"Ebben minden benne van" – Őrült ováció és vastaps: életműdíjat kapott Koltai Róbert! A színpad mellett csíptuk el a legendát – Fotók

A héten elindult a borsodi mozidömping, idén már 21. alkalommal kerül megrendezésre a CineFest filmfesztivál Miskolcon. A szeptember 5. és 13. között tartott rendezvényen mind a hazai, mind a nemzetközi filmvilág képviselteti magát. Idehaza itt kerül majd bemutatásra először az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje, az Árva, de a szintén Oscar-díjas Deák Kristóf következő mozija, az Egykutya is Miskolcon debütál. A külföldi alkotások szerelmeseinek sem kell aggódniuk, hiszen például a Velencében különös csókcsatát vívó Emma Stone főszereplésével érkező új Giórgosz Lánthimosz-film, a Bugonia is szerepel a fesztivál műsorfüzetében. Ahogy az Egészséges erotika vagy a Sose halunk meg is, de, hogy mi okból kerültek ezek a Tímár Péter és Koltai Róbert-filmek a műsorlistára, a fesztivál tegnapi nyitóünnepségén kaptuk meg a választ.
Szokásához híven a CineFest az idei évben is életműdíjjal jutalmazott két olyan művészt, akik tekintélyes pályafutásuk során számtalan kiváló alkotással járultak hozzá a filmművészet örökségének gyarapításához. 2025-ben a fesztivál szervezőinek a választása ebben a kategóriában Tímár Péterre, az Egészséges erotika, a Zimmer Feri és a Csinibaba rendezőjére, valamint az Indul a bakterház, a Sose halunk meg vagy A miniszter félrelép sztárjára, Koltai Róbertre esett. Előbbi egészségügyi okok miatt sajnos nem tudott részt venni a tegnapi díjátadón, utóbbi viszont igen, ráadásul a Bors pár kérdést fel is tudott tenni Koltai művész úrnak.
A Jászai Mari-díjas színész arra kérdésre, mit is jelent számára ez az életműdíj, azt felelte, hogy gyakorlatilag mindent, de a közönség nélkül ezt sose kaphatta volna meg:
Már magában a díj nevében benne van minden, ez egy nagyon szép kitüntetés. Azonban minden a közönségtől ered, és most úgy tűnik, hogy visszaigazolták ezt a sok évtizedes munkát, és ezt nagyon köszönöm nekik. Anno egy vidéki színész, aki az ország egy eldugott csücskében játszott, egyszer úgy határozott, hogy a saját nagybátyjáról filmet forgat, majd ezt el is készítette, ráadásul szerették is az emberek, és még évtizedek múlva is játsszák a tévék és a mozik is. Azt hiszem, ennél többet nem is kívánhat az ember
− utalt Koltai az 1993-as Sose halunk meg című művére, melyet az idei CineFest is a műsorára tűzött.
Az élete első filmszerepét közel 60 évvel ezelőtt, az Ezek a fiatalok című musicalben elvállaló Koltai arra kérdésünkre, melyik filmje áll hozzá a legközelebb, némi hezitálást követően egy kicsit meglepő választ adott, de meg is indokolta azt:
Minden filmem és az összes szerepem közel áll hozzám, de ha csak egyet kellene mondanom, akkor egy olyat mondanék, amiben minden benne van: a barátaim, a szakma, az egész életem, ez pedig a Szamba című film, de a Sose halunk meg-re is nagyon büszke vagyok több okból is.
− zárta a beszélgetést a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
A 21. alkalommal megrendezett miskolci CineFest szeptember 13-ig várja tehát sokszínű programjaival a filmkedvelő fesztiválozókat. Az ünnepélyes megnyitón készült fotókat tartalmazó galériánkat pedig a lenti képre kattintva tudod megtekinteni.
Galériánkat a képre kattintva nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.