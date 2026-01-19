Óriási siker: A Zootropolis 2 minden idők legnyereségesebb amerikai animációs filmje lett

Az ünnepi időszak minden műsoron lévő film számára egy húzóalkalom, hiszen ekkor vannak a legtöbben szabadságon világszerte. Ez a szezon pedig Amerikában különösen izgalmas volt: olyan A-listás filmek versenyeztek egymással, mint az Avatar: Tűz és hamu, a hiperaktív Timothée Chalamet filmje a Marty Supreme, Sydney Sweeney és Amanda Seyfried zseniális The Housemaid-je, valamint a Disney mesék egy nagyon várt darabja, a Zootropolis 2.

Zootropolis Judy újra akcióban a második részben is (Fotó: Disney)

A Zootropolis 2 megmutatta, hogy a franchise sikere máig töretlen

Az első Zootropolis (avagy Zootopia) állati nagy siker volt még 2016-ban. A nézőket azonnal megnyerte az humanoid állatokkal zsúfolt város koncepciója, amibe fontos, napjainkat átszövő társadalmi üzeneteket is elrejtettek... na meg jó sok szóviccet. Kevesebb mint 10 év múlva, tavaly november 27-én mutatták be a folytatást, melynek az alapgondolata és a megvalósítása is szinte ugyanaz volt, csak kiegészült új karakterekkel. Várható volt a siker, hiszen a premiert követő első 5 napon 560 millió dollárt zsebelt be, ezzel rekordot döntve az amerikai animációs filmek között.

A bevált formula újrajátszása úgy tűnik, megtalálta közönségét a legjobb idősávban, hisz a cikk megírásának pillanatáig sikerült 1,7 milliárd dollárt behoznia, ami a mintegy 150 millió dolláros büdzsé tekintetében mindenképp kiemelkedő eredmény. A Zootropolis 2 a hálaadási és karácsonyi időszakban egyaránt jelen volt a piacon és ezen a ponton tényleg csak az nem látta, aki nem akarta, mások pedig akár háromszor is megnézhették. A Disney filmek versenye ez valahol, hiszen ezzel a fordulattal az Agymanók 2 című filmet előzte meg, mely 2024-ben hasonlóképp kiemelkedő fogadtatással találkozott a nyári szezon alatt.

Fontos kiemelni, hogy ez az eredmény az amerikai animációs filmeken belül érvényes, ugyanis nemzetközi szinten a szintén tavaly debütált Ne Zha 2 a legprofitabilisebb film 2,2 milliárd dollárral.

Valahol egyébként különös, hogy idáig ért a Zootropolis 2, ugyanis tényleg nem hozott túl sok újdonságot. Konkrétan a történet majdnem az elejétől a végéig ugyanaz, mint az első részben, csak felszíni cserével és egy-két új poénnal. Egy vicces és aranyos film, amit már azelőtt láttunk, hogy beültünk rá — egész pontosan 2016-ban. A Disney viszont bízott a sikerben, ezért is kérhettek fel ennyi nagy nevet az ambiciózus projektben: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Andy Samberg, Danny Trejo, Macaulay Culkin és Bonnie Hunt hangja is felcsendül az eredeti verzióban — sőt, Shakira is újra szerepel, a filmhez készült dalával. A Golden Globe 2026-os gáláján mindenesetre nem szerepelt túl jól, bár két díjra is jelölték.