"Ebben minden benne van" – Őrült ováció és vastaps: életműdíjat kapott Koltai Róbert! A színpad mellett csíptuk el a legendát – Fotók

CineFest
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 18:40
CineFest Miskolci Nemzetközi FilmfesztiválSose halunk megdíjKoltai Róbert
A tegnapi nap folyamán Miskolc városában kezdetét vette a 21. alkalommal megrendezett CineFest. A borsodi filmfesztivál nyitóünnepségén életműdíjat vehetett át többek között Koltai Róbert, akit a közönség óriási vastapssal köszöntött.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A héten elindult a borsodi mozidömping, idén már 21. alkalommal kerül megrendezésre a CineFest filmfesztivál Miskolcon. A szeptember 5. és 13. között tartott rendezvényen mind a hazai, mind a nemzetközi filmvilág képviselteti magát. Idehaza itt kerül majd bemutatásra először az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje, az Árva, de a szintén Oscar-díjas Deák Kristóf következő mozija, az Egykutya is Miskolcon debütál. A külföldi alkotások szerelmeseinek sem kell aggódniuk, hiszen például a Velencében különös csókcsatát vívó Emma Stone főszereplésével érkező új Giórgosz Lánthimosz-film, a Bugonia is szerepel a fesztivál műsorfüzetében. Ahogy az Egészséges erotika vagy a Sose halunk meg is, de, hogy mi okból kerültek ezek a Tímár Péter és Koltai Róbert-filmek a műsorlistára, a fesztivál tegnapi nyitóünnepségén kaptuk meg a választ.

Koltai Róbert CineFest
Tímár Péter mellett Koltai Róbert lett az idei CineFest életműdíjasa (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Koltai Róbert: „Ebben az életműdíjban minden benne van!”

Szokásához híven a CineFest az idei évben is életműdíjjal jutalmazott két olyan művészt, akik tekintélyes pályafutásuk során számtalan kiváló alkotással járultak hozzá a filmművészet örökségének gyarapításához. 2025-ben a fesztivál szervezőinek a választása ebben a kategóriában Tímár Péterre, az Egészséges erotika, a Zimmer Feri és a Csinibaba rendezőjére, valamint az Indul a bakterház, a Sose halunk meg vagy A miniszter félrelép sztárjára, Koltai Róbertre esett. Előbbi egészségügyi okok miatt sajnos nem tudott részt venni a tegnapi díjátadón, utóbbi viszont igen, ráadásul a Bors pár kérdést fel is tudott tenni Koltai művész úrnak. 

A Jászai Mari-díjas színész arra kérdésre, mit is jelent számára ez az életműdíj, azt felelte, hogy gyakorlatilag mindent, de a közönség nélkül ezt sose kaphatta volna meg:

Már magában a díj nevében benne van minden, ez egy nagyon szép kitüntetés. Azonban minden a közönségtől ered, és most úgy tűnik, hogy visszaigazolták ezt a sok évtizedes munkát, és ezt nagyon köszönöm nekik. Anno egy vidéki színész, aki az ország egy eldugott csücskében játszott, egyszer úgy határozott, hogy a saját nagybátyjáról filmet forgat, majd ezt el is készítette, ráadásul szerették is az emberek, és még évtizedek múlva is játsszák a tévék és a mozik is. Azt hiszem, ennél többet nem is kívánhat az ember

− utalt Koltai az 1993-as Sose halunk meg című művére, melyet az idei CineFest is a műsorára tűzött.

Koltai Róbert élettársa, Gaál Ildikó által írt Meghalni bárki tud című kisjátékfilmben, valamint a Ma este gyilkolunk-ban volt látható legutóbb a vásznon (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az élete első filmszerepét közel 60 évvel ezelőtt, az Ezek a fiatalok című musicalben elvállaló Koltai arra kérdésünkre, melyik filmje áll hozzá a legközelebb, némi hezitálást követően egy kicsit meglepő választ adott, de meg is indokolta azt:

Minden filmem és az összes szerepem közel áll hozzám, de ha csak egyet kellene mondanom, akkor egy olyat mondanék, amiben minden benne van: a barátaim, a szakma, az egész életem, ez pedig a Szamba című film, de a Sose halunk meg-re is nagyon büszke vagyok több okból is.

− zárta a beszélgetést a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

A 21. alkalommal megrendezett miskolci CineFest szeptember 13-ig várja tehát sokszínű programjaival a filmkedvelő fesztiválozókat. Az ünnepélyes megnyitón készült fotókat tartalmazó galériánkat pedig a lenti képre kattintva tudod megtekinteni.

Galériánkat a képre kattintva nézheted meg:

Galéria: Vörös szőnyeg, Petőfi-vers és Koltai Róbert életműdíja: Így indult a miskolci CineFest
Fotó: Tumbász Hédi
1/9
Koltai Róbertet a fesztivál igazgatója, Bíró Tibor köszöntötte a miskolci Művészetek Háza előtt. A színművészt már az utcán összegyűlő járókelők tömege is tapssal köszöntötte a városban

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

