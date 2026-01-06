Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kínosan nagy bukta a Stranger Things utolsó évada? Már le is került a Netflix éléről a sorozat

Netflix
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 17:40
Stranger Thingssorozat
Uralkodóváltás történt a Netflixen. A streamingszolgáltató nézettségi listájának éléről kínosan rövid alatt lett letaszítva az 5. évadával a rajongóinak könnyes búcsút intő Stranger Things, melynek helyét egy körömrágósan izgalmas thrillerszéria vette át.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Nem túlzás azt állítani, hogy a fél világ képernyő elé tapadt a Stranger Things 2026. január 1-ei sorozatfináléja miatt. A 2016 óta futó széria befejezése viszont nem kevés kívánnivalót hagyott maga után. Mind a rémesen kiszámítható cselekmény, az arcpirítóan sok termékelhelyezés, a sokakat megbotránkoztató coming out-jelenet, valamint a mimikátlan színészi játék mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az utolsó rész maximum csak keserédes szájízt hagyjon a rajongókban. A fanbázis csalódottságának pedig gyors cselekedettel adott hangot, hiszen mindössze pár nap leforgása alatt a Stranger Things lekerült a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élről, hogy trónját a Szökevények című thriller vegye át.

STRANGER THINGS: SEASON 5: TV Series
A Stranger Things 5. évadának uralma a Netflix élén kínosan rövid lett (Fotó: Netflix)

A Stranger Things helyett inkább szökevényeket néznek az emberek

A 64 éves amerikai író, Harlan Coben regénye alapján készült Szökevények címre keresztelt, 8 epizód hosszúságú minisorozat főszereplője Simon, a családapa, akinek élete nem is lehetett volna tökéletesebb, hiszen hatalmas otthonát szerető feleségével és szeretett lányaival oszthatta meg. Ám, egy nap minden a feje tetejére borult, mikor nagyobbik gyermeke, Paige-re váratlanul elszökik otthonról, és édesapjának kell megtalálnia a kábítószerek fogságába esett lányt.

A Szökevények tanyázik jelenleg a Netflix toplistáján (Fotó: YouTube)

Nem kevés drámával és misztikummal megspékelt thriller főszerepében egyébként a brit tévészériák legendás alakját James Nebittet láthatjuk, aki korábban a Hobbit-sorozat, valamint Liam Neeson Öt perc mennyország című akciómozijában is megfordult. A magyar nézők számára viszont egyértelműen Fagbenle nyomozó lehet a legismerősebb, akit a Harry Potter-filmek Dean Thomasa, Alfred Enoch alakít.

A Harry Potter egykori varázslótanonca most nyomozónak állt (Fotó: YouTube)

Ha tetszett a Szökevény, ezeket a Harlan Coben-adaptációkat is imádni fogod

Miután a Szökevények mindössze nyolc részt követően a végéhez is ér, illetve eseménydús és pörgős cselekménye miatt hamar le lehet „darálni”, a nézők rögtön valami hasonló után szeretnének kapni. Mindenki legnagyobb szerencséjére Harlan Coben műveiből még számtalan kiváló feldolgozás született.

A Safe című sorozat például hasonlóan egy komplikált apa-lánya kapcsolatról szól, melyben a Dexter sztárja, Michael C. Hall tette le a névjegyét. A Maradj mellettem már kevésbé a szülő-gyermek-kapcsolatról, sokkal inkább idegeneket összekötő láthatatlan és hátborzongató szálakról regél, de említésre méltó még a Hiányzol, mely szintúgy nyomozós vonalon halad, és az eltűnt férjére egy társkeresőn rábukkanó feleségről szól.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu