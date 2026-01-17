Mickey Rourke rajongói még mindig nem kapták vissza a pénzüket: Az akciósztár tombol

Alaposan rájár a rúd a ’80-as ’90-es évek szívtiprójára. Mickey Rourke 2025 tavaszán még amiatt került az újságok címlapjára, mert hatalmas perpatvar közepette kirakták a szűrét az angol BigBrother-ből, nyáron pedig olyan felvételek láttak róla napvilágot, melyen még a Mickey Rourke-filmek legnagyobb szerelmesei sem ismerték volna fel. Az ember azt hitte volna, egy ilyen év után az újesztendőt A pankrátor Oscartól megfosztott színésze tiszta lappal kezdheti, ám ez közel sem volt így. 2026 ugyanis nem is kezdődhetett volna rosszabbul, miután Rourke nevében több mint 100 ezer dollárral húzták le a rajongóit.

Mickey Rourke (jobbra) rajongóinak támogatása ennél rosszabb helyre nem is mehetett volna (Fotó: Luis-DR/X17online.com)

Hova tűnt a rajongók pénze?

A Mickey Rourke lakhatási problémái megsegítése céljából létrehozott GoFundMe-oldal ügyében azóta sem történt komolyabb előrelépés, hiszen a fanatikusok temérdek támogatása azóta is befagyva áll a csaló által létrehozott számlán.

Bár az esetről korábban már a maga nyerseségével megszólaló Rourke jogi képviselője gőzerővel dolgozik az ügyön, még mindig több tízezer dollár van becstelen csaló kezei közt, ám ez nemcsak a rajongókat, hanem magát a színészt is nagyon zavarja, aki közösségi oldalán kelt ki magából:

Feldúlt vagyok és megalázva érzem magam a pénzgyűjtéses átverés miatt, amiről már korábban is elmondtam, hogy milyen kegyetlen és megalázó volt. Már 100 ezer dollár gyűlt össze, de az ügyvédem minden tőle telhetőt megtesz, hogy mindenki visszakapja azt a pénzt, amiért keményen megdolgozott

− kezdi a színész, aki még mindig ideges a történtek miatt.

Mickey Rourke barátjának jobban kellene a pénz

Rourke elmondása szerint még mindig több mint 90 ezer dollár vár arra, hogy visszakerüljön jogos tulajdonosához. Ám nem ez az egyetlen dolog, ami miatt Mickey Rourke aggódik. A színésznek ugyanis nem elég, hogy az orbitális méretű lehúzás miatt főhet a feje, még az egyik legjobb barátja, Eric Dane is élet és halál között lebeg, így neki talán nagyobb szüksége lenne a támogatásra:

De ami mindennél jobban érdekel ebben a pillanatban az a jó barátom, Eric Dane hogyléte és egészségi állapota. Kérlek titeket, inkább neki küldjetek, de ne pénzt, hanem imákat

− hívja fel rajongói figyelmét A Grace klinika és a hamarosan 3. évaddal jelentkező Eufória színészének állapotára.