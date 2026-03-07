Kétszáz szelet rántott hús fogyott el a forgatáson: ezeket biztos, nem tudtad az Abigél sorozatról

Kevés olyan magyar tévésorozat van, amely évtizedekkel a bemutatója után is ugyanolyan erősen él a nézők emlékezetében, mint az Abigél. Szabó Magda azonos című regényéből készült négyrészes feldolgozás generációk számára tette emlékezetessé Vitay Georgina történetét, a Matula szigorú világát, no meg a titokzatos szobor legendáját. A sorozat máig a komplett magyar televíziózás egyik legnagyobb klasszikusa, amelyet újra és újra műsorra tűznek.

Szerencsi Éva Abigéljéért máig megvesznek a rajongók (Fotó: IMDb)

Ugyan a sorozat premierje 1978 tavaszán, tehát közel fél évszázada volt, ámde ma is nagy népszerűségnek örvend, még a TikTok-generáció is felfedezte magának. A videómegosztó portált időszakosan vírusként lepik el az Abigél legjobb jeleneteiből készített válogatások és egyéb fanvideók, a kommentekből pedig az tapasztalható, hogy fiatalok százai vannak oda még ennyi év után is Zsurzs Éva rendező munkájáért. A közkedvelt sorozat sokadik fellángolásának apropóján most össze is gyűjtöttünk róla néhány olyan kulisszatitkot és érdekességet, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem ismertek.

Ezeket még te sem tudtad az Abigélről:

Reggeltől estig

A négyrészes sorozat felvételei mintegy fél éven át zajlottak, ami akkoriban szokatlanul hosszú időnek számított. Ennek oka az volt, hogy a történet több évszakon ível át, így meg kellett várni, amíg azok a valóságban is beköszöntenek. Egy-egy forgatási nap általában reggel hétkor kezdődött és este hatig tartott.

Kétszáz szelet rántott hús

Az egyik ilyen forgatási napon pedig már-már rekordkönyvekbe illő számot produkált a produkció, hiszen munkában megfáradt, nagyétkű színészek és statiszták együttvéve nem kevesebb mint kétszáz rántott húst fogyasztottak el.

A Szabó Magda könyvek kiválósága, az Abigél 1970 óta hódítja el a nebulók szívét (Fotó: IMDb)

Saját sztori

A történet alapjául szolgáló regény személyes élményekből táplálkozik, ugyanis az írónő, Szabó Magda fiatal korában Debrecenben tanított egy olyan intézményben, mely merőben hasonlított a Matulához.

Együttes erővel

Az Abigél eredetileg sorozatformában készült el. A rendező, Zsurzs Éva és a regény szerzője, Szabó Magda együttesen dolgoztak a történet felosztásán, az eredeti szöveg fejezeteiből összesen négy epizódot alakítottak ki. Zsurzs határozta meg, mely jelenetek kerüljenek az egyes részekbe, majd az írónő ismét átnézte a szöveget, és saját stílusában igazította azt. Így született meg a végleges, négyrészes felállás.