt követő gyászidőszak. Adam Sandler 2007-es drámája az utóbbira épül, hiszen az Üres város főszereplője egy családapa, aki a végzetes napon mindent és mindenkit elvesztett, aki számára egykor fontos volt. Ekkor jön a képbe egy korábbi barátja, aki igyekszik felállítani főhősünket a padlóról, a film pedig egy régi barátság könnyfakasztó újraélesztését regéli el.