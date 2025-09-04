Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Lara érkezik!” — A Trónok harca sztárja lesz az új Tomb Raider

Sophie Turner
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 12:50
Tomb RaiderAngelina Jolie
Nem engedi el a filmipar a videójátékokat. Ezúttal Sophie Turner osonhat a romok között kincsek, műtárgyak után kutatva a soron következő harmadik élőszereplős Tomb Raider feldolgozásban.

A filmipar ragaszkodik a videójátékok újraértelmezéséhez. Ez egy kockázatos vállalás, amit legutóbb a Mortal Kombat és a Minecraft film kapcsán vállaltak, a közeljövőben pedig egy Call of Duty feldolgozás mellett kapunk egy újabb Tomb Raider újraértelmezést sorozat formájában, a Trónok harca sztárja, Sophie Turner főszereplésével. A Tomb Raider-franchise ez idáig nem nagyon kapott olyan feldolgozást, ami nagyobb sikernek örvendett volna, pedig már két nagyobb projekt is készült az akcióhősnő kalandjaiból.

Sophie Turner
Sophie Turner Lara Croftként kutathat a romok között (Fotó: PA)

Sophie Turner kapja Lara Croft szerepét

A sorozatról ezelőtt tavaly volt utoljára hír, amikor az Amazon zöld utat adott Phoebe Walter-Bridge projektjének és novembertől elkezdődtek a tárgyalások Sophie Turnerrel a főszereplő, Lara Croft életre hívásának kapcsán. A rendezői széket Jonathan Van Tulleken foglalja el, aki korábban A sógun sorozaton dolgozott. Az adaptáció a Prime Video platformján debütál majd.

A forgatás a tervek szerint 2026. január 19-én kezdődik, a premiert legkorábban 2027-ben láthatjuk. Sophie Turner nagyon várja, hogy Lara Croft bőrébe bújhasson

Elmondhatatlanul izgatott vagyok, hogy Lara Croftot játszhatom. Ő egy ikonikus karakter, aki sokat jelent sokak számára — és én beleadok mindent, amit tudok. Nagy feladat lesz ez Angelina Jolie és Alicia Vikander nyomán az erős játékukkal, de Phoebe vezetésével biztos, hogy jó kezekben van a projekt. Alig várom, hogy láthassátok mit alkotunk

— mondta Turner.

A Fleabag sorozat sztárja, Phoebe-Walter Bridge szintén nagyot vállal a projekttel, hiszen írói, produceri és showrunner feladatokat is a kezébe vesz, hogy a Tomb Raider sorozat megvalósulhasson, számára ez egy mélyre nyúló szenvedélyprojekt.

Nem gyakran dolgozhat az ember egy ekkora műsoron egy olyan karakterről, aki a gyerekkorának hőse. Mindenkinek, aki ezzel foglalkozik imádja Larát, amilyen erős, bátor és humoros karakter ő. Vegyük kezeinkbe a műtárgyakat... Lara érkezik!

— mondta Bridge.

2018 - Tomb Raider - Movie Set
Alicia Vikander és Walton Goggins a felejthető Tomb Raider feldolgozásban (Fotó: Graham Bartholomew)

Eljöhet végre egy jó Tomb Raider feldolgozás?

Az Angelina Jolie és Alicia Vikander főszereplésével készült Tomb Raider filmek sajnos nem arattak osztatlan sikert: bár mindkettőben voltak pozitív elemek, összességében a rajongók és a kritikusok is vegyes véleménnyel voltak róluk. 

Filmre vinni egy videójátékot hatalmas kihívás, mert a játékhoz egy sajátos élmény, időzítés, narratíva társul, amit nem lehet csakúgy áthelyezni, főleg ha a játékban az akció fontosabb, mint a történet. 

Nagy hangsúly van az alkotók értelmezésén, ami elkerülhetetlenül más lesz, mint az alap. Ez az átértelmezés legutóbb a Minecraft-filmnek sikerült Jack Black és Jason Momoa főszereplésével, de a Super Mario film is sikeresnek mondható. Ugyanakkor Dunát lehetne rekeszteni Uwe Boll olyan borzasztó filmjeivel, mint a Doom, Bloodrayne vagy House of the Dead filmek.

Amíg az új sorozatra várunk, emlékezzünk vissza Angelina Joliera, aki 2001-ben bújt a régész szerepébe.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu