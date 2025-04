A 91 éves Bodrogi Gyula pályafutásának legszebb pillanatai – Galéria

Április 15-én ünnepli 91. születésnapját Bodrogi Gyula. A Kossuth-és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt december végén baleset érte, és csonttörést szenvedett. Azóta viszont szerencsére az állapota folyamatosan javul és nemrégiben már a színpadra is visszatérhetett. A legendás színészt jelenleg több darabban is megnézheti a közönség, akik mindig óriási rivalgással köszöntik Bodrogi Gyulát, aki az egyedüli olyan magyar színművész, aki 90 év felett is aktív. 91. születésnapja alkalmából pedig összegyűjtöttük a Nemzet Színésze címmel is kitüntetett művész hosszú pályafutásának legszebb pillanatait.

Bodrogi Gyula 91 éves lett, viszont a mai napig aktív és több darabban is játszik / Fotó: archív/hot! magazin

Bodrogi Gyula már lassan 70 éve van a színpadon

Bodrogi Gyula 1934-ben született Budapesten, Angyalföldön. Édesapja, Bodrogi Károly vadász volt, akit sokszor elkísért a Veszprém és a Pápa környéki erdőkbe. A színművésznek van egy nővére és egy húga, akikkel jó kapcsolatot ápolt. Bár már gyerekként is szerette produkálni magát, mégis iskolás korában matematikatanárnak készült. Pályáját ezután 17 évesen, néptáncosként kezdte, ezt az elfoglaltságot pedig kifejezetten szerette. 1954-ben a Színház-és Filmművészeti Főiskola hallgatója lett, ahol 1958-ban szerzett diplomát. 4 év alatt összesen 17 fegyelmit kapott, egyszer el is tanácsolták az intézményből, és csak Básti Lajos közbenjárására kerülhetett vissza.

Fiatal színészként 14 évig volt a József Attila Színház tagja, majd a Színművészeti Egyetem tanára és a Centrál Színház első vezetője lett. Színházi pályája mellett olyan nagy sikerű filmekben szerepelt, mint a Hattyúdal, Fuss, hogy utolérjenek!, Szépek és bolondok, illetve az Üvegtigris. Emellett pedig többek között a Vuk, a Macskafogó és a Süsü, a sárkány című mozgóképes alkotásokhoz adta legendás orgánumát. A Kossuth-díjas színművész első felesége Törőcsik Mari volt, második felesége pedig Voith Ági, akivel van egy közös gyermekük, Ádám.

Bodrogi Gyula filmek közül a legismertebb szereplése a barátságos tűzokádóhoz kapcsolódik / Fotó: Kovács Attila/MTI

A Kossuth-díjas színművész nincs kibékülve a korával

Bodrogi Gyula nemrégiben a hot!-nak elárulta, hogy már nagyon hiányzott neki a színház és örül annak, hogy balesete után újból visszatérhet. Egy évvel ezelőtt azt nyilatkozta a magazinnak, hogy utálja kimondani azt, hogy 90 éves. Ez pedig egy év elteltével sem változott, és elárulta miért nincs kibékülve ezzel a számmal.

Még jobban utálom, hogy 91 éves vagyok! Pontosan tudom és felfogom, de matematikailag túl soknak tartom. Szeretnék akár 200 évig is élni, de sajnos nem lehet. Belül 50 évesnek érzem magam

– nyilatkozta a Nemzet Színésze a hot! magazinnak.