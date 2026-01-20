Nem hiszed el, mi történt a Kincsvadászok stúdiójában: erre még a műsor sztárjai sem számítottak

Nem mindennapi relikviát kínáltak eladásra a Kincsvadászok hétfő esti adásában, miután felbukkant a kilencszeres Európa-bajnok és négyszeres világbajnoki bronzérmes asztaliteniszező, Bátorfi Csilla édesapja a TV2 sikerműsorában.
Bátorfi István gyermekorvos ugyanis nem mást bocsájtott licitre, mint olimpikon lánya díjait. Az idős férfi lánya két elismerését, a MOB Fair Play Bizottság által odaítélt sportszerűségi díját, valamint az Egyesült Államokban kapott tiszteletdíját hozta a Kincsvadászok elé.
Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a különleges ereklyéket látva Katona Szandra, Fejes Tamás, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter is meglepődött, viccesen meg is kérdezték Istvántól, hogy a lánya tudja-e hogy elhozta ezeket a műsorba, valamint, hogy nem fog-e haragudni érte. A büszke édesapa pedig rögtön rá is vágta, hogy igen tudja, ha pedig haragudna, akkor majd kiengeszteli.
A gyermekorvos a licitből befolyó összeggel a Madarász utcai Gyermekkórházat szeretné támogatni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.