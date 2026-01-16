Örökre vége! Emilia Clarke nem kér többé a Trónok harcához hasonló alkotásokból

Emilia Clarke köszöni szépen, nem kér több sárkányt. A Trónok harca sorozatban Daenerys Targaryen karakterét alakító színésznő nemrég a The New York Times-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a fantasy-sorozatokról.

A Trónok harca után Emilia Clarke nem akar több fantasyt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Trónok harca: Emilia Clarke besokallt

Emilia Clarke, aki Daenerys Targaryen karakterét alakította az HBO Trónok harca sorozatában most kíméletlenül elmondta a véleményét egykori kenyéradójáról. A színésznő most a Ponies sorozatban kapott szerepet, a szerződés aláírásakor pedig megrohanták az emlékek.

“Főszerep egy sorozatban? Hát, pontosan tudom, hogy az mivel jár...”

Bár Clarke izgatottan várja a Ponies premierjét, azt mondja, nem volt egyszerű döntés számára elvállalni egy újabb sorozatot a közel 10 éven át tartó Trónok harca után. A George R. R. Martin regényéből készült sorozat 2011-ben debütált, 8 évada egészen 2019-ig elhúzódott, a rajongók fináléval kapcsolatos haragja pedig az egész világot sokkolta. A Trónok harca számos okból bevonult a filmtörténetbe, sajnos többek között azért, mert csatlakozott a legbotrányosabb befejezést produkált szériák sorához. Az Emilia Clarke karakterével történtek ebben vastagon benne voltak, a széria forgatókönyvíró-párosa, David Benioff és D. B. Weiss virtuális boszorkányüldözés áldozataivá váltak anno. A színésznő kezdetben nem volt megelégedve azzal, hogy a széria végére Daenerys elsőszámú főgonosszá avanzsált. Két év kellett hozzá, hogy megbékéljen a lezárással. Ezalatt közbeszólt a pandémia is, így egy időre visszavonult, és igyekezett inkább nagyjátékfilmes szerepeket szerezni.

“Rájöttem, hogy a saját kezembe vehetem a sorsom és a karrierem. Annyi mindent elvállaltam korábban, ami egyáltalán nem tükrözte a saját ízlésemet. Nem tartom valószínűnek, hogy valaha is látni fognak még sárkányon ülni, vagy egyáltalán egy képernyőn szerepelni velük.”

Ettől függetlenül mindig kedves marad a szívének a Trónok harcában alakított karaktere.

Daenerys birtokol egy darabot a szívemből. Itt van belül, és sosem fogom elfelejteni.