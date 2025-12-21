A legvéresebb borbély: Johnny Depp énekelve mészárolta az embereket! 18 éves a Sweeney Todd

Kevesen tudják olyan mesterien ötvözni a musical és a horror zsánereit, mint ahogyan ezt Tim Burton tette, mikor vászonra varázsolta a tragikus sorsú londoni borbély, Sweeney Todd balladáját. A némi humorral és nem kevés keserűséggel megfűszerezett mozi azóta is e két műfaj egyik legkiválóbb ötvözetének számít, talán csak Diana hercegné kedvenc filmje, a Rocky Horror Picture Show múlja felül. A Sweeney Todd-nak ráadásul az adta a különlegességét, hogy Alan Rickman, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen mellett Johnny Deppet is hallhattuk dalra fakadni, aki karrierje során itt eresztette ki először a hangját. Azonban nem ez az egyetlen izgalmas tény a Sweeney Toddról, a film megjelenésének 18. évfordulója alkalmából csokorba szedtünk még néhány olyan kulisszatitkot, ami a legnagyobb rajongókat is meglepheti.

18 éves lett a Johnny Depp-filmek egy rendhagyó darabja, a Sweeney Todd, a Fleet Street démoni borbélya (Fotó: Peter Mountain)

10 érdekesség, amit nem tudtál Johnny Depp véres balladájáról:

1. Sweeney Todd színpadról származik

Stephen Sondheim és Hugh Wheeler színdarabjának megfilmesítése már 1979-es debütálása óta terítéken volt Hollywoodban, ám 2003-ig senki sem tett konkrét lépéseket az ügy érdekében. Ekkor az Amerikai szépség direktora, Sam Mendes szerette volna vászonra vinni a történetet, a címszereplőt pedig a zenebolond Russell Crowe-ban látta. A projekt azonban meghiúsult, így az egykori gladiátorból nem lett dalos pacsirta, Crowe-t Johnny Depp, Mendest pedig Tim Burton váltotta.

2. A komikus ezer arca

A szélesebb közönség Sacha Baron Cohent nem a zenés, sokkal inkább a sajátos humorral megáldott szerepei miatt ismeri. Ezért is lepett meg mindenkit, mikor feltűnt a színen ebben a musicalben, ám a reflektorfényért alaposan megdolgozott a válogatáson. Cohen ugyanis nemcsak egy dalt, hanem a Hegedűs a háztetőn komplett repertoárját elénekelte Burtonnek, akit azonnal levett a lábáról.

Sacha Baron Cohent is szokatlan szerepben láthatta a közönség (Fotó: IMDb)

3. Hiányzó láncszem

Nem mintha a Sweeney Todd nem kecsegtetne kellő mértékű sztárparádéval, de még így is volt egy nagy hiányzó. Eredetileg a jövőre ismét divatdiktátorrá változó Anne Hathaway-t is hallhattuk volna a véres musicalben dalra fakadni, ám végül Johannát más keltette életre. A színésznő kárpótlásul kapott egy szerepet Burton Alice Csodaországban című következő mozijában.