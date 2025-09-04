„Lara érkezik!” — A Trónok harca sztárja lesz az új Tomb Raider

A filmipar ragaszkodik a videójátékok újraértelmezéséhez. Ez egy kockázatos vállalás, amit legutóbb a Mortal Kombat és a Minecraft film kapcsán vállaltak, a közeljövőben pedig egy Call of Duty feldolgozás mellett kapunk egy újabb Tomb Raider újraértelmezést sorozat formájában, a Trónok harca sztárja, Sophie Turner főszereplésével. A Tomb Raider-franchise ez idáig nem nagyon kapott olyan feldolgozást, ami nagyobb sikernek örvendett volna, pedig már két nagyobb projekt is készült az akcióhősnő kalandjaiból.

Sophie Turner Lara Croftként kutathat a romok között (Fotó: PA)

Sophie Turner kapja Lara Croft szerepét

A sorozatról ezelőtt tavaly volt utoljára hír, amikor az Amazon zöld utat adott Phoebe Walter-Bridge projektjének és novembertől elkezdődtek a tárgyalások Sophie Turnerrel a főszereplő, Lara Croft életre hívásának kapcsán. A rendezői széket Jonathan Van Tulleken foglalja el, aki korábban A sógun sorozaton dolgozott. Az adaptáció a Prime Video platformján debütál majd.

A forgatás a tervek szerint 2026. január 19-én kezdődik, a premiert legkorábban 2027-ben láthatjuk. Sophie Turner nagyon várja, hogy Lara Croft bőrébe bújhasson

Elmondhatatlanul izgatott vagyok, hogy Lara Croftot játszhatom. Ő egy ikonikus karakter, aki sokat jelent sokak számára — és én beleadok mindent, amit tudok. Nagy feladat lesz ez Angelina Jolie és Alicia Vikander nyomán az erős játékukkal, de Phoebe vezetésével biztos, hogy jó kezekben van a projekt. Alig várom, hogy láthassátok mit alkotunk

— mondta Turner.

A Fleabag sorozat sztárja, Phoebe-Walter Bridge szintén nagyot vállal a projekttel, hiszen írói, produceri és showrunner feladatokat is a kezébe vesz, hogy a Tomb Raider sorozat megvalósulhasson, számára ez egy mélyre nyúló szenvedélyprojekt.

Nem gyakran dolgozhat az ember egy ekkora műsoron egy olyan karakterről, aki a gyerekkorának hőse. Mindenkinek, aki ezzel foglalkozik imádja Larát, amilyen erős, bátor és humoros karakter ő. Vegyük kezeinkbe a műtárgyakat... Lara érkezik!

— mondta Bridge.

Alicia Vikander és Walton Goggins a felejthető Tomb Raider feldolgozásban (Fotó: Graham Bartholomew)

Eljöhet végre egy jó Tomb Raider feldolgozás?

Az Angelina Jolie és Alicia Vikander főszereplésével készült Tomb Raider filmek sajnos nem arattak osztatlan sikert: bár mindkettőben voltak pozitív elemek, összességében a rajongók és a kritikusok is vegyes véleménnyel voltak róluk.