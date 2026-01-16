Örökre vége! Emilia Clarke nem kér többé a Trónok harcához hasonló alkotásokból

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Emilia Clarke új sorozata nosztalgiára késztette a színésznőt. Azonban a Trónok harca sztárja nem kér többet a sárkányokból.

Emilia Clarke köszöni szépen, nem kér több sárkányt. A Trónok harca sorozatban Daenerys Targaryen karakterét alakító színésznő nemrég a The New York Times-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a fantasy-sorozatokról.  

A Trónok harca sztárja, Emilia Clarke.
A Trónok harca után Emilia Clarke nem akar több fantasyt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Trónok harca: Emilia Clarke besokallt 

Emilia Clarke, aki Daenerys Targaryen karakterét alakította az HBO Trónok harca sorozatában most kíméletlenül elmondta a véleményét egykori kenyéradójáról. A színésznő most a Ponies sorozatban kapott szerepet, a szerződés aláírásakor pedig megrohanták az emlékek. 

“Főszerep egy sorozatban? Hát, pontosan tudom, hogy az mivel jár...” 

Bár Clarke izgatottan várja a Ponies premierjét, azt mondja, nem volt egyszerű döntés számára elvállalni egy újabb sorozatot a közel 10 éven át tartó Trónok harca után. A George R. R. Martin regényéből készült sorozat 2011-ben debütált, 8 évada egészen 2019-ig elhúzódott, a rajongók fináléval kapcsolatos haragja pedig az egész világot sokkolta. A Trónok harca számos okból bevonult a filmtörténetbe, sajnos többek között azért, mert csatlakozott a legbotrányosabb befejezést produkált szériák sorához. Az Emilia Clarke karakterével történtek ebben vastagon benne voltak, a széria forgatókönyvíró-párosa, David Benioff és D. B. Weiss virtuális boszorkányüldözés áldozataivá váltak anno. A színésznő kezdetben nem volt megelégedve azzal, hogy a széria végére Daenerys elsőszámú főgonosszá avanzsált. Két év kellett hozzá, hogy megbékéljen a lezárással. Ezalatt közbeszólt a pandémia is, így egy időre visszavonult, és igyekezett inkább nagyjátékfilmes szerepeket szerezni. 

“Rájöttem, hogy a saját kezembe vehetem a sorsom és a karrierem. Annyi mindent elvállaltam korábban, ami egyáltalán nem tükrözte a saját ízlésemet. Nem tartom valószínűnek, hogy valaha is látni fognak még sárkányon ülni, vagy egyáltalán egy képernyőn szerepelni velük.” 

Ettől függetlenül mindig kedves marad a szívének a Trónok harcában alakított karaktere.  

Daenerys birtokol egy darabot a szívemből. Itt van belül, és sosem fogom elfelejteni.

 

Emilia Clarke és Kit Harington a Trónok harca forgatásán.
Daenerys Targaryen karakterével csúnyán elbántak a Trónok harca alkotói (Fotó: Hbo)

Ponies: hamarosan újra láthatjuk Emilia Clarke-ot 

A Ponies egy lebilincselően izgalmas szériának ígérkezik. A főszerepeket alakító Emilia Clarke és Haley Lu Richardson nem is sejtik, mi vár rájuk, amikor a ‘70-es évek Moszkvájában férjeik halála után a CIA kötelékébe kerülnek, és titkárnőkből operatív ügynökökké válnak. Feladatuk, hogy felderítsék a férjeik meggyilkolása mögött álló hidegháborús összeesküvést. A sorozatot Susanna Fogel és David Iserson jegyzik, és a Peacock forgalmazásában kerül a képernyőkre 2026-ban. 

 

 

