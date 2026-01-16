Kincsvadászok: Fejes Tamás szeme egyből kikerekedett, mikor megtudta, mit gyűjt az egyik eladó

Magyarország egyik legkedveltebb és legsikeresebb televíziós műsora, a Kincsvadászok ma este 20 órától ismét látható lesz a TV2 képernyőjén, és úgy tűnik, hogy a mai adás is tartogatni fog már emlékezetes pillanatot – és nem csupán a nézőknek, hanem Fejes Tamásnak is, akinek rendesen kikerekedett a szeme.

Fejes Tamás / Fotó: TV2

Az egyik eladó elárulta, hogy nem mást gyűjt, mint dobverőket, de sajnos Fejes Tamástól még nincs neki egy sem – pedig nem kis relikvia lenne, hiszen a Kincsvadászok sztárja egyben a Tankcsapda dobosa is.

Íme a jelenet:

Till Attiláéknak pedig egy eléggé régi, poros szőnyeggel gyűlik majd meg a bajuk, Megyesi Balázs el is kezd köhögni – ez is tartogathat pár mókás pillanatot: