A legvéresebb borbély: Johnny Depp énekelve mészárolta az embereket! 18 éves a Sweeney Todd

Kevesen tudják olyan mesterien ötvözni a musical és a horror zsánereit, mint ahogyan ezt Tim Burton tette, mikor vászonra varázsolta a tragikus sorsú londoni borbély, Sweeney Todd balladáját. A némi humorral és nem kevés keserűséggel megfűszerezett mozi azóta is e két műfaj egyik legkiválóbb ötvözetének számít, talán csak Diana hercegné kedvenc filmje, a Rocky Horror Picture Show múlja felül. A Sweeney Todd-nak ráadásul az adta a különlegességét, hogy Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen mellett Johnny Deppet is hallhattuk dalra fakadni, aki karrierje során itt eresztette ki először a hangját. Azonban nem ez az egyetlen izgalmas tény a Sweeney Toddról, a film megjelenésének 18. évfordulója alkalmából csokorba szedtünk még néhány olyan kulisszatitkot, ami a legnagyobb rajongókat is meglepheti.
Stephen Sondheim és Hugh Wheeler színdarabjának megfilmesítése már 1979-es debütálása óta terítéken volt Hollywoodban, ám 2003-ig senki sem tett konkrét lépéseket az ügy érdekében. Ekkor az Amerikai szépség direktora, Sam Mendes szerette volna vászonra vinni a történetet, a címszereplőt pedig a zenebolond Russell Crowe-ban látta. A projekt azonban meghiúsult, így az egykori gladiátorból nem lett dalos pacsirta, Crowe-t Johnny Depp, Mendest pedig Tim Burton váltotta.
A szélesebb közönség Sacha Baron Cohent nem a zenés, sokkal inkább a sajátos humorral megáldott szerepei miatt ismeri. Ezért is lepett meg mindenkit, mikor feltűnt a színen ebben a musicalben, ám a reflektorfényért alaposan megdolgozott a válogatáson. Cohen ugyanis nemcsak egy dalt, hanem a Hegedűs a háztetőn komplett repertoárját elénekelte Burtonnek, akit azonnal levett a lábáról.
Nem mintha a Sweeney Todd nem kecsegtetne kellő mértékű sztárparádéval, de még így is volt egy nagy hiányzó. Eredetileg a jövőre ismét divatdiktátorrá változó Anne Hathaway-t is hallhattuk volna a véres musicalben dalra fakadni, ám végül Johannát más keltette életre. A színésznő kárpótlásul kapott egy szerepet Burton Alice Csodaországban című következő mozijában.
A film promócióját különös kritika érte a maga korában. Sokaknak ugyanis fogalmuk sem volt arról, hogy Johnny Depp véres kalandja egy musical, így amikor beültek a terembe, és felcsendült az első dal, többen ki is sétáltak azon nyomban, hogy visszakérjék a jegyük árát.
Tim Burton az egész filmet a londoni Pinewood stúdióban vette fel. A rendezőt ezt a helyzet kvázi második otthonának tekintette, hiszen egyik legnagyobb kasszasikere, az 1989-es Batman – A Denevérembernek a képsorai is itt lettek rögzítve.
Bár azzal nem lehetne megvádolni a Hollywoodba hamarosan visszatérő szívtiprót, hogy ne tett volna 100 százalékot a szerepre való felkészülésbe, de egy dolog nagyon nem ment neki: a penge zökkenőmentes kinyitása. Emiatt a stábtól kapott egy titkos gombbal ellátott, speciális pengét. Amint Depp megnyomta a gombot, a penge rögtön szétnyílt, és mehetett is a kaszabolás.
A Mrs. Lovettet játszó Helena Bonham Carter végig várandós volt a forgatás alatt. A színésznő ekkoriban már a második, Tim Burtonnel közös gyermekét hordta a szíve alatt. Nell Burton ráadásul majdnem egyidős lett a Sweeney Todd-dal, hiszen mindössze hat nappal a premier előtt, 2007. december 15-én született.
Sacha Baron Cohen és Helena Bonham Carter is igen elkötelezett volt a szerepével kapcsolatban. A Borat, a Brüno és A diktátor sztárja felfogadott egy borbélymestert, akitől különórákat vett pengeforgatásból, míg Carter kisasszony a konyhában töltött el a megszokottnál több időt, hogy a sütés minden apró csínját-bínját elsajátítsa. Reménykedünk benne, hogy a színésznő nem volt túlzottan hű a karakteréhez, és kerülte a kétes eredetű húsokat.
A Karib-tenger kalózai: A világ végén forgatási szüneteiben a stáb mást se hallott, csak élete első énekes szerepére készülő Johnny Depp dalolását. A színész ugyanis konkrétan egyik filmből esett át a másikba, így Jack Sparrownak öltözve gyakorolta azokat a slágereket, melyeket a Sweeney Toddban hallhat a nagyérdemű.
Hollywood bővelkedik a neves színész-rendező párosokban, akik imádnak közösen alkotni. Martin Scorsese és Robert De Niro vagy Quentin Tarantino és Samuel L. Jackson duója mellett idetartozik Tim Burton és Johnny Depp partnersége is. A Sweeney Todd Burton és Depp páratlan párosának a 7. közös filmje volt, azóta viszont csak eggyel bővült a paletta, a 2012-ben megjelent Éjsötét árnyék című horrorvígjátékkal.
