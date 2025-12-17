Kiszivárgott a Pókember 4. előzetese – Gyorsan nézd meg, mielőtt eltűnik mindenhonnan

Jövőre ismét hódítóútra indul a képregénykolosszus. A Marvel a 2019-es Bosszúállók: Végjáték utáni hanyatlást követően szeretné ismét a nézettségi listák élén látni magát, ehhez pedig 2026 decemberében bevetik a nagyágyút, a termetes sztárparádéval kecsegtető Bosszúállók: Ítéletnapot. Azonban mielőtt még Robert Downey Jr. Doctor Doomja leigázná a multiverzum összes jófiúját, pár hónappal korábban Pókember is behálózza a fanokat a mozitermekbe. Noha a forgatáson súlyos sérülést szenvedő Tom Holland negyedik falmászó kalandja, a Pókember: Vadiúj nap 2026. július 31-én landol majd a műsorlistákon, az első kedvcsinálóra már nem kell többet várni, ám ez nem a Marvelnek köszönhető. Egy közel egyperces, igen rossz minőségű felvétel az előzetesről ugyanis felkerült az internetre, ahonnan a stúdió nem győzi eltüntetni.
A webre felkerült előzetesben Tom Holland Peter Parkere hallható, amint valakihez beszél, és az előző epizód, a Pókember: Nincs hazaút végkifejletét meséli el az illetőnek. Az érdekes rész viszont ezt követően jön, mikor is megszólal a Stranger Things vörös szépsége, Sadie Sink, aki ezt mondja:
„Kész káosz vagy, Pókember. Ne állj az utamba! Különben nemcsak a barátaid nem fognak emlékezni arra, ki is az a Peter Parker”
– szól oda fenyegetően Sadie Sink ismeretlen karaktere Pókembernek.
Az internetre felkerült trailer itt látható:
A Netflixen kisgyermekből felnőtt nővé érő Sinkről már hónapok óta lehetett tudni, hogy többek között Mark Ruffalo, Zendaya, Jon Benrthal és a kaszkadőröket felügyelő Jackie Chan mellett ő is szerepet kapott a hálószövő mozijában, de arra senki sem számított, hogy nem barát lesz, hanem ellenség. Az eddigi leghangosabb pletykák szerint egy új MJ vagy az X-Menből ismert Jean Grey bőrébe bújt volna bele, de nagyon úgy fest, hogy valaki egészen mást fog majd játszani a Stranger Things Maxe.
Az álarcos jótevőhöz hasonló cipőben járnak univerzumunk egységes védelmezői, a Bosszúállók is. A 2026. december 17-én bemutatásra kerülő filmhez négy különálló ízelítőt szántak a készítők. Egyet a nagy visszatérőről, a Chris Evans által alakított Amerika Kapitányról, egyet Chris Hemsworth Thorjáról, egyet a Vasemberből főgonosszá váló Robert Downey Jr. Doctor Doomjáról, majd végül pedig a nép kap egy nem karaktercentrikus, klasszikus kedvcsinálót is.
A baj csak az, hogy a négyből az első kettő már kiszivárgott a világhálóra, az internet pedig nem felejt. A rajongók, akik közül sokan még mindig nem biztosak a trailerek eredetiségében, és erre minden okuk megvan, már ízekre szedték minden képkockáját a felvételeknek. Így a Marvel terve, miszerint a mozikban, az Avatar: Tűz és hamu vetítései előtt mekkorát fog ütni a Bosszúállók: Ítéletnap előzetese, úgy néz ki, hogy füstbe ment.
