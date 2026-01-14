Megtorló a Netflixen is rendet tesz: Jon Bernthal krimisorozatát darálja most mindenki a streamingen

Úgy tűnik, senkinek sincs bérelt helye a Netflix toplistájának élén. A sorra megjelenő sorozatok ugyanis úgy dobálják egymás között a megtisztelő pozíciót, mint a forró krumplit. Az év első napjaiban még a Stranger Things 5. évada foglalta el a képzeletbeli trónt, hogy onnan kínosan rövid idő alatt le legyen söpörve. Ezt követően futott be a Szökevények című brit krimi, aminek még arra se volt ideje, hogy előmelegítse a helyet a következő trónfosztónak, ami a szintúgy ebben a bűnügyi zsánerben fogant Minden történetnek két oldala van. A Jon Bernthal főszereplésével bemutatott krimi miniszéria jelenleg hatalmas népszerűségnek örvend, nézettségben simán lepipálta elődjeit.

Jon Bernthal a Netflix éléről néz vissza ránk ilyen szigorúan (Fotó: IMDb)

A Netflix élén mindenki gyanús

Az Alice Feeney His & Hers című regénye alapján készült, mindössze 6 epizódból álló minisorozatának középpontjában a Tessa Thompson által alakított Anna, valamint a Jon Bernthal megformálásában látható Jack Harper állnak. A két karaktert több dolog is összeköti, például az, hogy mindketten egy atlantai kisváros gyilkossági ügyébe ugranak fejest, hogy aztán egyhamar maguk is gyanússá váljanak a másik számára.

Az egzisztenciális krízissel küzdő riporternő és a mindenki gyanakvóan tekintő detektív csatározása csak még tovább fokozza a már eleve feszült hangulatú sorozat pikantériáját, így nem meglepetés, hogy azonnal mindenki rávetette magát. A Minden történetnek két oldala van pár nappal a premierje után 51 országban lett listavezető program, és több mint 20 millióan tekintették meg, amivel a Stranger Things-t és a Szökevényeket is kenterbe verte.

Vajon meddig tart majd a Minden történetnek két oldala van uralma? (Fotó: IMDb)

2026 Jon Bernthal éve lesz!

A Wall Street farkasából, a The Walking Deadből vagy A könyvelő-filmekből ismert Jon Bernthtalra sok mindent lehetne mondani, de azt biztos nem, hogy lusta lenne. Az Emmy-díjas amerikai színészt idén moziban és tévében is gyakorta lehet majd látni.

A Minden történetnek két oldala van után Bernthal a Netflixről átköltözik a Disney+-ra, hogy Megtorlóként felbukkanjon a Daredevil: Újjászületés 2. évadában, majd a halálfejes kosztümtől nem elköszönve, már a vásznon is szuperhősködjön Tom Holland oldalán a Pókember: Vadiúj napban. De Menelaosz spártai király harci sisakját is magára fogja ölteni a nyáron mozikba berobbanó Christopher Nolan-moziban, az Odüsszeiában.