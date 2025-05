„Apa leszek!” – A fél internet a Last of Us legújabb epizódjának kínos jelenetén röhög

Továbbra is gyorsvonatként hasít a The Last of Us 2. évadja a Maxon. Az HBO sikersorozatának folytatása ugyan sorra dönti a nézettségi rekordokat, viszont a nézőszámmal növekedésével az elégedetlenkedő hangok is egyre harsányabbak lettek. A második fejezet első nagy rajongói felháborodását Pedro Pascal karakterének, Joelnek a brutális halála keltette, emellett pedig az Ellie-t megformáló Bella Ramsey is folyamatosan jelen van, mint a műsort érő támadási felület. Hozzá kapcsolódik a legfrissebb gyűlölethullám is, ami most elérte a show partjait. Az elmúlt epizód egyik jelenete, és főleg Ramsey játéka ugyanis annyira kiakasztotta a rajongókat, hogy sokan azt sem tudták eldönteni, sírjanak vagy nevessenek. A cikk további részei SPOILERT tartalmaznak!

A The Last of Us sztárjainak, Isabela Mercednek és Bella Ramsey-nek a kínos percein nevetnek a TikTokon (Fotó: Billy Bennight)

Egyre kínosabb a Last of Us a rajongók szerint

A Last of Us második évad negyedik része debütált múlt hét vasárnap a nemzetközi streamingen, és bár többségében pozitív az epizód egészéről a fanatikusok véleménye, az egyik képsor alaposan kiverte a biztosítékot. Az ominózus jelenetben Dina nagy hírt közöl Ellie-vel, hiszen kiderül, hogy a nő terhes. (Feltételezhetően volt barátjától, a Jesse nevű karaktertől.) Joel halálához hasonlóan ez a fejlemény is csak azok számára hat újdonság gyanánt, akik nem játszottak korábban a népszerű videojátékkal. Ám nem is a hír maga váltott ki heves reakciókat a rajongókból, hanem Ellie reakciója Dina hírére. Az őt alakító Bella Ramsey száján ugyanis az „I’m gonna be a dad.”, tehát „Apa leszek.” mondat szaladt ki, ettől pedig felrobbant az internet. A TikTokot elárasztották az ezzel a jelenettel foglalkozó videók, melyek alatt a fanok nem féltek kifejteni véleményüket a látottakról. Voltak, akik egyenesen a sorozat eltörlését követelték, míg mások a sorozat készítőinek hozzáértését kérdőjelezték meg:

Ellie-nek nem kellene boldognak lennie. Depressziótól és PTSD-től kellene szenvednie Joel halála miatt.

- fejtette ki meglátását az egyik hozzászóló.

A The Last of Us 2 évadja lassan elérkezik a fináléjához, már csak 3 epizód maradt hátra a befejezésig. A szezon lezárása 2025. május 26-án kerül fel a Max hazai kínálatába, de a rajongóknak nincs okuk csüggedni, az alkotóknak még egy vagy akár két évadnyi sztori van még a tarsolyukban.