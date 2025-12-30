Megszakad a szív: Zokogva vallott borzalmas betegségéről a Grace klinika sztárja

Rebecca Gayheart felidézte azt a megrendítő pillanatot, amikor Eric Dane közölte vele, hogy amiotrófiás laterálszklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála. A színésznő arról számolt be, hogy mindketten elsírták magukat a beszélgetés során.

Eric Dane, a Grace klinika sztárja gyógyíthatatlan beteg

Fotó: AFP

Eric Dane élete legnehezebb periódusán megy keresztül

Gayheart – aki Eric Dane külön élő felesége – azt írta, a színész egy San Franciscó-i orvosi rendelőből hívta fel, miután neurológusnál járt. Dane később, 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát.

A beszámoló szerint a tünetek nagyjából egy évvel korábban jelentkeztek. Gayheart felidézte, hogy közös családi étkezések során Dane többször panaszkodott arra, hogy valami nincs rendben a kezével. Elmondása szerint a színésznek nehézséget okozott az evőpálcikák használata, gyakran elejtette az ételt, ezért kezdett orvoshoz járni. Kezdetben más betegségekre gyanakodtak, Dane azonban úgy érezte, hogy a probléma ennél komolyabb.

Gayheart bevallotta, eleinte ő maga sem gondolta, hogy súlyos betegségről van szó. Amikor azonban Dane végül közölte vele a diagnózist, a beszélgetés érzelmileg rendkívül megterhelő volt.

„Amikor azon a napon elmondta, egyszerűen sírni kezdett – ahogy én is. Nem tűnt valóságosnak, mert akkor még jól volt”

– írta.

A színésznő azt is felidézte, hogy a hívás idején otthon volt legkisebb lányukkal, és a gardróbjába vonult félre, hogy nyugodtan tudjon beszélni. Kislánya közben aggódva kérdezgette, mi a baj, ő azonban még nem tudta feldolgozni a hallottakat. Mint fogalmazott, már akkor is tisztában volt vele, hogy az ALS-re jelenleg nincs gyógymód.

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2003-ban ismerkedtek meg, majd kevesebb mint egy évvel később, Las Vegasban házasodtak össze. Első lányuk, Billie Beatrice 2010-ben, második gyermekük, Georgia Geraldine 2011-ben született. Gayheart 2018 februárjában beadta a válókeresetet, amit 2025 márciusában visszavont.

Eric Dane korábban a People magazinnak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hálás azért, hogy szerető családja mellette áll, miközben együtt próbálnak megbirkózni a betegséggel.