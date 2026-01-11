83. Golden Globe-gála esélylatolgató: az Egyik csata a másik után letarolhat mindent

Hétfőre virradóan kiosztják az idei aranyszobrokat a 83. Golden Globe-gálán. 2025 ugyan nem volt a legerősebb filmes felhozatal terén, mégis volt okunk betérni a mozikba, sőt azért akadtak kiemelkedő alkotások. A teljesség igénye nélkül a versenybe olyan alkotások szálltak be, mint az Egyik csata a másik után, a Hamnet és a Marty Supreme, valahány különleges moziesemény volt, amikor kijött. Na, de ki lehet a legesélyesebb?

Leonardo DiCaprio filmje a Golden Globe nagy esélyese (Fotó: Warner Bros.)

Az Egyik csata a másik után kritikailag sikeres volt, más szempontból kevésbé. Az értékelések lehengerlőek, a szakmai visszhang szinte mindenhol 90%-os értékelés felett van, de a mainstream mozis miliőben nem sikerült rátalálni a közönségére. Egyes becslések szerint 300 milliót kellett volna begyűjtenie ahhoz, hogy visszahozza a produkción felüli marketingköltségeket is. Sokan mégis optimisták, hogy ha a kasszáknál nem is volt sikeres, legalább szakmai oldalról körbeveszi Paul Thomas Andersont a szeretet, ahogy az legutóbb a Critics Choice gálán meg is történt.

Leonardo DiCaprio filmje a Golden Globe-gálán vígjáték és musical kategóriában száll ringbe a legjobb film díjáért. Ez valahol mégis különös döntés, hisz nehéz lenne besorolni, hogy inkább vígjáték lenne a film vagy szatirikus elemekkel tarkított dráma. Így viszont a Marty Supreme és a Bugonia lesz, amikkel megmérkőzik, melyeket a közönség hasonlóképp imádott, de mégse volt körülöttük akkora hype, mint az Egyik csata a másik után esetében és a szakmai konszenzus is inkább efelé hajlik. Nem beszélve arról, hogy 9 díjra jelölték a filmet, kizárt hogy üres kézzel távozzon. Így viszont a legjobb dráma díja marad érdekes: a Bűnösök, Érzelmi érték, Frankenstein és a Hamnet között dől el a Golden Globe-díj, mondhatni közel azonos esélyekkel.

Guillermo del Toro Frankensteinje egy érzelmileg elmélyültebb megközelítése az eredeti regénynek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Vajon a K-Pop démonvadászok lezúzzák az állatokat is?

Ha megnyitjuk a TikTokot és belepörgetünk 10 kisvideóba, szinte biztos, hogy hallhatjuk a KPop Demon Hunters valamelyik zenéjét. A fiktív csajbanda olyan szinten ledominálta a közösségi médiát nyár végén, hogy abból még ma se tértünk teljesen napirendre. A Netflix limitáltan, pusztán két napig engedte moziban lejátszani a filmet, a mozik pedig dugig voltak őrjöngő fiatalokkal. De ezen felül is egy igen jól kivitelezett, kvázi Pókverzum-szerűen igényes filmről van szó, ami megérdemli a hype-ot, amit kapott. Potenciális vetélytársnak egyedül a Zootropolis 2 tűnik, ami a karácsonyi filmszezon egyik nagy nyertese a másfél milliárdos nemzetközi bevételeivel, de ez a film inkább volt cuki, mint eredeti — konkrétan semmi újdonságot nem hozott az első részhez képest. A démonvadász popcsajok várhatóan ezt vinni fogják.