Alkoholizmusba és önutálatba kergetve: Kit Harington már nem akar Havas Jon lenni

A Trónok harca szereposztásából többen voltak, akik számára a sorozat nemzetközi hírnevet hozott számukra: a teljesség igénye nélkül olyanok, mint Maisie Williams, Emilia Clarke, Sophie Turner, Natalie Dormer, Pedro Pascal és Kit Harington. Utóbbi Havas Jon szerepét az adaptáció mind a nyolc évadában hozta az HBO műsorán. Számára ez több volt, mint egy bebetonozott állás 10 éven keresztül, az ezzel járó hirtelen hírnév és stressz a legrosszabbat hozta ki belőle, miután nem érezte, hogy akkora hős és példakép lenne, mint amit a sorozatban játszott. Ez a nehézség pedig idült alkoholproblémákat okozott nála, mentálisan is hasonló megterhelés mellett.

Azóta is Havas Jon maradt Kit Harington leghíresebb szerepe (Fotó: HBO)

Hol van Kit Harington azóta?

Térjünk vissza a jelenbe. Újfent a hangoskönyvekkel foglalkozó Audible Harry Potter könyvek feldolgozásában elkészítésében segédkezett, melyben a kókler varázsló, Gilderoy Lockhart hangját kölcsönözte a brit színész. A Varietynek ezzel kapcsolatban adott interjút, de egy fontos kérdés erejére kitértek a Trónok harcára is. A kérdés adott volt — visszatérne Kit Harington a fattyú Havas Jon szerepében? A válasz lentebb elég egyértelmű utalást foglal magában:

Nem, te jó ég, nem. A közelében se akarok lenni. Tíz évig csináltam, többet nem kérek, köszönöm.

— vágta rá Harington.

A megszólalásától függetlenül még 2022-ben felreppent a hír, hogy készülőben van egy Havas Jon spin-off, ami a fentiek tudatában több dolgot is jelenthet:

a sorozat vele készül el és csak jól titkolja,

a sorozat abszolút nélküle készül el,

a sorozat azóta lekerült a tervezőasztalról.

Ezekből az utóbbi kettő tűnik leginkább hihetőnek, főleg annak tekintetében, hogy hogyan hatott rá a szerep egykor. Korábban, a The Times-nak adott interjújában arról beszélt, hogy mennyire erős ez az ellentmondás közte és a szerepe között, amit sokan nem kezeltek túl jól:

Az emberek úgy kezeltek engem, mint a karaktereket, aki hősies volt és jó. De magánemberként én egyáltalán nem ilyennek éreztem magam. Ez pedig némi lelki sebet is ejtett rajtam. Sokat ittam. Alkoholista voltam, zugivó és minden ami ezekkel együtt járt. Ez teljesen ellentmondott a karakterrel, amit játszottam, aki még csak hazudni se tudott. Az emberek csalódtam bennem egyből, amikor elkezdtem beszélni.

Kit Harington egyébként nagyon szereti Magyarországot, az utóbbi egy évben kétszer is megfordult otthonunkban... jóllehet a magyar ételekért lehet nem rajong annyira.