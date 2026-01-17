Nem csak Zoe Saldaña tört fel a Marvel filmekkel – Dollármilliárdokat keresnek a legjobban fizetett színészek

A napokban Zoe Saldaña megelőzte Scarlett Johanssont a legtöbbet kereső színészek listáján. A színésznő az Avatar: Tűz és hamunak köszönheti a befolyt milliárdokat, ami hivatalosan is az első helyre repítette a színésznőt. Egy ilyen mérföldkő után körbenézhetünk, kik vannak a the Number listájának első 10 helyén.

Zoe Saldaña fizetése még több lehet, ha az Avatar filmek folytatódnak (Fotó: Trae Patton)

Zoe Saldaña — 15,47 milliárd dollár

A lista újonnan feltörő első helyezettje. Saldaña karrierje az első Karib-Tenger Kalózai film óta szinte csak felfelé ível. A valaha készült három legprofitálóbb filmben (Avatar, Bosszúállók: Végjáték, Avatar: A víz útja) mindben szerepel, más Marvel filmek és modernebb Star Trek iterációk mellett. Összbevételével lényegében úgy jutott a csúcsra, hogy szinte végig idegen lényeket játszott. Ez alól kivétel az Emilia Perezben nyújtott alakítása, amiért Oscar-díjat kapott. Várhatóan még jó darabig ő lesz az első helyen.

Scarlett Johansson — 15,40 milliárd dollár

A Marvel filmsorozat szexi Fekete özvegye. A Vasember 2-ben, Amerika kapitány: A tél katonájában és az összes Bosszúállók filmben hozta szerepét, tavaly a meglepően jól teljesítő (de kritikailag alulteljesítő) Jurassic World: Újjászületés tette a lista elejére, ahonnan a napokban Saldaña elfoglalta a helyét.

Scarlett Johansson azonnal elrabolta a férfi közönség szívét (Fotó: Jay Maidment)

Samuel L. Jackson — 14,61 milliárd dollár

Lényegében a legmenőbb Jackson a pop iparban. Bár a Quentin Tarantino-filmekben alakította legemlékezetesebb szerepeit, valójában Nick Furyként került erre a prominens helyre. Hat filmben játszotta el a Bosszúállók vezetőjét, de jót tett neki a Hihetetlen család, a Kong: Koponya-sziget és a Kingsman filmek is. Széleskörű karrierjét életmű Oscar-díjjal is elismerték.

Samuel L. Jacksonnak voltak azért jobb filmjei (Fotó: l90)

Robert Downey, Jr. — 14,31 milliárd dollár

A színészt Vasember szerepe tette milliárdossá. Függetlenül attól, hogy ő is majdnem az összes MCU epizódban benne van, a Trópusi vihar és Sherlock Holmes filmek is felejthetetlenné tették őt. Az Oppenheimerben nyújtott alakításáért Oscar-díjat is kapott mellékszereplőként. Már majdnem kivált a Marvel filmes univerzumból, de a színész legközelebb Dr. Doomként tér vissza.