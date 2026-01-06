Kínosan nagy bukta a Stranger Things utolsó évada? Már le is került a Netflix éléről a sorozat

Nem túlzás azt állítani, hogy a fél világ képernyő elé tapadt a Stranger Things 2026. január 1-ei sorozatfináléja miatt. A 2016 óta futó széria befejezése viszont nem kevés kívánnivalót hagyott maga után. Mind a rémesen kiszámítható cselekmény, az arcpirítóan sok termékelhelyezés, a sokakat megbotránkoztató coming out-jelenet, valamint a mimikátlan színészi játék mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az utolsó rész maximum csak keserédes szájízt hagyjon a rajongókban. A fanbázis csalódottságának pedig gyors cselekedettel adott hangot, hiszen mindössze pár nap leforgása alatt a Stranger Things lekerült a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élről, hogy trónját a Szökevények című thriller vegye át.
A 64 éves amerikai író, Harlan Coben regénye alapján készült Szökevények címre keresztelt, 8 epizód hosszúságú minisorozat főszereplője Simon, a családapa, akinek élete nem is lehetett volna tökéletesebb, hiszen hatalmas otthonát szerető feleségével és szeretett lányaival oszthatta meg. Ám, egy nap minden a feje tetejére borult, mikor nagyobbik gyermeke, Paige-re váratlanul elszökik otthonról, és édesapjának kell megtalálnia a kábítószerek fogságába esett lányt.
Nem kevés drámával és misztikummal megspékelt thriller főszerepében egyébként a brit tévészériák legendás alakját James Nebittet láthatjuk, aki korábban a Hobbit-sorozat, valamint Liam Neeson Öt perc mennyország című akciómozijában is megfordult. A magyar nézők számára viszont egyértelműen Fagbenle nyomozó lehet a legismerősebb, akit a Harry Potter-filmek Dean Thomasa, Alfred Enoch alakít.
Miután a Szökevények mindössze nyolc részt követően a végéhez is ér, illetve eseménydús és pörgős cselekménye miatt hamar le lehet „darálni”, a nézők rögtön valami hasonló után szeretnének kapni. Mindenki legnagyobb szerencséjére Harlan Coben műveiből még számtalan kiváló feldolgozás született.
A Safe című sorozat például hasonlóan egy komplikált apa-lánya kapcsolatról szól, melyben a Dexter sztárja, Michael C. Hall tette le a névjegyét. A Maradj mellettem már kevésbé a szülő-gyermek-kapcsolatról, sokkal inkább idegeneket összekötő láthatatlan és hátborzongató szálakról regél, de említésre méltó még a Hiányzol, mely szintúgy nyomozós vonalon halad, és az eltűnt férjére egy társkeresőn rábukkanó feleségről szól.
