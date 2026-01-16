Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kincsvadászok: Fejes Tamás szeme egyből kikerekedett, mikor megtudta, mit gyűjt az egyik eladó

Kincsvadászok
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 18:58
Fejes TamásTV2
Nem akármit gyűjt a Kincsvadászok egyik eladója.

Magyarország egyik legkedveltebb és legsikeresebb televíziós műsora, a Kincsvadászok ma este 20 órától ismét látható lesz a TV2 képernyőjén, és úgy tűnik, hogy a mai adás is tartogatni fog már emlékezetes pillanatot – és nem csupán a nézőknek, hanem Fejes Tamásnak is, akinek rendesen kikerekedett a szeme.

Kincsvadászok Fejes Tamás
Fejes Tamás / Fotó: TV2

Az egyik eladó elárulta, hogy nem mást gyűjt, mint dobverőket, de sajnos Fejes Tamástól még nincs neki egy sem – pedig nem kis relikvia lenne, hiszen a Kincsvadászok sztárja egyben a Tankcsapda dobosa is.

Íme a jelenet:

Till Attiláéknak pedig egy eléggé régi, poros szőnyeggel gyűlik majd meg a bajuk, Megyesi Balázs el is kezd köhögni – ez is tartogathat pár mókás pillanatot:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu