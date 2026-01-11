Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
83. Golden Globe-gála esélylatolgató: az Egyik csata a másik után letarolhat mindent

Golden Globe
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 20:15
Paul Thomas AndersonLeonardo di Caprio
Tartalmas éven vagyunk túl filmes vonalon. Mutatjuk, szerintünk ki viheti haza az aranyszobrot az idei Golden Globe-gálán.

Hétfőre virradóan kiosztják az idei aranyszobrokat a 83. Golden Globe-gálán. 2025 ugyan nem volt a legerősebb filmes felhozatal terén, mégis volt okunk betérni a mozikba, sőt azért akadtak kiemelkedő alkotások. A teljesség igénye nélkül a versenybe olyan alkotások szálltak be, mint az Egyik csata a másik után, a Hamnet és a Marty Supreme, valahány különleges moziesemény volt, amikor kijött. Na, de ki lehet a legesélyesebb?

Az Egyik csata a másik után, a 83. Golden Globe egyik jelöltje
Leonardo DiCaprio filmje a Golden Globe nagy esélyese (Fotó: Warner Bros.)

Leonardo DiCaprio filmje minden bizonnyal nem távozik üres kézzel a Golden Globe gáláról

Az Egyik csata a másik után kritikailag sikeres volt, más szempontból kevésbé. Az értékelések lehengerlőek, a szakmai visszhang szinte mindenhol 90%-os értékelés felett van, de a mainstream mozis miliőben nem sikerült rátalálni a közönségére. Egyes becslések szerint 300 milliót kellett volna begyűjtenie ahhoz, hogy visszahozza a produkción felüli marketingköltségeket is. Sokan mégis optimisták, hogy ha a kasszáknál nem is volt sikeres, legalább szakmai oldalról körbeveszi Paul Thomas Andersont a szeretet, ahogy az legutóbb a Critics Choice gálán meg is történt

Leonardo DiCaprio filmje a Golden Globe-gálán vígjáték és musical kategóriában száll ringbe a legjobb film díjáért. Ez valahol mégis különös döntés, hisz nehéz lenne besorolni, hogy inkább vígjáték lenne a film vagy szatirikus elemekkel tarkított dráma. Így viszont a Marty Supreme és a Bugonia lesz, amikkel megmérkőzik, melyeket a közönség hasonlóképp imádott, de mégse volt körülöttük akkora hype, mint az Egyik csata a másik után esetében és a szakmai konszenzus is inkább efelé hajlik. Nem beszélve arról, hogy 9 díjra jelölték a filmet, kizárt hogy üres kézzel távozzon. Így viszont a legjobb dráma díja marad érdekes: a Bűnösök, Érzelmi érték, Frankenstein és a Hamnet között dől el a Golden Globe-díj, mondhatni közel azonos esélyekkel.

Picture MUST credit: Netflix Here’s a first look at a new movie version of classic gothic horror Frankenstein — Saltburn star Jacob Elordi as the monster. The film has been directed by Mexico’s Guillermo del Toro and has US actor Oscar Isaac as the creature’s creator Victor Frankenstein. It is just the latest big scare version of British author Mary Shelley's 1818 masterwork. A teaser trailer for the film which is set for Netflix shows scenes from the Arctic Circle to Frankenstein’s laboratory. Elordi’s face is kept hidden in the trailer but his hooded figure is seen taking on a boat load of sailors. Earlier he looms as a figure on the horizon. And there is a very brief glimpse of his body in a Christ-like crucifixion pose in the lab as Dr Frankenstein tries to channel the power of lightning to bring him to life. The all-star cast also includes Games of Thrones actor Charles Dance and award winning Christoph Waltz, Frankenstein is due to hit screens in November. Picture supplied by JLPPA
Guillermo del Toro Frankensteinje egy érzelmileg elmélyültebb megközelítése az eredeti regénynek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Vajon a K-Pop démonvadászok lezúzzák az állatokat is?

Ha megnyitjuk a TikTokot és belepörgetünk 10 kisvideóba, szinte biztos, hogy hallhatjuk a KPop Demon Hunters valamelyik zenéjét. A fiktív csajbanda olyan szinten ledominálta a közösségi médiát nyár végén, hogy abból még ma se tértünk teljesen napirendre. A Netflix limitáltan, pusztán két napig engedte moziban lejátszani a filmet, a mozik pedig dugig voltak őrjöngő fiatalokkal. De ezen felül is egy igen jól kivitelezett, kvázi Pókverzum-szerűen igényes filmről van szó, ami megérdemli a hype-ot, amit kapott. Potenciális vetélytársnak egyedül a Zootropolis 2 tűnik, ami a karácsonyi filmszezon egyik nagy nyertese a másfél milliárdos nemzetközi bevételeivel, de ez a film inkább volt cuki, mint eredeti — konkrétan semmi újdonságot nem hozott az első részhez képest. A démonvadász popcsajok várhatóan ezt vinni fogják.

A sorozatok újra megmérkőznek az Emmy után

A tavalyi Emmy-díjátadó adott némi rálátást arra, hogy a szakma hogy vélekedik az egyébként nagyon erős TV dráma felhozataltól, egyedül Vince Gilligan Pluribus sorozata csatlakozott be új szereplőként. Az Emmy szcénát a The Studio tarolta le a Vészhelyzet Pittsburghben sorozatot megelőzve. Ezek alapján a TV drámának járó díjat az előbbi, Seth Rogen irányításában készült sorozat viheti, ha nem lesz nagyobb meglepetés — mely természetesen mindig benne van a pakliban. 

Ettől elkülönülve, a minisorozat kategóriában indul Stephen Graham sorozata, a Kamaszok. Ennek az egyik legnagyobb meglepetése volt a kis Owen Cooper, akinek sikerült 15 évesen beírnia magát a rekordok közé, mint a legfiatalabb Emmy-győztes a legjobb férfi mellékszereplő minisorozat vagy antológia kategóriában. Kijárhat neki egy újabb elismerés, mert a körülötte lévő felhozatal egyébként se tűnik túl erősnek a Kamaszokhoz képest.

Owen Cooper arriving for the special screening of Adolescence, at BAFTA in central London. Picture date: Wednesday March 12, 2025.
Owen Cooper még sokra viheti a jövőben (Fotó: Ian West / PA Wire)

 

 

