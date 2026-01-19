A gyerekkorunknak vége! Meghalt Az oroszlánkirály rendezője

Az író-rendező igazi régi motoros volt a rajzfilmek világában, aki hatalmas odaadással dolgozott több projekten is mik az animációs örökségbe mélyen bebetonozták saját helyüket. Roger Allers IMDb oldala szerint olyan filmekben hagyta kéznyomát, mint az Olivér és társai, Aladdin, Eszeveszett birodalom, Mackótestvér és a méltatlanul kevésbé ismert Állatolimpia. Az abszolút sikert mégis a több szempontból is úttörő Oroszlánkirály hozta el számára, ez volt az ő magnum opusa rendezőként. A Disney szóvivője a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy a rendezőt egy rövid lefolyású betegség után találták holtan santa monica-i otthonában. Roger Allers 76 éves volt.

Roger Allers Oroszlánkirálya olyan hatalmasat szólt, hogy még ma is visszhangzik (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Roger Allers élete volt az animációk világa

1949. június 29-én született, a New York állambeli Rye-ban. Már gyerekkora óta kifejezetten a mesék érdekelték őt, így művészeti diplomát szerzett az Arizonai Egyetemen. Íróként, kreatív szemléletével a korai Disney mesékben kiemelkedő szerepe volt, olyannyira hogy bizalmat szavaztak neki Az oroszlánkirály rendezésére Rob Minkoff mellett. Ez a bizalom pedig beérni látszott, hiszen mindent elsöprő sikert aratott. Az 1994-es moziszezonban 979 millió dollárral bővítette a Disney kasszáját, ami még mai viszonylatban is soknak számít, ha pedig az inflációt is beleszámítanánk, akkor valami orbitális az eredmény. Ennek köszönhetően 1994 legnyereségesebb filmje lett. Hatása mind a filmek és a színházak világára hatalmas hatással volt, a belőle inspirálódott Tony-díjas Broadway musicalt a mai napig gyakran játsszák.

Bár a minőségi animáció és az újragondolt shakespeare-i történet önmagában sokat tett a film sikeréért, az Oroszlánkirály zenei aláfestése külön figyelmet és szakmai elismerést kapott. Jelesen Hans Zimmer Oscar-díjat kapott legjobb filmzenéért, az Elton John és Tim Rice által megírt Can You Feel The Love Tonight (Érzed már a szív szavát) című dal pedig egy másik aranyszobrot vihetett haza mint legjobb eredeti filmzene. Elton John számára különösen kellett ez a siker, mert a 70-es évek után némileg visszaesett a népszerűsége, de Az oroszlánkirálynak hála ismét visszatért a köztudatba és a közönség szívébe. Meg is dolgozott vele, hisz a Disney fejesei 18-szor küldték vissza a dalt, mielőtt elfogadták volna.