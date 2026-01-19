Óriási siker: A Zootropolis 2 minden idők legnyereségesebb amerikai animációs filmje lett

Az ünnepi időszak minden műsoron lévő film számára egy húzóalkalom, hiszen ekkor vannak a legtöbben szabadságon világszerte. Ez a szezon pedig Amerikában különösen izgalmas volt: olyan A-listás filmek versenyeztek egymással, mint az Avatar: Tűz és hamu, a hiperaktív Timothée Chalamet filmje a Marty Supreme, Sydney Sweeney és Amanda Seyfried zseniális The Housemaid-je, valamint a Disney mesék egy nagyon várt darabja, a Zootropolis 2.
Az első Zootropolis (avagy Zootopia) állati nagy siker volt még 2016-ban. A nézőket azonnal megnyerte az humanoid állatokkal zsúfolt város koncepciója, amibe fontos, napjainkat átszövő társadalmi üzeneteket is elrejtettek... na meg jó sok szóviccet. Kevesebb mint 10 év múlva, tavaly november 27-én mutatták be a folytatást, melynek az alapgondolata és a megvalósítása is szinte ugyanaz volt, csak kiegészült új karakterekkel. Várható volt a siker, hiszen a premiert követő első 5 napon 560 millió dollárt zsebelt be, ezzel rekordot döntve az amerikai animációs filmek között.
A bevált formula újrajátszása úgy tűnik, megtalálta közönségét a legjobb idősávban, hisz a cikk megírásának pillanatáig sikerült 1,7 milliárd dollárt behoznia, ami a mintegy 150 millió dolláros büdzsé tekintetében mindenképp kiemelkedő eredmény. A Zootropolis 2 a hálaadási és karácsonyi időszakban egyaránt jelen volt a piacon és ezen a ponton tényleg csak az nem látta, aki nem akarta, mások pedig akár háromszor is megnézhették. A Disney filmek versenye ez valahol, hiszen ezzel a fordulattal az Agymanók 2 című filmet előzte meg, mely 2024-ben hasonlóképp kiemelkedő fogadtatással találkozott a nyári szezon alatt.
Fontos kiemelni, hogy ez az eredmény az amerikai animációs filmeken belül érvényes, ugyanis nemzetközi szinten a szintén tavaly debütált Ne Zha 2 a legprofitabilisebb film 2,2 milliárd dollárral.
Valahol egyébként különös, hogy idáig ért a Zootropolis 2, ugyanis tényleg nem hozott túl sok újdonságot. Konkrétan a történet majdnem az elejétől a végéig ugyanaz, mint az első részben, csak felszíni cserével és egy-két új poénnal. Egy vicces és aranyos film, amit már azelőtt láttunk, hogy beültünk rá — egész pontosan 2016-ban. A Disney viszont bízott a sikerben, ezért is kérhettek fel ennyi nagy nevet az ambiciózus projektben: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Andy Samberg, Danny Trejo, Macaulay Culkin és Bonnie Hunt hangja is felcsendül az eredeti verzióban — sőt, Shakira is újra szerepel, a filmhez készült dalával. A Golden Globe 2026-os gáláján mindenesetre nem szerepelt túl jól, bár két díjra is jelölték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.