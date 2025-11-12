A szemünk előtt zajlott: 10 éve hullott szét Angelina Jolie és Brad Pitt házassága

Manapság már nehéz elképzelni, hogy a hosszú évek óta válófélben lévő, a médiában civakodó pár egykor boldog volt. Angelina Jolie és Brad Pitt 2005-ben, a Mr. és Mrs. Smith forgatásán jöttek össze, tíz évvel később pedig a Tengernél című melodrámával rukkoltak elő. Mint utólag kiderült, ez a kevésbé sikerült film az utolsó szög volt kapcsolatuk koporsójában: Angelina Jolie beadta a válókeresetet, mivel vádaskodása szerint Brad Pitt a hírek szerint gyakran ivott, és veszélyt jelentett hat gyermekükre. A Tengernél így utólag a Pitt–Jolie-páros kapcsolatának hattyúdalaként is értelmezhető.

Brad Pitt felesége teljesen szétesett a forgatás alatt (Fotó: Moviestore Collection)

Angelina Jolie és Brad Pitt: a „Tengernél” című film 10 érdekessége

Angelina Jolie nemcsak főszereplője volt a filmnek, hanem rendezője is.

Izgalmas élménynek élte meg a rendezést, bár saját bevallása szerint furcsa volt meztelenül ülni a kádban, majd egy iPaden visszanézni magát, miközben Brad Pitt egy törülközővel takarta a meztelen sztárt.

A filmet Máltán, azon belül is Gozo szigetén forgatták. A pár az egész családot a szigetre költöztette, így egyszerre dolgoztak és nyaraltak.

Jolie és Pitt a kapcsolatuk nehézségeit, illetve a gyász témáját szerették volna feldolgozni, saját élményeiket is felhasználva.

Angelina Jolie gyerekei közelről figyelhették szüleik utolsó közös munkáját (Fotó: face to face)

Jolie nagy rajongója a voyeurizmus műfajának, ezért találta ki, hogy a filmben a házaspár a szomszéd szobában lakó pár érzelmi és szexuális életét figyeli meg titokban.

A hatvanas–hetvenes évek hangulata miatt Christian Berger operatőr a jelenetek mintegy 70%-át természetes fénnyel vette fel.

A Tengernél az európai művészfilmek szellemében készült, Jolie ugyanis nagy rajongója az ilyen típusú alkotásoknak.

Jolie és Pitt a filmet személyes kommunikációnak, egyfajta terápiának tekintették.

A pár nem sokkal később szakított egymással.

Angelina Jolie és Brad Pitt válását ez a hatalmas bukás előzte meg (Fotó: Jolie Pas)