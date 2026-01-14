Zoe Saldaña megelőzte Scarlett Johanssont — Az Avatar filmek sztárja lett a legjobban kereső színész

Az utóbbi 15 év két legnagyobb pénzgyára volt a Marvel és az Avatar, melyek megannyi színészt juttattak a csúcsra. Ezeknek köszönhetően Zoe Saldaña is a legjobban kereső színésznő lett a napokban, megelőzve közeli kollégáját.

A Zoe Saldaña-filmeket tavaly óta egy Oscar-díj is dícséri (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE)

Zoe Saldaña lényegében 15 évig játszotta az idegen lényeket, de bejött neki

Az első helyet eddig Scarlett Johansson tartotta, aki tavaly a Jurassic World: Újjászületés című filmje után került előre 15,4 milliárd dolláros összbevétellel. A napokban pedig a 47 éves Zoe Saldaña előzte meg a Fekete özvegyet az Avatar: Tűz és hamu sikerének köszönhetően, melyben a színésznő a kék bőrű idegen lényt, Neytirit játszotta. Saldaña ezen a ponton 33 filmmel maga mögött az első helyen áll 15,47 milliárdos összbevétellel, a the Numbers adatai alapján.

Persze, volt ideje összegyűjteni ezt az évek alatt: nemcsak a három Avatar filmben szerepelt, de Gamoraként fontos szereplő volt A galaxis őrzőiben és a Bosszúállók filmekben is. De ezen kívül szerepelt még az újabb Star Trek mozikban és A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átkában is. Kijelenthető tehát, hogy az utóbbi 25 év több nagyszabású projektjében is megjelent kisebb-nagyobb szerepben, így azért könnyen összeadódik az a 15,47 milliárd. Nem beszélve arról, hogy tavaly az Oscar és Golden Globe-díjátadókon is jól szerepelt az Emilia Perez című filmben nyújtott alakításáért női mellékszereplő kategóriában.

Említésre méltó egyébként, hogy a listában csupa olyan nevek szerepelnek, akiknek közük van a Marvel filmes univerzumhoz, ami hírhedten ledominálta a mozikat a 2010-es években. Ennek tanulsága szerint Samuel L. Jackson (14,61 milliárd), Robert Downey Jr. (14,31 milliárd), Chris Pratt (14,12 milliárd), Chris Hemsworth (12,18 milliárd), Vin Diesel (12,04 milliárd) és Chris Evans (11,46 milliárd) valóban sokat köszönhet Stan Lee mesevilágának — a felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.

Az Avatar filmek egy igazi pénzgyárnak tűnnek, de a széria lendülete a kezdeti ugrást követően nem tartja úgy magát, mint az első két rész. A premiert követő ötödik héten járunk, a húzóidőszaknak számító ünnepi szezon után, és így tart 1,2 milliárd dolláros bevételnél, míg ezelőtt a második rész, az Avatar: A víz útja ennyi idő alatt 1,7 milliárd dollárt gyűjtött be. James Cameron papíron még két epizódot tervezne saját álomvilágán belül, állítása szerint ezek megvalósítása attól is függ, hogy pénzügyileg megéri-e folytatniuk a filmsorozatot. Igaz, a rendező úgy fogalmazott korábban, hogy ha valamiért nem sikerül filmben megvalósítani, akkor regény készülhet a na'vi család következő két kalandjáról, sőt Cameron maga mondja el egy sajtótájékoztatón, hogy mi lesz a vége.