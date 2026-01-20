Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem hiszed el, mi történt a Kincsvadászok stúdiójában: erre még a műsor sztárjai sem számítottak

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 08:42
Még az ismert kereskedők is meglepődtek.
N.T.
Nem mindennapi relikviát kínáltak eladásra a Kincsvadászok hétfő esti adásában, miután felbukkant a kilencszeres Európa-bajnok és négyszeres világbajnoki bronzérmes asztaliteniszező, Bátorfi Csilla édesapja a TV2 sikerműsorában. 

Kincsvadászok sztárjai
Kincsvadászok Fotó: TV2

Bátorfi István gyermekorvos ugyanis nem mást bocsájtott licitre, mint olimpikon lánya díjait. Az idős férfi lánya két elismerését, a MOB Fair Play Bizottság által odaítélt sportszerűségi díját, valamint az Egyesült Államokban kapott tiszteletdíját hozta a Kincsvadászok elé. 

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a különleges ereklyéket látva Katona Szandra, Fejes Tamás, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter is meglepődött, viccesen meg is kérdezték Istvántól, hogy a lánya tudja-e hogy elhozta ezeket a műsorba, valamint, hogy nem fog-e haragudni érte. A büszke édesapa pedig rögtön rá is vágta, hogy igen tudja, ha pedig haragudna, akkor majd kiengeszteli. 

A gyermekorvos a licitből befolyó összeggel a Madarász utcai Gyermekkórházat szeretné támogatni. 

 

