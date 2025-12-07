Személyesen kérte fel a rendező a legendát, hogy szerepeljen a Zootropolis 2-ben

Egészen hihetetlen, hogy mekkora siker a Zootropolis 2, az Állati nagy balhé számozott folytatása. Judy Hoppsz és Nick Wilde zűrös kalandjai még mindig megszólítják a kicsiket és a nagyokat egyaránt, nem véletlen termel ennyire jól a mozik pénztárainál a film. A Walt Disney nem bízta a véletlenre a forgalmazást, tökéletesen időzítette a premiert, amikor semmi és senki nem tudja megingatni az animációs filmek új királyának trónját. Csak az Egyesült Amerikai Államokban 100 millió dollárral nyitott a hálaadási hétvégén Zootopia 2, miközben a bevétel világszerte már a 600 millió dollárt karcolja alulról. Ilyen brutális számok mellett nem meglepő, hogy már most megdöntött egy jó adag rekordot az állati kaland:
Hiába a remek statisztikák, a kritikusok nem írnak és beszélnek szuperlatívuszokban a második részről. Egy jól bevált formulával dolgoztak a készítők, akik nem kockáztattak, hanem ütötték tovább a forró vasat. Mindezektől függetlenül tényleg érdemes megnézni mindenkinek, aki nyitott erre az őrült világra, ahol az antropomorfizált állatok élete nem csak játék és mese.
Ha eddig nem keltette volna fel a Judy és Nick neveivel fémjelzett bűnüldözés a videójátékok rajongóit, akkor itt egy nagyszerű extra. Ha sikerül valamilyen úton-módon megtalálni a Zootropolis 2 japán szinkronos változatát, akkor abban egy ismerős hangot hallhatnak a gamerek. Nem más kölcsönzi ugyanis Paul Moldebrandt (a Vakond) hangját ebben a verzióban, mint Kodzsima Hideo (Hideo Kojima), aki ezzel a munkájával debütált ebben a szerepkörben a filmes világban. Kodzsima több alkalommal ugrott be egy-egy produkcióba, azonban sosem kérték még fel arra, hogy animációs filmben szinkronizáljon. Ezúttal maga a rendező, Jared Bush vette fel a kapcsolatot a legendával, aki nem mondhatott nemet egy ilyen felkérésre.
Kodzsima beírta magát a történelemkönyvekbe már több alkalommal, elég csak a Death Strandingre és a Metal Gear Solid-széria gondolni. A japán zseni már a kétezres évek elején megnyert gyakorlatilag mindent, azonban ez nem törte meg a lelkesedését. A mai napig aktívan tevékenykedik a háttérben, valamint a legnagyobb színpadokon, ahol isszák minden szavát a versenytársak, a rajongók és az egyszer nézők. Egy igazi ikon, aki tömegeket inspirált, valamint szórakoztatott az elmúlt közel négy évtizedben. Már csak emiatt is érdemes megnézni a japán Zootropolis 2-t, hogy egy újabb történelmi Kodzsima-pillanat részesei legyenek az érdeklődők.
