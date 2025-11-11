Mindenki gyűlöli a Witcher új évadát, a Vaják mégis túlélheti: lehullott a lepel a Netflix sorozatának jövőjéről!

A The Witcher, avagy A Vaják című sorozat mélyrepülését már-már tanítani kellene. A Netflix sikerszériája ugyanis Trónok harcát megszégyenítő módon bukik a saját maga által felállított szint alá. 2019-es indulásakor még a streamingszolgáltató egyik legkiválóbb darabjaként emlegették, azóta viszont egyre csak csökkent a színvonal.

Henry Cavill Vajákja nélkül a The Witcher mit sem ér, de ez a legkevésbé sem érdekli a Netflixet (Fotó: IMDb)

A széria szerelmeseit 2022-ben övön aluli ütésként érte a közönségkedvenc főszereplő, a Hegylakó forgatásán súlyosan megsérülő Henry Cavill lecserélése, a java viszont még csak ezután érkezett. A Liam Hemsworth-re cserélt Ríviai Geralt kalandjának, idén októberben debütáló negyedik felvonása a fanok szerint minden eddigi évadnál pocsékabb, Rotten Tomatoes-on például sorozattörténeti mélypontnak számító 20%-on szerénykedik jelenleg, azonban ez mégsem tántorította el a Netflixet, hiszen már most úton van a folytatás.

A Netflix dupla Witcher-dinamittal támad

Noha a The Witcher 4. évadát több fronton is támadás érte a rajongók részéről, hiszen Andrzej Sapkowski regényei alapján készült széria legújabb sztorija hemzseg a hibáktól, amelyek leginkább a rendezésben, a forgatókönyvben tátongó lyukakban, valamint az alapműtől történő, ordító eltérésekben nyilvánulnak meg, az 5. szezon érkezését mégsem lehet megállítani. A Netflix és A Vaják alkotói ugyanis egyszerre forgatták a negyedik és az ötödik szezont, utóbbi forgatási munkálatai pedig mindössze pár nappal a 4. évad október 30-i premierje előtt értek véget.

A The Witcher 5. évada már úton van, és már jövőre fel kerül a Netflix kínálatába (Fotó: YouTube)

Eddig és ne tovább: Nem lesz 6. évad!

A tévétörténeti nívózuhanás viszont már nem tart olyan sokáig. A sorozatgyilkosok királynőjének is otthont adó Netflix minden bizonnyal már csak ideig-óráig legdrágább műsorának számító Witcher a következő fejezetével véget ér a széria, és ezzel együtt a nézők kegyetlen kálváriája is. A lezárásban természetesen visszatér Henry Cavill utódja, Liam Hemsworth, illetve Anya Chalotra (Yennfer), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier) és Bart Edwards (Emphyr) is, hogy egy, az alkotók szerint természetes és kielégítő végkifejletet tárjanak majd elénk. Bár többen úgy vélik az évről évre zsugorodó fanbázis tagjai közül, hogy ezt szinte lehetetlen kivitelezni, sőt, többen a regény fináléjának meggyalázást vizionálják maguk előtt.