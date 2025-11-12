A szemünk előtt zajlott: 10 éve hullott szét Angelina Jolie és Brad Pitt házassága

Angelina Jolie és Brad Pitt: a „Tengernél” című film 10 érdekessége
Angelina Jolie nemcsak főszereplője volt a filmnek, hanem rendezője is.
Izgalmas élménynek élte meg a rendezést, bár saját bevallása szerint furcsa volt meztelenül ülni a kádban, majd egy iPaden visszanézni magát, miközben Brad Pitt egy törülközővel takarta a meztelen sztárt.
A filmet Máltán, azon belül is Gozo szigetén forgatták. A pár az egész családot a szigetre költöztette, így egyszerre dolgoztak és nyaraltak.
Jolie és Pitt a kapcsolatuk nehézségeit, illetve a gyász témáját szerették volna feldolgozni, saját élményeiket is felhasználva.
Jolie nagy rajongója a voyeurizmus műfajának, ezért találta ki, hogy a filmben a házaspár a szomszéd szobában lakó pár érzelmi és szexuális életét figyeli meg titokban.
A hatvanas–hetvenes évek hangulata miatt Christian Berger operatőr a jelenetek mintegy 70%-át természetes fénnyel vette fel.
A Tengernél az európai művészfilmek szellemében készült, Jolie ugyanis nagy rajongója az ilyen típusú alkotásoknak.
Jolie és Pitt a filmet személyes kommunikációnak, egyfajta terápiának tekintették. A pár nem sokkal később szakított egymással.
Sok kritikus felrótta a filmnek, hogy számos kérdésre nem ad választ Roland és Vanessa kapcsolatát illetően. Jolie erre úgy reagált: „Az élet sem ad mindig választ.”
A film 10 millió dollárból készült.
A Pitt–Jolie házaspár „sztárereje” ellenére az elővetítések gyengén sikerültek, a filmet gyorsan levették a műsorról, és világszerte mindössze 3,3 millió dollárt termelt.
