Hogy lett egy magányos goth a világ királya? Itt a Tim Burton sztori!

Cikksorozatunkban a világ leghíresebb filmrendezőit vesszük górcső alá, és elmeséljük, mivel foglalkoztak a szakma legnagyobb géniuszai, mielőtt díjakat besöprő mozis óriásokká váltak volna. Most egy olyan rendezővel foglalkozunk, akinek különcsége David Lynch-csel vetekszik, de a Kék bársony rendezőjével ellentétben neki sikerült egy kicsit szilárdabb talajon megvetnie a lábát Hollywoodban. Nézzük, mit csinált Tim Burton, mielőtt a világ megismerte a nevét!

Tim Burton Hollywood egyik legkülöncebb rendezője (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

Tim Burton útja a hírnév felé

Tim Burton már gyerekként is a különc csodabogarak közé tartozott. Iskolásévei alatt csendes, visszahúzódó fiú volt, aki megállás nélkül rajzolt, főként saját tervezésű képregényeket és a fantáziája szülte figurákat. Másik szenvedélye a filmek világa volt, imádott régi filmeket nézni, különösen azok voltak a kedvencei, melyekben Vincent Price játszott.

Ezek kikövezték számára az utat a kaliforniai Művészeti Intézetbe, ahol felsőfokú tanulmányait végezte, és ahonnan kikerülve a Disney stúdiónál kezdett dolgozni animátorként, mint a legtöbb diák, aki az Intézetben diplomázott. Filmes karrierjét egy véletlennek és némi művészeti összekülönbözésnek köszönheti.

A Disney-nél olyan produkciókon dolgozott, mint A róka és a kutya, vagy A fekete üst, de egy alkalommal összeveszett kollégáival, akik túlzottan sötétnek és depresszívnek tartották Burton látásmódját. Szerencsére a Disney nem engedte el a kezét és felajánlották neki, hogy készítse el saját animációs rövidfilmjeit a stúdió szárnyai alatt. Első alkotása, a Vincent egy kisfiúról szól, aki olyan akar lenni, mint Vincent Price. Tim Burton legnagyobb álma vált valóra, ugyanis az animációs kisfilmet maga Price narrálta.

A Vincent sikere után készült el a Frankenweenie, ami a Frankenstein történetén alkalmaz egy kis csavart. Ez volt Burton első élőszereplős alkotása, azonban a Disney elkaszálta, mert úgy vélték, ezt a filmet nem lehet gyerekeknek mutogatni. A filmet Paul Reubens mentette meg, akinek nagyon tetszett a Frankenweenie, így megmozgatott néhány szálat és mégis debütálhatott. Reubens ezek után kérte fel Burtont, hogy rendezze meg a főszereplésével készült Pee Wee nagy kalandja című filmet, ami az animátorból lett rendező első nagyjátékfilmje volt.