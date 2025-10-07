Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
James Bondon röhög az egész internet: Az Amazon félresikerült reklámplakátjai meggyalázták a 007-est

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 16:20
Amazon Prime VideoJames Bond
Háborognak őfelsége titkos ügynökének rajongói. James Bondot ennyire még talán sosem alázták meg, ráadásul a saját „otthonában”, a számára legfontosabb napon érte támadás a 007-es ügynököt, akit streamingszolgáltatója, az Amazon Prime gyalázott meg egy furcsa plakáttal.
Örökös-Tóth Lajos
A világon egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a különösebbnél különösebb világnapok. Ma már például meztelen kertészkedést (május első szombatja), de még a zsebkendőhasználatot is (november 26.) is egy külön ünnepnappal ajándékoztuk meg. Ez az érdekes szokás a filmipart sem kerülte el, a leghíresebb példa erre talán a nemzetközi Star Wars-nap, melyet minden évben május 4-én celebrálnak a lelkes rajongók. Azonban egy másik neves franchise is rendelkezik hasonló ünnepnappal, melyet pont nemrég tartottak, ez pedig nem volt más mint az október 5-i James Bond-nap. A jeles dátumnak eredetileg a filmtörténelem legnépszerűbb titkos ügynökének életetéséről kellett volna szólnia, ám az Amazon streamingszolgáltatója, a Prime gondoskodott róla, hogy ne legyen felhőtlenül örömteli az ünnepnap.

1962 - Dr. No - Movie Set. James Bond
A Prime Video-filmek között a James Bond-mozik továbbra is igen népszerűnek számítanak, hiába az Amazon balul elsült reklámozása (Fotó: 20th Century Fox)

Az Amazon lefegyverezte a 007-es ügynököt

A James Bond-filmek sorsa fölött döntő szóval rendelkező Amazon alaposan kihúzta a gyufát a franchise fanatikusainál. Jeff Bezos cégének streamingóriása, az Prime Video ugyanis úgy reklámozta a nemzetközi Bond-napot, hogy az összes ikonikus filmplakátot egy képre szerkesztette, ám a 007-es ügynök ikonikus pisztolyát mindegyik fotóról eltüntette a cenzúra nevében, a végeredmény pedig elég groteszkre sikerült. Sean Connery és a szerepbe még bottal a kezében is bármikor szívesen visszatérő Pierce Brosnan is nevetségesen fest fegyvertelenül, a rajongók pedig értetlenül állnak azelőtt, miért is kellett a karaktert így meggyalázni.

Természetesen a James Bond-fanokba azért szorult némi humorérzék, és kapva kaptak az alkalmon, hogy némi poénkodással enyhítsék csalódottságukat:

James Bond színészek kezébe egyes rajongók teljesen oda nem illő tárgyakat szerkesztettek fegyverek helyett (Fotó: X)

Még mindig nem tudni, ki lesz a következő James Bond

Nemzetközi James Bond-nap és félresikerült plakátok ide vagy oda, arról továbbra sincs semmi hír, ki ragad ismét pisztolyt őfelsége védelmének nevében. Daniel Craig 2021-es elköszönése óta ugyanis továbbra is érintetlenül várakozik a karakter, hogy valaki végre újból magára öltse. A következő 007-es mozi direktorának kiléte már nem titok, a jelenleg Zendaya és Timothée Chalamet társaságában Magyarországon forgató Denis Villeneuve ül majd a rendezői székbe, de azt, hogy ki lesz a következő James Bond, illetve melyik bombázó testesíti majd meg a szerelmi szálat, továbbra is rejtély, utóbbiért állítólag Ariana Grande és Sydney Sweeney is versenyben vannak.

Ráadásul legfrissebb pletykák máris nézeteltérés alakult ki az Amazon és a Dűne direktora között, hiszen amíg a kanadai filmes egy kevésbé ismert, fiatal Bondot szeretne magának, addig az Amazon Hollywood jelenlegi egyik legfelkapottabb macsójának, az Eufóriából ismert Jacob Elordinak szánná a szerepet.

 

