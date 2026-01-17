Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem csak Zoe Saldaña tört fel a Marvel filmekkel – Dollármilliárdokat keresnek a legjobban fizetett színészek

Zoe Saldaña
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:15
Scarlett JohanssonSamuel L. Jackson
Gamora lezúzta a Fekete özvegyet! Jól indult az év Zoe Saldaña számára, bár azért ScarJo helyében is szívesen lennénk. Még így is említésre méltó, hogy a lista elején szinte csak Marvel filmekből ismerős színészek vannak.
Bors
A szerző cikkei

A napokban Zoe Saldaña megelőzte Scarlett Johanssont a legtöbbet kereső színészek listáján. A színésznő az Avatar: Tűz és hamunak köszönheti a befolyt milliárdokat, ami hivatalosan is az első helyre repítette a színésznőt. Egy ilyen mérföldkő után körbenézhetünk, kik vannak a the Number listájának első 10 helyén.

Zoe Saldaña, a legtöbbet kereső színész
Zoe Saldaña fizetése még több lehet, ha az Avatar filmek folytatódnak (Fotó: Trae Patton)

Zoe Saldaña — 15,47 milliárd dollár

A lista újonnan feltörő első helyezettje. Saldaña karrierje az első Karib-Tenger Kalózai film óta szinte csak felfelé ível. A valaha készült három legprofitálóbb filmben (Avatar, Bosszúállók: Végjáték, Avatar: A víz útja) mindben szerepel, más Marvel filmek és modernebb Star Trek iterációk mellett. Összbevételével lényegében úgy jutott a csúcsra, hogy szinte végig idegen lényeket játszott. Ez alól kivétel az Emilia Perezben nyújtott alakítása, amiért Oscar-díjat kapott. Várhatóan még jó darabig ő lesz az első helyen.

Scarlett Johansson — 15,40 milliárd dollár

A Marvel filmsorozat szexi Fekete özvegye. A Vasember 2-ben, Amerika kapitány: A tél katonájában és az összes Bosszúállók filmben hozta szerepét, tavaly a meglepően jól teljesítő (de kritikailag alulteljesítő) Jurassic World: Újjászületés tette a lista elejére, ahonnan a napokban Saldaña elfoglalta a helyét.

2015 - Avengers: Age of Ultron - Movie Set
Scarlett Johansson azonnal elrabolta a férfi közönség szívét (Fotó: Jay Maidment)

Samuel L. Jackson — 14,61 milliárd dollár

Lényegében a legmenőbb Jackson a pop iparban. Bár a Quentin Tarantino-filmekben alakította legemlékezetesebb szerepeit, valójában Nick Furyként került erre a prominens helyre. Hat filmben játszotta el a Bosszúállók vezetőjét, de jót tett neki a Hihetetlen család, a Kong: Koponya-sziget és a Kingsman filmek is. Széleskörű karrierjét életmű Oscar-díjjal is elismerték.

2010 - Iron Man 2 - Movie Set
Samuel L. Jacksonnak voltak azért jobb filmjei (Fotó: l90)

Robert Downey, Jr. — 14,31 milliárd dollár

A színészt Vasember szerepe tette milliárdossá. Függetlenül attól, hogy ő is majdnem az összes MCU epizódban benne van, a Trópusi vihar és Sherlock Holmes filmek is felejthetetlenné tették őt. Az Oppenheimerben nyújtott alakításáért Oscar-díjat is kapott mellékszereplőként. Már majdnem kivált a Marvel filmes univerzumból, de a színész legközelebb Dr. Doomként tér vissza.

2015 - Avengers: Age of Ultron - Movie Set
Milliárdos a filmben, milliárdos a valóságban is (Fotó: Jay Maidment)

Chris Pratt — 14,12 milliárd dollár

Még mindig nem bocsátottunk meg neki egészen, amiért pofán verte Thanost. Űrlordként láthattuk őt leggyakrabban az elmúlt 10 évben, de ő is megfordult a  dínók közt a Jurassic Worldben. Legközelebb a Super Mario Galaxy filmben hallhatjuk a hangját, ahogy újra elpüföli Bowsert.

2017 - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - Movie Set
Űrlord nélkül lehet hamarabb lezárult volna a Végtelen háború — köszi Chris Pratt! (Fotó: Marvel)

Tom Cruise — 12,66 milliárd dollár

A hatodik helyig kellett legörgetnünk, hogy találjunk valakit, akinek semmi köze nincs a Marvel filmes univerzumhoz. Élvezzük ki, mert lentebb folytatódni fog. Tom Cruise főleg a Top Gun és a Mission Impossible filmeknek köszönheti anyagi sikerének java részét. Színes karrierjét Jacksonhoz hasonlóan életmű Oscar díszesíti.

2023 - Mission: Impossible Dead Reckoning: Part One - Movie Set
Tom Cruise a mai napig önmaga végzi kaszkadőrmutatványait (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Chris Hemsworth — 12,18 milliárd dollár

Folytatva a Marvel színészekkel, Chris Hemsworth öt különböző filmben játszotta el Thor szerepét. Mivel túl sok maradandót nem alkotott ezeken és a Hajsza a győzelemért filmjein kívül, igazából bebizonyította, hogy manapság ennyi is bőven elég. Hozzá kell tenni, elhízott Thorként nagyon vicces volt, mint ahogyan akkor is, amikor Űrlorddal szócsatát vívtak, hogy melyikük a főnök.

2017 - Thor: Ragnarok - Movie Set
Thor még Hulkkal is megküzdött egy ponton (Fotó: Marvel Studios)

Vin Diesel — 12,4 milliárd dollár

„Én vagyok Groot” — korábban valaki kiszámolta, hogy pusztán ez a mondat nagyjából 15 millió dollárt hozott Dieselnek a konyhára, nem beszélve a későbbi jutalékokról. Csak a mondat, hiszen ő maga nem adta kinézetét A galaxis őrzőiben. Valójában az igazi sikert a Halálos iramban filmek hozták el számára Dominic Torrettoként, melyekből eddig 9 filmben játszott — de minden bizonnyal szerepelni fog a készülő két folytatásban is.

'The Fast and the Furious' by Rob Cohen, USA, 2001.
A család a fontos — meg a kondibérlet (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Chris Evans — 11,48 milliárd dollár

Amerika Kapitányként lett igazán világsztár, még akkor is, ha korábban a Fantasztikus Négyesben Fáklyaként is bizonyított, mint szuperhős. Igaz, hogy főleg a Bosszúállók világa húzta fel őt idáig, de a Scott Pilgrim a világ ellen és a Snowpiercer filmekben is emlékezetes alakításai voltak.

2015 - Avengers: Age of Ultron - Movie Set
A korábbi képregényekben Amerika kapitány acélpajzsot használt, csak később váltották vibrániumra (Fotó: Jay Maidment)

Dwayne Johnson — 11,46 milliárd dollár

A listát végül nem egy Marvel hőssel zárjuk... hanem egy Halálos iramban sztárral. Még mindig hihetetlen, hogy mennyi pénz van ezekben a projektekben. Ugyanakkor Johnson nem csak Luke Hobbsként lett népszerű, hanem a Jumanji filmjei miatt is. De igazából bármiben játszik, úgyis az ügyeletes izomagyút fogja alakítani.

2019 - Hobbs and Shaw - Movie Set
Be kell látni, Hobbs és Torretto pusztakezes harca tényleg maszkulinra sikeredett (Fotó: Universal Pictures)

 

 

