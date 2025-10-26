Pán Péter 50 év után visszatér, Az oroszlánkirályt egy szurikáta meséli el: Ezek a legjobb Disney-folytatások

Már több mint negyed évszázada annak, hogy 1998. október 26-án bemutatták minden idők egyik legjobb rajzfilmjének, Az oroszlánkirálynak a folytatását, melyet a Simba büszkesége alcímre kereszteltek. Noha sokan kétkedve fogadták a nem várt második felvonást, a 102 éve alapított Disney rácáfolt a kétkedőkre és Az oroszlánkirály 2. a stúdió egyik legjobb folytatása lett. Azonban ezen kívül még bőven akad a tárban néhány remek Disney-továbbgondolás, ezek közül válogattunk.

Az oroszlánkirály 2. és 3. része is elérhető a Disney+ kínálatában (Fotó: Entertainment Pictures)

Ezek a Disney-folytatások a kedvenceink:

Mulan 2.

Nem sokkal azután, hogy Mulan megvívta élete legnagyobb csatáját, egy újabb kaland áll előtte. El kell kísérnie Kína három legfontosabb hölgyét, akiket a császár férjhez akar adni, és Mulant bízták meg, hogy épségben eljuttassa őket a birodalom másik végébe, a festői Kínán keresztül. Ez a kaland pedig igazi érzelmi hullámvasút mindenki számára, és olyan örök érvényű kérdéseket boncolgat, hogy az embernek a szívére vagy eszére kell hallgatnia, mikor egy fontos döntés előtt áll.

A Mulan 2-nek is megérdemelt helye van a Disney-mesék legkiválóbb folytatásai között (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency)

Hamupipőke 3 – Elvarázsolt múlt

A futballtörténelemben nem volt hasonló fordítás, mint amit a Hamupipőke-filmek produkáltak 2007-ben. A Disney ugyanis rémesen mellényúlt a több mint ötven év után elkészülő második résszel, és mindenki azt gondolta, itt már temethetik is a franchise-t. Ám a stúdió nem hagyta annyiban, és mégis elkészítette a trilógia záródarabját, melyet sok rajongó egy szinten emleget a klasszikusnak számító első résszel. Az Elvarázsolt múlt lényegében visszarepíti a címszereplőt a kezdeti nehézségek időszakába, így Hamupipőkének ismét tündérmesévé kell varázsolnia rémálomszerű életét.

Pán Péter – Visszatérés Sohaországba

1953-ban aligha gondolta volna bárki is, hogy a Pán Péterhez valaha is folytatás készül, de ha mégis, azt végképp nem hitte senki, hogy erre közel 50 évet kell várni. 2002-ben azonban valóban visszatérhettek a nézők Sohaországba, és megérte fél évszázadot várni Pán Péter és barátai következő kalandjára, mely a főszereplő kislány, Jane megmentéséről szól, akit a gonosz Hook kapitány és ádáz legénysége ragadott el.