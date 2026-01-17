Nem csak Zoe Saldaña tört fel a Marvel filmekkel – Dollármilliárdokat keresnek a legjobban fizetett színészek

A napokban Zoe Saldaña megelőzte Scarlett Johanssont a legtöbbet kereső színészek listáján. A színésznő az Avatar: Tűz és hamunak köszönheti a befolyt milliárdokat, ami hivatalosan is az első helyre repítette a színésznőt. Egy ilyen mérföldkő után körbenézhetünk, kik vannak a the Number listájának első 10 helyén.
A lista újonnan feltörő első helyezettje. Saldaña karrierje az első Karib-Tenger Kalózai film óta szinte csak felfelé ível. A valaha készült három legprofitálóbb filmben (Avatar, Bosszúállók: Végjáték, Avatar: A víz útja) mindben szerepel, más Marvel filmek és modernebb Star Trek iterációk mellett. Összbevételével lényegében úgy jutott a csúcsra, hogy szinte végig idegen lényeket játszott. Ez alól kivétel az Emilia Perezben nyújtott alakítása, amiért Oscar-díjat kapott. Várhatóan még jó darabig ő lesz az első helyen.
A Marvel filmsorozat szexi Fekete özvegye. A Vasember 2-ben, Amerika kapitány: A tél katonájában és az összes Bosszúállók filmben hozta szerepét, tavaly a meglepően jól teljesítő (de kritikailag alulteljesítő) Jurassic World: Újjászületés tette a lista elejére, ahonnan a napokban Saldaña elfoglalta a helyét.
Lényegében a legmenőbb Jackson a pop iparban. Bár a Quentin Tarantino-filmekben alakította legemlékezetesebb szerepeit, valójában Nick Furyként került erre a prominens helyre. Hat filmben játszotta el a Bosszúállók vezetőjét, de jót tett neki a Hihetetlen család, a Kong: Koponya-sziget és a Kingsman filmek is. Széleskörű karrierjét életmű Oscar-díjjal is elismerték.
A színészt Vasember szerepe tette milliárdossá. Függetlenül attól, hogy ő is majdnem az összes MCU epizódban benne van, a Trópusi vihar és Sherlock Holmes filmek is felejthetetlenné tették őt. Az Oppenheimerben nyújtott alakításáért Oscar-díjat is kapott mellékszereplőként. Már majdnem kivált a Marvel filmes univerzumból, de a színész legközelebb Dr. Doomként tér vissza.
Még mindig nem bocsátottunk meg neki egészen, amiért pofán verte Thanost. Űrlordként láthattuk őt leggyakrabban az elmúlt 10 évben, de ő is megfordult a dínók közt a Jurassic Worldben. Legközelebb a Super Mario Galaxy filmben hallhatjuk a hangját, ahogy újra elpüföli Bowsert.
A hatodik helyig kellett legörgetnünk, hogy találjunk valakit, akinek semmi köze nincs a Marvel filmes univerzumhoz. Élvezzük ki, mert lentebb folytatódni fog. Tom Cruise főleg a Top Gun és a Mission Impossible filmeknek köszönheti anyagi sikerének java részét. Színes karrierjét Jacksonhoz hasonlóan életmű Oscar díszesíti.
Folytatva a Marvel színészekkel, Chris Hemsworth öt különböző filmben játszotta el Thor szerepét. Mivel túl sok maradandót nem alkotott ezeken és a Hajsza a győzelemért filmjein kívül, igazából bebizonyította, hogy manapság ennyi is bőven elég. Hozzá kell tenni, elhízott Thorként nagyon vicces volt, mint ahogyan akkor is, amikor Űrlorddal szócsatát vívtak, hogy melyikük a főnök.
„Én vagyok Groot” — korábban valaki kiszámolta, hogy pusztán ez a mondat nagyjából 15 millió dollárt hozott Dieselnek a konyhára, nem beszélve a későbbi jutalékokról. Csak a mondat, hiszen ő maga nem adta kinézetét A galaxis őrzőiben. Valójában az igazi sikert a Halálos iramban filmek hozták el számára Dominic Torrettoként, melyekből eddig 9 filmben játszott — de minden bizonnyal szerepelni fog a készülő két folytatásban is.
Amerika Kapitányként lett igazán világsztár, még akkor is, ha korábban a Fantasztikus Négyesben Fáklyaként is bizonyított, mint szuperhős. Igaz, hogy főleg a Bosszúállók világa húzta fel őt idáig, de a Scott Pilgrim a világ ellen és a Snowpiercer filmekben is emlékezetes alakításai voltak.
A listát végül nem egy Marvel hőssel zárjuk... hanem egy Halálos iramban sztárral. Még mindig hihetetlen, hogy mennyi pénz van ezekben a projektekben. Ugyanakkor Johnson nem csak Luke Hobbsként lett népszerű, hanem a Jumanji filmjei miatt is. De igazából bármiben játszik, úgyis az ügyeletes izomagyút fogja alakítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.