Nem hiszed el, mi történt a Kincsvadászok stúdiójában: erre még a műsor sztárjai sem számítottak

Nem mindennapi relikviát kínáltak eladásra a Kincsvadászok hétfő esti adásában, miután felbukkant a kilencszeres Európa-bajnok és négyszeres világbajnoki bronzérmes asztaliteniszező, Bátorfi Csilla édesapja a TV2 sikerműsorában.

Kincsvadászok Fotó: TV2

Bátorfi István gyermekorvos ugyanis nem mást bocsájtott licitre, mint olimpikon lánya díjait. Az idős férfi lánya két elismerését, a MOB Fair Play Bizottság által odaítélt sportszerűségi díját, valamint az Egyesült Államokban kapott tiszteletdíját hozta a Kincsvadászok elé.

Azt pedig már mondanunk sem kell, hogy a különleges ereklyéket látva Katona Szandra, Fejes Tamás, Molnár Viktor és Fertőszögi Péter is meglepődött, viccesen meg is kérdezték Istvántól, hogy a lánya tudja-e hogy elhozta ezeket a műsorba, valamint, hogy nem fog-e haragudni érte. A büszke édesapa pedig rögtön rá is vágta, hogy igen tudja, ha pedig haragudna, akkor majd kiengeszteli.

A gyermekorvos a licitből befolyó összeggel a Madarász utcai Gyermekkórházat szeretné támogatni.