A gyerekkorunknak vége! Meghalt Az oroszlánkirály rendezője

Az író-rendező igazi régi motoros volt a rajzfilmek világában, aki hatalmas odaadással dolgozott több projekten is mik az animációs örökségbe mélyen bebetonozták saját helyüket. Roger Allers IMDb oldala szerint olyan filmekben hagyta kéznyomát, mint az Olivér és társai, Aladdin, Eszeveszett birodalom, Mackótestvér és a méltatlanul kevésbé ismert Állatolimpia. Az abszolút sikert mégis a több szempontból is úttörő Oroszlánkirály hozta el számára, ez volt az ő magnum opusa rendezőként. A Disney szóvivője a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy a rendezőt egy rövid lefolyású betegség után találták holtan santa monica-i otthonában. Roger Allers 76 éves volt.
1949. június 29-én született, a New York állambeli Rye-ban. Már gyerekkora óta kifejezetten a mesék érdekelték őt, így művészeti diplomát szerzett az Arizonai Egyetemen. Íróként, kreatív szemléletével a korai Disney mesékben kiemelkedő szerepe volt, olyannyira hogy bizalmat szavaztak neki Az oroszlánkirály rendezésére Rob Minkoff mellett. Ez a bizalom pedig beérni látszott, hiszen mindent elsöprő sikert aratott. Az 1994-es moziszezonban 979 millió dollárral bővítette a Disney kasszáját, ami még mai viszonylatban is soknak számít, ha pedig az inflációt is beleszámítanánk, akkor valami orbitális az eredmény. Ennek köszönhetően 1994 legnyereségesebb filmje lett. Hatása mind a filmek és a színházak világára hatalmas hatással volt, a belőle inspirálódott Tony-díjas Broadway musicalt a mai napig gyakran játsszák.
Bár a minőségi animáció és az újragondolt shakespeare-i történet önmagában sokat tett a film sikeréért, az Oroszlánkirály zenei aláfestése külön figyelmet és szakmai elismerést kapott. Jelesen Hans Zimmer Oscar-díjat kapott legjobb filmzenéért, az Elton John és Tim Rice által megírt Can You Feel The Love Tonight (Érzed már a szív szavát) című dal pedig egy másik aranyszobrot vihetett haza mint legjobb eredeti filmzene. Elton John számára különösen kellett ez a siker, mert a 70-es évek után némileg visszaesett a népszerűsége, de Az oroszlánkirálynak hála ismét visszatért a köztudatba és a közönség szívébe. Meg is dolgozott vele, hisz a Disney fejesei 18-szor küldték vissza a dalt, mielőtt elfogadták volna.
Minden bizonnyal ténylegesen azt akarták, hogy ez a film nagyot durrantson és ennek megfelelően az animációra hatalmas hangsúlyt fektettek. Korát meghaladó módon, hitelesen vegyítették a CGI és hagyományos kézi animációt, ez leginkább a gnú csorda jelenetén érhető tetten, amin három évig dolgoztak — és szükség is volt rá, hisz a film legérzelmesebb jelenetét alapozta meg. Az oroszlánkirály bár gyerekbarát mese volt, de nem félt mélyre menni a témákban, bízva abban hogy ezeket a komplex motívumokat a gyerekek is képesek bedolgozni. Mondhatni bátorkodtak felnőttként kezelni a gyerekeket, ha a téma úgy indokolta — bár sokak számára Mufasa halála még így is traumatikus volt.
Kevesen tudják, de volt egy pont amikor a teljes projekt veszélybe került. A kaliforniai animátor gárda ugyanis ekkor egy földrengés veszélyeivel kellett szembenézniük. Erre az időszakra pedig a szakemberek otthonról dolgoztak — igen, konkrétan home office a kilencvenes években. Akkoriban ez nem volt annyira gyakori és zökkenőmentes metódus, mint manapság.
Az oroszlánkirály igazi sztárparádé is volt. Hangjával feltűnt a fiatalos Matthew Broderick, az aranytorkú James Earl Jones és Jeremy Irons, a korszak imádott színésze Whoopi Goldberg, valamint az örök comic relief szerepben lévő Rowan Atkinson. Az animált karakterek nem csak állatként működtek jól, de a színészek külső jegyeit is megfigyelhetjük egy-két karakteren.
Röviden, Az oroszlánkirály hatása a modern filmvilágra és popkultúrára felbecsülhetetlen és ennek oroszlánrészét Roger Allersnek köszönhetjük. Legyen neki könnyű a föld.
