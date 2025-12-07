Személyesen kérte fel a rendező a legendát, hogy szerepeljen a Zootropolis 2-ben

Egészen hihetetlen, hogy mekkora siker a Zootropolis 2, az Állati nagy balhé számozott folytatása. Judy Hoppsz és Nick Wilde zűrös kalandjai még mindig megszólítják a kicsiket és a nagyokat egyaránt, nem véletlen termel ennyire jól a mozik pénztárainál a film. A Walt Disney nem bízta a véletlenre a forgalmazást, tökéletesen időzítette a premiert, amikor semmi és senki nem tudja megingatni az animációs filmek új királyának trónját. Csak az Egyesült Amerikai Államokban 100 millió dollárral nyitott a hálaadási hétvégén Zootopia 2, miközben a bevétel világszerte már a 600 millió dollárt karcolja alulról. Ilyen brutális számok mellett nem meglepő, hogy már most megdöntött egy jó adag rekordot az állati kaland:

ez a valaha volt legjobb start az animációs filmek világában (eddig a Ne Zha 2 volt a csúcstartó)

a valaha volt negyedik legjobb nyitány (két Avengers és egy Spider-Man előzi csak be a Zootropolis 2-t)

a valaha volt legjobb start animációs folytatásnál (Vaiana 2 második helyre szorult)

szintén a Vaiana 2 (Moana 2) előtt a Walt Disney Animation Studio legjobb startja

2021 óta a legjobb első hétvége a folytatások között

Globálisan, nemzetközileg és az USA-ban is #1-ként nyitott

Elképesztő rekordokat dönt a Zootropolis 2, amiben még a videójátékok egyik legendája is felbukkan Forrás: Jesus Avila

Zootropolis 2: Japán gamerlegenda adja az egyik karakter hangját

Hiába a remek statisztikák, a kritikusok nem írnak és beszélnek szuperlatívuszokban a második részről. Egy jól bevált formulával dolgoztak a készítők, akik nem kockáztattak, hanem ütötték tovább a forró vasat. Mindezektől függetlenül tényleg érdemes megnézni mindenkinek, aki nyitott erre az őrült világra, ahol az antropomorfizált állatok élete nem csak játék és mese.

Ha eddig nem keltette volna fel a Judy és Nick neveivel fémjelzett bűnüldözés a videójátékok rajongóit, akkor itt egy nagyszerű extra. Ha sikerül valamilyen úton-módon megtalálni a Zootropolis 2 japán szinkronos változatát, akkor abban egy ismerős hangot hallhatnak a gamerek. Nem más kölcsönzi ugyanis Paul Moldebrandt (a Vakond) hangját ebben a verzióban, mint Kodzsima Hideo (Hideo Kojima), aki ezzel a munkájával debütált ebben a szerepkörben a filmes világban. Kodzsima több alkalommal ugrott be egy-egy produkcióba, azonban sosem kérték még fel arra, hogy animációs filmben szinkronizáljon. Ezúttal maga a rendező, Jared Bush vette fel a kapcsolatot a legendával, aki nem mondhatott nemet egy ilyen felkérésre.