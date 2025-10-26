Pán Péter 50 év után visszatér, Az oroszlánkirályt egy szurikáta meséli el: Ezek a legjobb Disney-folytatások

Már több mint negyed évszázada annak, hogy 1998. október 26-án bemutatták minden idők egyik legjobb rajzfilmjének, Az oroszlánkirálynak a folytatását, melyet a Simba büszkesége alcímre kereszteltek. Noha sokan kétkedve fogadták a nem várt második felvonást, a 102 éve alapított Disney rácáfolt a kétkedőkre és Az oroszlánkirály 2. a stúdió egyik legjobb folytatása lett. Azonban ezen kívül még bőven akad a tárban néhány remek Disney-továbbgondolás, ezek közül válogattunk.
Nem sokkal azután, hogy Mulan megvívta élete legnagyobb csatáját, egy újabb kaland áll előtte. El kell kísérnie Kína három legfontosabb hölgyét, akiket a császár férjhez akar adni, és Mulant bízták meg, hogy épségben eljuttassa őket a birodalom másik végébe, a festői Kínán keresztül. Ez a kaland pedig igazi érzelmi hullámvasút mindenki számára, és olyan örök érvényű kérdéseket boncolgat, hogy az embernek a szívére vagy eszére kell hallgatnia, mikor egy fontos döntés előtt áll.
A futballtörténelemben nem volt hasonló fordítás, mint amit a Hamupipőke-filmek produkáltak 2007-ben. A Disney ugyanis rémesen mellényúlt a több mint ötven év után elkészülő második résszel, és mindenki azt gondolta, itt már temethetik is a franchise-t. Ám a stúdió nem hagyta annyiban, és mégis elkészítette a trilógia záródarabját, melyet sok rajongó egy szinten emleget a klasszikusnak számító első résszel. Az Elvarázsolt múlt lényegében visszarepíti a címszereplőt a kezdeti nehézségek időszakába, így Hamupipőkének ismét tündérmesévé kell varázsolnia rémálomszerű életét.
1953-ban aligha gondolta volna bárki is, hogy a Pán Péterhez valaha is folytatás készül, de ha mégis, azt végképp nem hitte senki, hogy erre közel 50 évet kell várni. 2002-ben azonban valóban visszatérhettek a nézők Sohaországba, és megérte fél évszázadot várni Pán Péter és barátai következő kalandjára, mely a főszereplő kislány, Jane megmentéséről szól, akit a gonosz Hook kapitány és ádáz legénysége ragadott el.
A lista más elemeivel ellentétben az Aladdin 2 nem egy újragondolt, más perspektívából elmesélt eredetsztori, hanem egy klasszikus értelemben vett folytatás, melyben Aladdin ősellensége, a gonosz Jafar nagyúr eddig soha sem látott hatalommal tér vissza. Hősünknek viszont több se kell, a zseniális Robin Williams által szinkronizált Dzsinivel és Jázmin hercegnővel karöltve ismét szembeszáll örökös nemezisével.
Ki ne ismerné Simba legendás történetét, hogy édesapja tragikus halála után, hogyan küzdött meg a trónért Zordonnal, és lett belőle az állatok királya? Azonban hogy látták ezt a sztorit Az oroszlánkirály meg nem énekelt hősei, azaz Timon és Pumbaa? Ezt meséli el Az oroszlánkirály 3, mely elsőre nem tűnik olyan izgalmasnak, azonban mégis működik, hiszen az esetlen szurikáta és a nagy étvágyú varacskos disznó páratlan párosa számtalan humoros pillanattal tette felejthetetlenné a franchise 3. felvonását.
