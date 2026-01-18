Hogy lett egy magányos goth a világ királya? Itt a Tim Burton sztori!

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Most egy olyan rendezővel foglalkozunk, akinek különcsége David Lynch-csel vetekszik, de a Kék bársony rendezőjével ellentétben neki sikerült egy kicsit szilárdabb talajon megvetnie a lábát Hollywoodban. Nézzük, mit csinált Tim Burton, mielőtt a világ megismerte a nevét!
Tim Burton már gyerekként is a különc csodabogarak közé tartozott. Iskolásévei alatt csendes, visszahúzódó fiú volt, aki megállás nélkül rajzolt, főként saját tervezésű képregényeket és a fantáziája szülte figurákat. Másik szenvedélye a filmek világa volt, imádott régi filmeket nézni, különösen azok voltak a kedvencei, melyekben Vincent Price játszott.
Ezek kikövezték számára az utat a kaliforniai Művészeti Intézetbe, ahol felsőfokú tanulmányait végezte, és ahonnan kikerülve a Disney stúdiónál kezdett dolgozni animátorként, mint a legtöbb diák, aki az Intézetben diplomázott. Filmes karrierjét egy véletlennek és némi művészeti összekülönbözésnek köszönheti.
A Disney-nél olyan produkciókon dolgozott, mint A róka és a kutya, vagy A fekete üst, de egy alkalommal összeveszett kollégáival, akik túlzottan sötétnek és depresszívnek tartották Burton látásmódját. Szerencsére a Disney nem engedte el a kezét és felajánlották neki, hogy készítse el saját animációs rövidfilmjeit a stúdió szárnyai alatt. Első alkotása, a Vincent egy kisfiúról szól, aki olyan akar lenni, mint Vincent Price. Tim Burton legnagyobb álma vált valóra, ugyanis az animációs kisfilmet maga Price narrálta.
A Vincent sikere után készült el a Frankenweenie, ami a Frankenstein történetén alkalmaz egy kis csavart. Ez volt Burton első élőszereplős alkotása, azonban a Disney elkaszálta, mert úgy vélték, ezt a filmet nem lehet gyerekeknek mutogatni. A filmet Paul Reubens mentette meg, akinek nagyon tetszett a Frankenweenie, így megmozgatott néhány szálat és mégis debütálhatott. Reubens ezek után kérte fel Burtont, hogy rendezze meg a főszereplésével készült Pee Wee nagy kalandja című filmet, ami az animátorból lett rendező első nagyjátékfilmje volt.
A Pee Wee nagy kalandja meglepően nagy sikert aratott és egycsapásra ismertté tette Tim Burton nevét. Ezek után három évig nem készített semmit, mert valami új és eredeti alapanyagra vágyott, pedig a Pee Wee után jócskán ostromolták különböző forgatókönyvekkel. Végül megtalálta az ihlet, amikor 1988-ban hozzájutott a Beetlejuice-Kísértethistória forgatókönyvéhez, ami tele volt kiaknázható kreatív lehetőségekkel, amikre már nem tudott nemet mondani.
A címszerepet Michael Keaton alakította, aki a későbbiekben is együtt dolgozott a rendezővel a Warner megrendelésére készült Batman-A Denevérember című moziban, melyben Jack Nicholson alakította az összes Batman-feldolgozás közül az egyik legjobb Jokert. Ezután sorra jöttek a sikerek és egy hosszú, évtizedekig tartó barátság Johnny Depp-pel, akivel összesen 8 filmet forgattak együtt. Ollókezű Edward, Ed Wood, Az Álmosvölgy legendája, Éjsötét árnyék, csak hogy néhányat említsünk a legendás páros kollaborációi közül.
Szintén 8 közös filmje volt Helena Bonham Carterrel, akit a legtöbben talán Bellatrix Lestrange karaktere miatt ismernek a Harry Potter-filmekből. Egy egy idő után Hollywoodban és a Tim Burton rajongók körében is belsős viccé vált, hogy a rendező elképzelhetetlennek tartja, hogy Johnny Depp vagy Bonham Carter nélkül is lehet filmet csinálni. Tim Burton és Helena Bonham Carter közel 15 évig alkottak egy párt. Ugyan sosem házasodtak össze, kapcsolatukból született két gyermekük, Billy-Ray Burton és Nell Burton. 2014-ben váltak el útjaik, de jó viszonyban maradtak és a mai napig közeli barátságot ápolnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.